استدعت الكويت، اليوم الجمعة، سفير إيران لديها محمد توتونجي وسلّمته مذكرة احتجاج على «استمرار الاعتداءات الإيرانية»، غداة مقتل إيطالَيين بهجوم بطائرات مسيّرة نُسب إلى طهران التي نفت مسؤوليتها عنه.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان على منصة «إكس»، إن نائب الوزير حمد سليمان المشعان أكد للسفير «إدانة دولة الكويت القاطعة لهذه الاعتداءات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها... محمّلاً الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وشدد نائب وزير الخارجية على «احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها».

استدعت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2026، سعادة السفير محمد توتونجي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، وسلّمته مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، وآخرها الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف يوم أمس الخميس أحد... pic.twitter.com/RLc1vyNhIV — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) November 27, 2026

وأعلنت الكويت، أمس الخميس، مقتل فنيَّيْن إيطاليَّيْن يعملان لدى شركة «راينميتال» وإصابة كويتي وباكستاني، في هجوم بمسيّرات على موقع حيوي حمّلت إيران مسؤوليته.

وقدّمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعازيها، ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تكثيف الضغوط على إيران.

ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أي تدخل إيراني، عارضاً تحقيقاً مشتركاً. كما أجرى عراقجي اتصالاً مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقال كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي إن القوات لم تنفذ أي عملية عسكرية في المنطقة.