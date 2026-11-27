تعثرت موجة صعود الروبية الهندية، الجمعة، تحت ضغط تراجع الأسهم المحلية وارتفاع أسعار النفط، وسط مخاوف من أن يؤدي تجدد اهتمام المستثمرين العالميين بأسهم الذكاء الاصطناعي إلى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية التي دعمت العملة الهندية خلال الأسابيع الأخيرة.

واستهلت الروبية تعاملاتها عند مستوى 92.52 مقابل الدولار الأميركي، قبل أن تتراجع إلى 92.9925، وتغلق منخفضة بنسبة 0.6 في المائة عند 92.99 روبية للدولار، لترتفع خسائرها الأسبوعية إلى 0.3 في المائة، بعدما سجلت مكاسب بلغت 1.7 في المائة، الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».

واشترى المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بقيمة نحو 16 مليار دولار خلال نوفمبر (تشرين الثاني)؛ ما عوض جزءاً كبيراً من التدفقات الخارجة التي شهدتها السوق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

وساعدت هذه التدفقات الروبية على التفوق في أدائها على معظم العملات الآسيوية، رغم تحرك مؤشر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في عامين.

غير أن تجدد الإقبال على الأسواق التي تضم ثقلاً كبيراً لشركات الذكاء الاصطناعي يهدد بتقويض هذا الدعم، مع احتمالات إعادة توجيه المستثمرين العالميين جزءاً من محافظهم نحو أسهم التكنولوجيا؛ ما قد يحد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الهندية.

ارتفاع فاتورة واردات الطاقة

وزاد ارتفاع أسعار النفط من الضغوط على العملة الهندية، إذ تجاوز سعر خام برنت 96.50 دولار للبرميل خلال التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف بشأن الإمدادات؛ ما جدد القلق حيال ارتفاع فاتورة واردات الطاقة الهندية.

وتعد أسعار النفط أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء الروبية، نظراً إلى اعتماد الهند الكبير على واردات الخام، وما يترتب على ارتفاع تكاليفها من زيادة الطلب على الدولار والضغوط التضخمية.

وقال دافال شاه، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «دي ريسك فوركس» للاستشارات، إن ارتفاع أسعار النفط أخيراً نتيجة المخاوف الجيوسياسية أدى إلى توقف موجة صعود الروبية.

وحدد شاه نطاق المقاومة للدولار مقابل الروبية بين 92.90 و93.30 روبية، بينما توقع إمكانية تراجعه إلى نحو 91.30 روبية.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي)، المقرر في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط توقعات واسعة برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما يرى بعض الاقتصاديين مجالاً لزيادة أكبر.

ومن شأن تشديد السياسة النقدية أن يوفر دعماً للعملة الهندية عبر تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبية، غير أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وقوة الدولار قد يحد من أثر هذا الدعم.

وتظل قدرة الروبية على استئناف مكاسبها مرهونة باستمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية، واستقرار أسعار النفط العالمية، فضلاً عن توجهات السياسة النقدية الهندية وتحولات شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسواق الدولية.