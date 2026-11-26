اختار القادة الأوروبيون رئيس البنك المركزي الإسباني السابق، بابلو هرنانديز دي كوس، لخلافة كريستين لاغارد في رئاسة البنك المركزي الأوروبي، في مرحلة تواجه فيها المؤسسة النقدية تحديات متشابكة، من ارتفاع التضخم بفعل الحرب في إيران إلى تزايد أعباء الديون الحكومية، وارتفاع تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الأوروبية.

وجاء الاختيار خلال قمة أوروبية في بروكسل، حيث اتفق قادة الدول الـ21 التي تستخدم اليورو على تعيين دي كوس، إلى جانب شغل منصبين آخرين في المجلس التنفيذي للبنك، وفق ما أعلنه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ولا يزال ترشيح دي كوس يتطلب مراجعة من البرلمان الأوروبي والمجلس الحاكم للبنك المركزي، وإن كانت هذه الإجراءات تعد في العادة خطوات شكلية.

ويحمل اختيار دي كوس، البالغ من العمر 55 عاماً، دلالات تتجاوز تغيير القيادة، بالنظر إلى توجهاته النقدية التي تميل إلى دعم أسعار الفائدة المنخفضة، وتوفير السيولة لتحفيز النشاط الاقتصادي. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومات أوروبية عدة أعباء ديون مرتفعة وتكاليف تمويل متزايدة، ما يجعل قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة ذات أهمية مباشرة لميزانياتها العامة.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس الحاكم للبنك في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

توجهات تميل إلى التيسير النقدي

وتشير مراجعة أجراها محللون في «كومرتس بنك» لتصريحات دي كوس وخطاباته إلى أنه يُعد من الشخصيات التي تميل إلى التيسير النقدي؛ أي تفضيل أسعار الفائدة المنخفضة والسياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، مقارنة بالاتجاه الأكثر تشدداً الذي يركز على رفع الفائدة للحد من التضخم.

وكان دي كوس قد تفوق على منافسه الرئيسي، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي كلاوس نوت، الذي يُصنف ضمن «صقور السياسة النقدية»؛ أي المؤيدين لرفع أسعار الفائدة عند الحاجة لكبح الضغوط التضخمية.

وسبق لدي كوس العمل في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة، بين عامَي 2018 و2024، خلال توليه رئاسة البنك المركزي الإسباني. كما شارك في عام 2020 ضمن الأغلبية التي أيدت برنامج التحفيز النقدي الطارئ خلال جائحة «كوفيد-19»، البالغة قيمته 1.85 تريليون يورو (نحو تريليونَي دولار)، بهدف إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة ودعم الاقتصادات الأوروبية في ظل الإغلاقات الواسعة وقيود السفر.

ودافع دي كوس آنذاك عن البرنامج، معتبراً أنه أسهم بفاعلية في الحد من تدهور الأسواق المالية في دول منطقة اليورو، وخفض تكاليف الاقتراض على الحكومات والشركات.

وقال ماركو فاغنر، المحلل لدى «كومرتس بنك»، إن ارتفاع مستويات الدين الحكومي في عدد من الدول يجعل كثيراً من الحكومات تفضل وجود رئيس للبنك المركزي الأوروبي يميل إلى التيسير النقدي.

وتبرز فرنسا بشكل خاص ضمن هذه المعادلة، في ظل ارتفاع ديونها وتزايد أعباء فوائدها، وما تواجهه من صعوبات في احتواء عجز الموازنة. ومع ذلك، فإن توجهات الرئيس الجديد لا تعني بالضرورة خفض أسعار الفائدة؛ إذ يظل البنك ملتزماً بمستهدف التضخم البالغ 2 في المائة سنوياً.

التضخم يختبر خيارات القيادة الجديدة

وتأتي التغييرات المرتقبة في قيادة البنك في وقت بلغ فيه التضخم 4 في المائة؛ أي ضعف المستوى المستهدف، ما يبقي احتمال تشديد السياسة النقدية قائماً قبل انتهاء ولاية لاغارد.

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة في 17 ديسمبر (كانون الأول)، برئاسة لاغارد، وسط استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب في إيران.

ويملك البنك المركزي الأوروبي أدوات للتدخل بهدف الحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي في بعض الظروف، خصوصاً عندما يرى أن اضطرابات الأسواق لا تستند إلى مبررات اقتصادية كافية. لكن محللين يستبعدون أن يتدخل لإنقاذ الحكومات من تداعيات خلافاتها السياسية، أو عجزها عن الاتفاق على إجراءات خفض العجز، في إشارة إلى التحديات التي تواجه فرنسا.

ويشغل دي كوس حالياً منصب المدير العام لبنك التسويات الدولية، ومقره مدينة بازل السويسرية، وهو مؤسسة دولية تضم البنوك المركزية وتوفر إطاراً للتعاون بينها.

تغيير مبكر في قيادة البنك

وكانت لاغارد، البالغة من العمر 70 عاماً، قد أعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي استقالتها اعتباراً من 7 فبراير (شباط)؛ أي قبل تسعة أشهر من انتهاء ولايتها البالغة ثمانية أعوام.

وقالت إنها قررت المغادرة مبكراً حتى تتمكن من التحدث بحرية أكبر في قضايا لا تتصل مباشرة بالسياسة النقدية. غير أن توقيت الاستقالة أتاح أيضاً للقادة الأوروبيين اختيار خليفتها قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وفي ظل وجود الرئيس إيمانويل ماكرون في منصبه، بما يحد من احتمال انتقال قرار التعيين إلى مرحلة سياسية مختلفة قد تشهد صعود مرشحين من اليمين.

ولم تقتصر التغييرات على منصب الرئيس؛ إذ اختار القادة الأوروبيون الاقتصادي الألماني ماركوس برونرماير، الأستاذ في جامعة برينستون، لشغل مقعد في المجلس التنفيذي خلفاً للاقتصادي فيليب لين، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل. وكان لين يشغل منصب كبير الاقتصاديين في البنك، وهو دور مؤثر في صياغة المقترحات المتعلقة بأسعار الفائدة ورفعها إلى المجلس الحاكم لاتخاذ القرار.

كما اختيرت الفرنسية لورانس بون، التي تتولى رئاسة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك «سانتاندير» الإسباني في فرنسا، لشغل المقعد الذي ستخليه الألمانية إيزابيل شنابل مع استقالتها في يناير (كانون الثاني).

دور محوري في إدارة الأزمات الأوروبية

ويعد البنك المركزي الأوروبي إحدى أبرز المؤسسات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي؛ إذ يحدد أسعار الفائدة المرجعية للدول الـ21 التي تستخدم العملة الموحدة، بما يؤثر في تكلفة الاقتراض على نطاق واسع، من القروض بين المصارف وبطاقات الائتمان إلى التمويل العقاري والسندات الحكومية.

وفي حين تساعد أسعار الفائدة المنخفضة على تحفيز الاقتصادات المتباطئة، تُستخدم المعدلات المرتفعة للحد من التضخم عندما يتجاوز المستويات المستهدفة.

وقد منحت قدرة البنك على التحرك السريع، مقارنة بالمفاوضات المطولة بين حكومات الاتحاد الأوروبي الـ27، دوراً محورياً في التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي شهدتها القارة، من جائحة «كورونا» إلى أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بين عامَي 2010 و2012.

ويرأس رئيس البنك اجتماعات المجلس الحاكم المعني بتحديد أسعار الفائدة في مقر المؤسسة بمدينة فرانكفورت الألمانية. وخلال فترة قيادتها، اتبعت لاغارد نهجاً توافقياً بين رؤساء البنوك المركزية الوطنية الأعضاء في المجلس، وابتعدت عن تصنيف توجهاتها ضمن معسكرَي التشدد أو التيسير، ووصفت نفسها بأنها «بومة»، في إشارة إلى رمز الحكمة في الأساطير اليونانية والرومانية.