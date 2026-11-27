ارتفعت الأسهم اليابانية، الجمعة، لتوسِّع مكاسبها الأسبوعية، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي تعرَّضت لخسائر حادة أخيراً، بالتزامن مع تزايد الطلب على أسهم الشركات المرتبطة بالاقتصاد المحلي، وسط استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية.

وفي سوق السندات الحكومية اليابانية، ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل، بعدما أظهرت بيانات تسارع التضخم الأساسي في طوكيو إلى أعلى وتيرة في 16 شهراً؛ ما عزَّز توقعات رفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال اجتماعه الشهر المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 2.11 في المائة، ليغلق عند 58,711.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.73 في المائة، إلى 3,815.20 نقطة، وفق «رويترز».

تعافٍ بعد خسائر حادة

واصل مؤشر «نيكي» تعافيه خلال الأيام الأخيرة، بعدما تكبد خسائر بلغت 7.7 في المائة الأسبوع الماضي، على خلفية تصاعد المخاوف بشأن تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، واحتمالات فرض قيود إضافية على مبيعات الرقائق الإلكترونية للأسواق الدولية.

وافتقرت التعاملات إلى المؤشرات الخارجية المحفزة، بسبب إغلاق الأسواق الأميركية، الخميس، بمناسبة عطلة عيد الشكر.

وقالت ماكي ساوادا، استراتيجية الأسهم لدى «نومورا للأوراق المالية»، إن أسعار الأسهم أظهرت تماسكاً خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في القطاعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل القطاعات الدفاعية والشركات المعتمدة على الطلب المحلي.

وأضافت أن هذا الأداء يستند إلى توقعات بارتفاع أرباح الشركات اليابانية خلال السنة المالية 2026.

وتصدرت شركة «سوسيونكست» مكاسب مؤشر «نيكي»، بارتفاع سهمها بنسبة 12.56 في المائة، تلتها «ميتسوي كينزوكو» بنسبة 11.53 في المائة، ثم «ليزرتك» المتخصصة في معدات فحص أشباه الموصلات بنسبة 9.98 في المائة.

كما ارتفع سهم «جابان توباكو» بنسبة 4.5 في المائة، عقب تقرير أفاد بأن الشركة تدرس الدخول في شراكة للاستحواذ على شركة التبغ البريطانية «إمبريال براندز».

وفي المقابل، تراجع سهم «ريكروت هولدينغز» بنسبة 3.16 في المائة، و«كابكوم» بنسبة 3.14 في المائة، و«كيكومان» بنسبة 3.06 في المائة.

وساد الاتجاه الصعودي تعاملات السوق؛ إذ ارتفعت أسهم 160 شركة مدرجة على مؤشر «نيكي»، مقابل تراجع أسهم 64 شركة.

التضخُّم يعزز رهانات رفع الفائدة

وفي سوق السندات، ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية، بمقدار نصف نقطة أساس إلى 1.745 في المائة، مسجلاً ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي.

واستقر عائد السندات لأجل خمس سنوات عند 2.050 في المائة، فيما انخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.625 في المائة.

جاء ارتفاع العوائد قصيرة الأجل، بعدما أظهرت بيانات تسارع التضخم الأساسي السنوي في العاصمة طوكيو خلال نوفمبر (تشرين الثاني) بأسرع وتيرة في 16 شهراً.

وقال ناوكي تامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، إن البنك المركزي يجب أن يستجيب سريعاً لأي مؤشرات على تجاوز التضخم المستويات المستهدفة، بما في ذلك تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وكان بنك اليابان قد أبقى سعر الفائدة الأساسي عند 1.25 في المائة خلال اجتماعه في أكتوبر (تشرين الأول)، فيما يترقب المستثمرون اجتماعه المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال كاورو شوجي، استراتيجي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية»، إن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المؤيدين للتشديد النقدي لا يزالون يتبنون مواقف متسقة، رغم موجة البيع الأخيرة في سوق الأسهم.

ترقب زيادة إصدارات الدين الحكومي

وتراقب الأسواق أيضاً احتمالات تعديل هيكل إصدارات الدين الحكومي الياباني خلال السنة المالية 2027.

وقال مسؤول بوزارة المالية، خلال اجتماع مع المتعاملين الرئيسيين في السندات الحكومية، الخميس، إن اليابان قد تزيد إصدارات أدوات الدين قصيرة الأجل إذا ارتفع إجمالي إصداراتها، مشيراً إلى أن أذون الخزانة المخصومة تمثل الأداة الأكثر مرونة، مع وجود مجال لزيادة إصدارات السندات لأجل عامين وخمس سنوات.

وحذر تاكويا أونيزاوا، استراتيجي السندات لدى «ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي للأوراق المالية»، من أن تزايد توقعات إصدار سندات متوسطة الأجل، إلى جانب أدوات الدين قصيرة الأجل، قد يفرض ضغوطاً على أسعار السندات متوسطة الاستحقاق.

وتظل الأسواق اليابانية عرضة للتقلبات، في ظل الرسوم الجمركية الجديدة التي اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 14 شريكاً تجارياً، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومخاطر اضطراب إمدادات الطاقة.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى خطاب محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، المقرر إلقاؤه في مدينة ناغويا، الاثنين المقبل، بحثاً عن إشارات إضافية بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة ووتيرة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.