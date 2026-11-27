يرافق الضابط الإسرائيلي المتقاعد إيال بن رؤوفين مزارعين فلسطينيين في أثناء قطاف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، أملاً بحمايتهم من هجمات المستوطنين التي يرى أنها بلغت مستوى من العنف لم يعهد له مثيلاً.

أنشأ بن رؤوفين (72 عاماً) مجموعة تضم مثله عسكريين قدامى في الجيش، ويتهم الأخير بالتقاعس في كبح تصاعد هجمات المستوطنين المتطرفين.

ويقول الضابط المتقاعد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في أثناء مشاركته فلسطينيين في قطاف الزيتون في قرية الساوية قرب نابلس بشمال الضفة: «لقد شاركت في حروب عديدة، وللأسف، وصلت إلى مرحلة أشهد فيها على تطور (...) في مستوى العنف، لم أكن لأتخيله يوماً».

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعداً في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم «حماس» على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقُتل ما لا يقل عن 1119 فلسطينياً، بينهم عدد من المقاتلين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

فلسطينيون ينصبون شباكاً تحت شجرة زيتون في موسم القطاف بالضفة الغربية (أ.ب)

في المقابل، تظهر بيانات رسمية مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيلياً بين مدنيين وعسكريين، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.

وتواجه الدولة العبرية انتقادات دولية متزايدة بشأن أعمال العنف في الضفة لا سيما في موسم قطاف الزيتون، مع توثيق منظمات حقوقية هجمات متعددة وممارسات أخرى تعيق الفلسطينيين، يرتكبها مستوطنون بشكل يومي.

ويرافق بن رؤوفين ومجموعته المزارعين خلال قطافهم الزيتون أملاً في أن يقيهم ذلك اعتداءات المستوطنين، وهو إجراء درج ناشطون يساريون ومؤيدون للسلام على اعتماده.

«مهزلة»

ويحمل بعض العسكريين السابقين عصيًّا تساعدهم على المشي. ويقومون غالباً بقطاف الزيتون نيابة عن المزارعين الفلسطينيين، ويسلّمونهم المحصول.

ورغم تقاعدهم، يواصل هؤلاء التصرف بمقتضيات الانضباط العسكري: فهم يراجعون تعليمات بن رؤوفين قبل بدء العمل، ويؤكدون أنهم لا يريدون مواجهة المستوطنين، وسيمتثلون لأوامر الجيش في حال تدخّل جنوده في حقول الزيتون.

فلسطينيون يصلون وسط طريق أغلقه جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (أ.ب)

في إحدى المهمات، قادهم الناشط الحقوقي الفلسطيني عرفات أبو راس إلى حقل صغير لقطاف الزيتون. لكن ما إن وصلوا حتى حضرت مركبة عسكرية، ترجّل منها أربعة جنود إسرائيليين ملثمين ومن دون أي إشارات تعريفية.

وتحت أزيز طائرة مسيَّرة، دفع أحد الجنود فريق «وكالة الصحافة الفرنسية» جانباً لمنع التصوير، بينما تفقّد آخر أوراق أبو راس وأمر الجميع بالمغادرة.

ويقول أبو راس إن المزارعين كانوا قد نسّقوا مع الجيش الذي يلزم الفلسطينيين بالحصول على موافقة مسبقة لحصاد مواسمهم في الضفة الغربية، عازياً ذلك إلى أسباب أمنية. ويتابع بأسى: «هم يقولون، نعم، نعم، ثم في اليوم التالي يأتون ويجبروننا على الرحيل».

وبعد وصول الجنود، حضرت مركبة ثانية تقلّ هذه المرة مستوطنين إسرائيليين. وأمر مسؤول من مستوطنة مجاورة قاطفي الزيتون بمغادرة المكان، بينما قال الجنود إن المنطقة «عسكرية مغلقة».

وانصاع العسكريون المتقاعدون للتعليمات، وتحركوا مع المزارعين إلى مكان آخر أملاً في درء أي هجمات عنهم.

ويقول يوئيل فلدشو (77 عاماً)، وهو ضابط سابق في سلاح الجو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنها مهزلة... هل من مهامه (الجيش) أن يغلق حقل زيتون؟ ما علاقة الجيش بهذا؟».

ويرى فلدشو الذي برز اسمه حين كُبّلت يداه واقتادته الشرطة خلال تحرّك مماثل قبل أسابيع، أن تغيير سلوك الجيش «سيستغرق جيلاً».

موسم «آمن»

تقول هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إن «قوات الأمن تنتشر لضمان موسم قطاف زيتون آمن».

لكن منذ سبتمبر (أيلول)، وثّقت منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية أكثر من 560 حالة عنف ارتكبها مستوطنون أو عسكريون إسرائيليون بحق فلسطينيين، أي بمعدل يزيد على 26 حادثة يومياً.

ويعزو الضابط المتقاعد عمرام متسناع (81 عاماً) تقاعس الجيش إلى صغر أعمار الجنود الذين نشأوا في ظل تصاعد التوجهات اليمينية، خصوصاً مع الحكومة الأخيرة لبنيامين نتنياهو.

ويقول متسناع، الذي تولى أيضاً منصب نائب رئيس بلدية حيفا، إن هؤلاء «يعدُّون كل عربي عدواً ويجب التعامل معه على هذا الأساس».

جنود إسرائيليون يمنعون فلسطينيين من الوصول إلى منطقة حمصة للتظاهر ضد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية (أ.ب)

وتحالف نتنياهو مع اليمين المتطرف وساند التوسع السريع في مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويتولى نتنياهو حالياً تصريف الأعمال بعدما أخفق في تحقيق غالبية في انتخابات أكتوبر، تتيح له العودة إلى منصبه. وكُلّف خصمه غادي آيزنكوت محاولة تشكيل الحكومة الجديدة، وسيتمكن في حال نجاحه في ذلك، من إبعاد نتنياهو من الحكم.

وفي حين يؤيد آيزنكوت، وهو رئيس سابق لأركان الجيش، العديد من سياسات نتنياهو الأمنية، يتهمه بالتساهل مع «الإرهاب اليهودي» في الضفة، وتعهد بتشديد الإجراءات ضد المستوطنين المتطرفين.

وفي الساوية، أنهى العسكريون السابقون قطاف الزيتون نيابة عن الفلسطينيين في منطقة قريبة من مدرسة القرية. ورغم أن أحداً لم يُصب بأذى، بقي بن رؤوفين منزعجاً بشدة من الطريقة التي تصرّف بها جندي شاب خلال الاحتكاك. ويقول: «عندما رأيته يصل وهو مقنَّع، ويصيح، ويركل أكياس الزيتون، شعرت بالخزي».