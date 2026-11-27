ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، لتعوض جزءاً من خسائرها بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من عام خلال الأسبوع، مع تراجع المخاوف في الأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهدوء ضغوط البيع على المعدن النفيس بالتزامن مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6 في المائة إلى 3622.91 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:47 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل الأربعاء أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2025، عقب صدور بيانات تضخم أميركية جاءت أعلى من المتوقع، وعززت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وارتفع الذهب بنحو 2.7 في المائة منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.6 في المائة إلى 3621.10 دولار.

وقال روس ماكسويل، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «في تي ماركتس»، إن الذهب يحاول الاستقرار بعد خسائره الأخيرة، لكن المستثمرين لا يزالون يتوخون الحذر. وأضاف أن عطلة الأسواق الأميركية قد تحد من ضغوط البيع على الذهب، مع توقف موجة التراجع في أسهم التكنولوجيا وعمليات تصفية الأصول مؤقتاً.

وأشار ماكسويل إلى أن توقيت أي تعافٍ في أسعار الذهب سيعتمد بدرجة كبيرة على اتجاه أسعار الفائدة الحقيقية، والدولار الأميركي، وتدفقات الاستثمارات.

وفي أسواق الأسهم، بدت البورصات الآسيوية أكثر استقراراً، مع اقترابها من إنهاء شهر شهد اضطرابات حادة، وسط متنفس مؤقت من المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وكانت بورصة «وول ستريت» مغلقة الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر.

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء أن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثالث بوتيرة أسرع بكثير من التقديرات الأولية، في حين تسارع التضخم خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مما عزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، ومرة أخرى في مطلع عام 2027.

وكان البنك المركزي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في سبتمبر (أيلول). وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً.

وفي الصين، ارتفعت واردات الذهب الصافية عبر هونغ كونغ خلال أكتوبر بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتسجل أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان)، وفقاً لبيانات إدارة الإحصاء والتعداد في هونغ كونغ الصادرة الخميس.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.6 في المائة إلى 43.40 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 2.6 في المائة إلى 1323.78 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 3.3 في المائة إلى 901.50 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة جميعها لتحقيق مكاسب أسبوعية.