صعّدت الجماعة الحوثية من استهدافها للقطاع التجاري في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وريفها ومحافظة إب، عبر اقتحام متاجر ومحاولة الاستيلاء عليها بالقوة، واستهداف مستودعات تجارية، في مسعى لإرهاب رجال الأعمال وإجبارهم على دفع إتاوات مالية لتمويل أنشطتها العسكرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع حملة مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع، دفعت خلالها الجماعة بمشرفيها وأتباعها لمداهمة وإغلاق عشرات المؤسسات التجارية، وفرض مزيد من الجبايات تحت مسميات متعددة؛ أبرزها ما تسميه «دعم الجبهات»، في تصعيد يعكس اتساع الضغوط المفروضة على القطاع الخاص وتحويل المنشآت التجارية إلى مصادر تمويل قسرية.

وفي أحدث الاعتداءات، اتهم رجل الأعمال اليمني عبد الغني قطران، القيادي الحوثي فارس الحباري، المنتحل صفة محافظ ريمة، باقتحام مركزه التجاري في صنعاء برفقة مسلحين، ومحاولة الاستيلاء عليه بالقوة، على خلفية رفضه دفع إتاوات غير قانونية.

الحوثيون أغلقوا عشرات المتاجر والشركات بدافع الابتزاز (فيسبوك)

وقال قطران إن الحباري ومرافقيه استغلوا نفوذهم ومناصبهم لتحويل مركزه التجاري إلى ساحة للترهيب والترويع، في محاولة لفرض أمر واقع والاستيلاء على ممتلكاته. وأكد، في منشور على موقع «فيسبوك»، تعرضه وأبنائه لاعتداء سابق أسفر عن مقتل أحدهم، مشيراً إلى استمرار محاولات الجماعة الاستيلاء على ممتلكاته باستخدام النفوذ المسلح وخارج الأطر القانونية.

وفي محافظة إب، تعرض مستودع للمواد الغذائية تابع للتاجر درهم في منطقة السحول، قبل أيام، لاستهداف بطائرة مسيّرة حوثية، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة، وفق ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الناشطون أن المستودع هو الثاني التابع للتاجر نفسه الذي يتعرض للاستهداف خلال أقل من نصف شهر، بعدما سقطت طائرة مسيّرة حوثية بالقرب من مستودع آخر يملكه في المحافظة. وعدّوا تكرار هذه الحوادث جزءاً من ضغوط تمارسها الجماعة على التجار ورجال الأعمال لإجبارهم على تقديم الأموال لتمويل أنشطتها العسكرية.

إغلاق 42 متجراً وشركة

بموازاة الاعتداءات المباشرة، كثفت الجماعة الحوثية حملاتها الميدانية عبر فرق تابعة لما تسمى وزارة الصناعة والتجارة في حكومتها غير المعترف بها، حيث أغلقت منذ مطلع الشهر الحالي أكثر من 30 متجراً متنوعاً ونحو 12 شركة تعمل في إنتاج واستيراد المواد الغذائية، إلى جانب تحرير محاضر ضبط وإنذارات بحق عشرات المراكز التجارية وتجار الجملة والتجزئة في صنعاء وضواحيها ومحافظة إب، وفق المصادر.

وقالت المصادر إن الجماعة تتذرع بمخالفات التسعيرة وعدم الاستجابة لمطالبها المالية لتبرير حملات الإغلاق، قبل أن تعيد فتح عدد من المنشآت التي أغلقتها عقب إلزام أصحابها بدفع مبالغ مالية. ويكشف ذلك، بحسب المصادر، توظيف إجراءات الرقابة التجارية أداةً لانتزاع الأموال وفرض الإتاوات، بدلاً من ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

مبنى إحدى الشركات اليمنية بعد أن أغلقته الجماعة الحوثية (إعلام محلي)

وتوعد مسؤولون حوثيون في قطاع الصناعة والتجارة بمواصلة نزول نحو 60 لجنة وفريقاً ميدانياً إلى المنشآت التجارية، في حملة تهدد بمزيد من الإغلاقات والتعسف، وسط مخاوف من توسيع دائرة التضييق على القطاع الخاص وإخضاع ما تبقى من النشاط الاقتصادي لسلطة الجبايات والنفوذ الحوثي.

واشتكى تجار في صنعاء وريفها وإب ومدن أخرى، في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار حملات الاستنزاف المالي والمضايقات، مؤكدين أن الجماعة دأبت منذ انقلابها على فرض أموال بالقوة تحت مسميات متعددة، تشمل تمويل العمليات العسكرية وحملات التعبئة الفكرية والقتالية والفعاليات ذات الطابع الطائفي.

ويرى اقتصاديون في صنعاء أن تصاعد الاعتداءات على المؤسسات التجارية يمثل امتداداً لنهج يستهدف إخضاع القطاع الخاص وتقويض استقلالية أصحاب الأعمال، وتوسيع نفوذ الجماعة ومقربيها على الأسواق ومصادر التمويل، من خلال تحويل الجبايات والتهديدات إلى أدوات للتحكم في النشاط التجاري بمناطق سيطرتها.