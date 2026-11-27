عزّز تحالف دعم الشرعية في اليمن من ضرباته العسكرية ضد القدرات الحوثية، في صنعاء والحديدة وصعدة، وصولاً إلى تعز ولحج بالتزامن مع اعتراض طائرات مسيّرة أطلقتها الجماعة باتجاه مناطق سعودية، بينها الرياض والمنطقة الجنوبية في وقت تواصل فيه القوات الحكومية اليمنية تنفيذ عملياتها العسكرية على جبهات مأرب والجوف وتعز ولحج.

جاء ذلك غداة إعلان التحالف الداعم للشرعية في اليمن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قدرات الجماعة الحوثية، وتدمير 50 هدفاً عسكرياً في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي.

وفي تطور لاحق، أعلن المالكي، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الجماعة باتجاه منطقة الرياض، كما أعلن اعتراض مسيّرة أخرى استهدفت المنطقة الجنوبية من السعودية.

وتأتي هذه الاعتراضات في سياق استمرار الهجمات الحوثية العابرة للحدود، بالتوازي مع الضربات الجوية التي تستهدف القدرات العسكرية واللوجستية للجماعة، بما فيها مصادر التهديد الصاروخي والطائرات المسيّرة.

تحالف دعم الشرعية في اليمن يعمل على تحييد مصادر التهديد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

ووفق مصادر محلية، طالت الضربات مواقع وأهدافاً للحوثيين في محافظات صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة، والحديدة وتعز ولحج وصنعاء.

وعلى الصعيد الميداني، نفذت القوات المسلحة اليمنية مئات العمليات خلال الساعات الماضية، شملت غارات جوية وقصفاً مدفعياً وهجمات بالطائرات المسيّرة والراجمات، وهو ما أسفر عن تحييد عشرات العناصر الحوثية وتدمير العشرات من الآليات القتالية.

وتقول القوات المسلحة اليمنية إنها مسنودة بالمقاومة الشعبية، وتواصل تنفيذ مهامها ضمن عملية «فجر اليمن»، والتعامل مع محاولات التسلل الحوثية في مختلف الجبهات، مشيرة إلى استمرار المواجهات والعمليات العسكرية في شمال وغرب محافظة مأرب، والجوف وتعز ولحج وشبوة وميدي بمحافظة حجة.

ضحايا من النساء

في تعز، كشف مكتب شؤون الحصار بالمحافظة عن مقتل وإصابة 203 نساء وفتيات من جراء القصف والقنص الحوثيين، خلال الفترة من 10 أغسطس (آب) الماضي وحتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في حصيلة تعكس جانباً من التداعيات المدنية المستمرة للمواجهات والحصار المفروض على المحافظة.

وأوضح المكتب، في بيان أصدره ضمن حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، أن الضحايا توزعن بين 42 قتيلة و161 مصابة، وبينهن أطفال ومسنات، فضلاً عن عشرات الآلاف من النساء النازحات.

منظر عام لمدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وقال إن هذه الأرقام تكشف عن حجم ما تتعرض له النساء والفتيات من مخاطر جراء القصف المباشر والقنص والقتل، داعياً إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات التي تطول المدنيين في المحافظة.

ويتهم الجيش اليمني الجماعة الحوثية بمواصلة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، خصوصاً في تعز وشبوة، مؤكداً أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم.

رفع الاستعداد القتالي

في سياق الاستعدادات العسكرية، عقدت اللجنة الأمنية في محافظة تعز اجتماعاً برئاسة المحافظ نبيل شمسان، لمناقشة التطورات العسكرية والأمنية وسبل تعزيز التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية، ورفع الجاهزية لمواجهة الحوثيين.

وشدد شمسان على رفع الاستعداد القتالي إلى أقصى درجاته وتوفير الإمكانات اللازمة لدعم القوات في الجبهات، في ظل استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز وتصاعد القصف الحوثي للأحياء السكنية، وفق ما أوردته السلطات المحلية.

دخان يتصاعد إثر استهداف موقع للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستعرض قائد محور تعز العسكري، اللواء الركن خالد فاضل، مستوى الجاهزية لدى الوحدات والألوية العسكرية، والجهود المبذولة للحفاظ على الروح المعنوية للمقاتلين ومعالجة الصعوبات التي تواجه العمل الميداني.

من جهته، تحدث مدير شرطة المحافظة، العميد منصور الأكحلي، عن استقرار الوضع الأمني داخل المدينة المحاصرة، مشيراً إلى تكثيف عمليات الرصد والتحريات وتعزيز اليقظة الأمنية وملاحقة القضايا الجنائية.