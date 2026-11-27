تسارع التضخم الأساسي السنوي في العاصمة اليابانية طوكيو خلال نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أعلى وتيرة في 16 شهراً، في مؤشر على اتساع نطاق الضغوط السعرية؛ ما يعزز احتمالات رفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال اجتماعه الشهر المقبل، رغم استمرار التقلبات في الأسواق المالية والمخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات صدرت، الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة ويشمل تكاليف الطاقة، بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، مقابل 2.6 في المائة في أكتوبر، وأقل قليلاً من متوسط توقعات الأسواق البالغ 3 في المائة.

ويمثل هذا الارتفاع أسرع وتيرة للتضخم الأساسي، منذ يوليو (تموز) 2025، فيما ظل المؤشر أعلى من مستهدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة للشهر الثالث على التوالي؛ ما يعزز مبررات مواصلة تشديد السياسة النقدية، وفق «رويترز».

وتحظى بيانات التضخم في طوكيو بأهمية خاصة لدى صناع السياسات والمستثمرين، باعتبارها مؤشراً استباقياً لاتجاهات الأسعار على مستوى البلاد، وستشكل أحد العوامل الرئيسية التي يدرسها البنك المركزي خلال اجتماعه المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

اتساع نطاق الضغوط التضخمية

ورغم أن تسارع التضخم جاء مدفوعاً جزئياً بانتهاء الدعم الحكومي لفواتير المرافق العامة، فإن ارتفاع الأسعار شمل مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بما في ذلك المواد الغذائية والاحتياجات اليومية وتكاليف الإقامة الفندقية.

وارتفع مؤشر الأسعار الذي يستبعد الأغذية الطازجة والطاقة، ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مقياساً أكثر دقة لاتجاهات التضخم الأساسية، بنسبة 2.5 في المائة خلال نوفمبر، مقابل 2.6 في المائة في الشهر السابق.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو إنستيتيوت بلس»، إن التضخم الأساسي مرشَّح لمزيد من التسارع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، وما يترتب عليه من تداعيات غير مباشرة على أسعار السلع والخدمات.

وأضاف أن استمرار اضطرابات الأسواق الناجمة عن المخاوف بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق قد يدفع بنك اليابان إلى إرجاء رفع الفائدة في ديسمبر، غير أن السيناريو الأساسي الذي يتوقعه يظل رفعها الشهر المقبل.

من جانبها، قالت أياكو فوجيتا، كبيرة الاقتصاديين المعنيين باليابان لدى «جيه بي مورغان للأوراق المالية»، إن ارتفاع أسعار الخدمات، بما في ذلك النقل العام والرعاية الطبية، يشير إلى أن التحول في ديناميكيات التضخم الياباني لم يعد ناجماً فقط عن صدمات مؤقتة في جانب العرض.

وتوقعت استمرار ارتفاع الأسعار على نطاق واسع حتى الربع الأول من عام 2027، مشيرة إلى أنه رغم احتمالات انحسار زخم التضخم في السلع الأساسية تدريجياً، فإن الضغوط السعرية ستزداد انتشاراً في قطاعي الأغذية والخدمات.

الفائدة تتجه نحو 1.5 %

وفي ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة أسعار الواردات نتيجة ضعف الين، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي إلى 1.25 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بعد زيادة أخرى في يونيو (حزيران)، في وتيرة أسرع مقارنة بعامي 2024 و2025، عندما كان البنك يرفع الفائدة بمعدل مرتين تقريباً سنوياً.

وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، لكنه أشار إلى أن التضخم الأساسي في اتجاهه العام بلغ تقريباً المستوى المستهدف عند 2 في المائة، مؤكداً استعداده لمواصلة رفع الفائدة لمنع تسارع الأسعار بصورة مفرطة.

ويتوقع غالبية المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» رفع الفائدة إلى 1.5 في المائة خلال ديسمبر، على أن يعقب ذلك رفع إضافي بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل.

وكان ناوكي تامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المعروف بتأييده للتشديد النقدي، قد أكد الخميس ضرورة الاستجابة السريعة لأي مؤشرات على تجاوز التضخم المستوى المستهدف، بما في ذلك تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وانعكست بيانات التضخم على سوق السندات الحكومية اليابانية؛ إذ ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل، مع تزايد رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية الشهر المقبل.

الاقتراب من نهاية دورة التشديد

وبينما يرجح كثير من المحللين رفع الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل، تتزايد التساؤلات بشأن مدى قدرة بنك اليابان على مواصلة التشديد النقدي بعد ذلك، خصوصاً مع توقعات بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين خلال النصف الثاني من عام 2027.

ويرى عدد كبير من الاقتصاديين أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة خلال دورة التشديد الحالية سيتراوح بين 1.75 و2 في المائة.

ويتوقع شيغيتو ناغاي، رئيس قسم الاقتصاد الياباني لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، تباطؤ التضخم العام إلى 2 في المائة بحلول أواخر عام 2027.

وأضاف: «نعتقد أن ذلك سيسمح لبنك اليابان باستكمال عملية تطبيع أسعار الفائدة الممتدة لعدة سنوات بحلول منتصف عام 2027، وصولاً إلى سعر فائدة نهائي يبلغ 1.75 في المائة».

وتتجه أنظار المستثمرين إلى خطاب محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، المقرر إلقاؤه الاثنين المقبل، بحثاً عن إشارات بشأن احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر، والمسار المستقبلي للسياسة النقدية، في ظل التحدي المتمثل في احتواء التضخم دون إضعاف النشاط الاقتصادي أو تعميق اضطرابات الأسواق المالية.