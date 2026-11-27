استقر الدولار الأميركي دون أعلى مستوى له في 22 شهراً خلال تعاملات اتسمت بانخفاض السيولة بسبب العطلة، الجمعة، فيما يترقب المتعاملون تحركات أسواق الأسهم بحثاً عن مؤشرات تحدد اتجاه العملة، وسط ازدياد الشكوك بشأن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وما تسببه من ارتفاع في تقلبات الأسواق.

وارتفع الدولار النيوزيلندي عقب صدور النتائج المنتظرة منذ فترة طويلة للانتخابات العامة، التي قلّصت حالة الضبابية السياسية، رغم عدم تمكن أي حزب من حسم الفوز بأغلبية واضحة. كما تلقى الدولار الأسترالي دعماً من ارتفاع عملة جاره النيوزيلندي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 103.74 نقطة، في نهاية أسبوع شهد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار) من العام الماضي، مسجلاً 104.53 نقطة يوم الاثنين، قبل أن يتخلى عن تلك المكاسب في اليوم التالي. ويتجه المؤشر إلى تسجيل انخفاض بنسبة 0.1 في المائة خلال الأسبوع.

واستقر الدولار الأميركي عند 159.27 ين في منتصف التعاملات الآسيوية، الجمعة، وظل دون مستوى 160 يناً بفعل المخاوف من تدخل ياباني جديد في سوق الصرف.

وتراجع الدولار 0.1 في المائة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.83435 فرنك، فيما لم يطرأ تغير يُذكر على اليورو الذي سجل 1.09725 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.3118 دولار.

وكتب محللون في بنك «ميزوهو» في مذكرة للعملاء: «تتجه الأنظار جميعها إلى ما إذا كان الاتجاه الهبوطي للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي سينعكس أم لا».

وأضافوا أن تعافي هذه الأسهم قد يدفع عملات مثل الدولار الأسترالي والبيزو المكسيكي، ذي العائد المرتفع، إلى الارتداد، في حين أن تجدد عمليات البيع قد يضع تلك العملات تحت ضغوط إضافية.

وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني، الذي يضم عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا، بنسبة 2 في المائة الجمعة، فيما صعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 3.9 في المائة.

وأضاف الدولار الأسترالي، الحساس للتغيرات في معنويات المخاطرة بالأسواق، 0.4 في المائة إلى 0.66635 دولار، متعافياً بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في عام عند 0.6559 دولار يوم الأربعاء.

كما استفاد من ارتفاع الدولار النيوزيلندي في وقت سابق من الجلسة، بعدما دفعت النتائج الأولية للانتخابات العامة العملة المحلية إلى الصعود بما يصل إلى 0.6 في المائة. لكن تلك المكاسب تراجعت لاحقاً، ليسجل الدولار النيوزيلندي ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.5484 دولار.

وسيطلب رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون دعم حزب «الفرصة» الوسطي للإبقاء على ائتلافه الحاكم المنتمي إلى يمين الوسط، بعدما أظهرت النتائج الرسمية الصادرة الجمعة أن الائتلاف أخفق بفارق ضئيل في تحقيق الأغلبية البرلمانية.

وقال إيمري سبايزر، رئيس استراتيجية الأسواق النيوزيلندية في بنك «ويستباك»: «ارتفع الدولار النيوزيلندي قليلاً مع تراجع حالة عدم اليقين، وإن لم تختفِ تماماً، لكن هذا التحرك تأثر أيضاً بعوامل مرتبطة بالدولار الأميركي».

وأضاف: «لا تزال مخاطر حدوث انتكاسة جديدة قائمة، ولا نستبعد تراجع العملة إلى مستوى 0.5400 دولار خلال الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن «جزءاً كبيراً من الضغوط الهبوطية نجم عن الارتفاع القوي للدولار الأميركي وإعادة تسعير توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي باتجاه أكثر تشدداً».

ويتلقى الدولار الأميركي دعماً من توقعات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يرى المتعاملون أن رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) بات شبه مؤكد، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

كما عززت بيانات التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، التي جاءت أعلى من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى جانب المراجعة الحادة بالزيادة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، واستطلاع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أظهر استمرار النمو الاقتصادي واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، توقعات المتعاملين برفع إضافي لأسعار الفائدة بحلول أبريل (نيسان) تقريباً.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 5.7 في المائة منذ بداية عام 2026، مع تبقي شهر واحد على نهاية العام. وصعد المؤشر بنسبة 1.7 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، ليصبح في طريقه لتسجيل أول سلسلة من المكاسب الشهرية لثلاثة أشهر متتالية منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.

وكتب محللون استراتيجيون في بنك «إن إيه بي» في تقرير بحثي: «يبدو أن الدولار الأميركي يتجه إلى مسار من القوة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق».

لكنهم أضافوا: «نظراً إلى سرعة ارتفاعه، نرى أن هامش تحقيق مزيد من المكاسب محدود».