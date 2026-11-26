السعودية تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية لتعزيز استقرار الفضاء السيبرانيhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5346100-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
السعودية تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية لتعزيز استقرار الفضاء السيبراني
المشاركون في اجتماع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالعاصمة القطرية الدوحة (واس)
أكدت السعودية إداركها منذ وقت مبكر أهمية تعظيم الجهود الدولية وتوحيدها في تعزيز استقرار الفضاء السيبراني؛ انطلاقاً من إيمانها بدور الأمن السيبراني الأصيل كمقومٍ أساسي لصناعة البناء وتعزيز مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها ممثلة بـ«هيئة الأمن السيبراني»، برئاسة المحافظ المهندس ماجد المزيد، في أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بالعاصمة القطرية الدوحة، الخميس.
وأكد المزيد في كلمة السعودية مواصلة بلاده هذا النهج التعاوني، والعمل مع جميع الشركاء في هذا القطاع الحيوي، وصولاً إلى تحقيق الغايات الأصيلة في صناعة رخاء الإنسان ورفاه المجتمعات.
واتخذ المجلس عدة قرارات منها: الموافقة على البرنامج العربي لتنمية القدرات البشرية في الأمن السيبراني، والبرنامج العربي لرفع الوعي بالأمن السيبراني، ودليل إعداد الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، وناقش خريطة طريق عربية لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، ومستجداته الأمنية والاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى العربي.
يشار إلى أن المجلس يتألف من الوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني، واعتُمد نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
ويعمل المجلس تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية، وتتضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني.
وينظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، كذلك إقرار الخطط العربية المشتركة في المجال لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المقرة في المجلس.
يسعى «باركليز» عبر مكتبه في الرياض إلى ربط الشركات السعودية بشبكته العالمية وتسهيل وصول رؤوس الأموال الدولية إلى فرص الاستثمار في المملكة
مساعد الزياني (الرياض)
السعودية تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية لتعزيز استقرار الفضاء السيبرانيhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5346100-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
السعودية تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية لتعزيز استقرار الفضاء السيبراني
المشاركون في اجتماع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالعاصمة القطرية الدوحة (واس)
أكدت السعودية إداركها منذ وقت مبكر أهمية تعظيم الجهود الدولية وتوحيدها في تعزيز استقرار الفضاء السيبراني؛ انطلاقاً من إيمانها بدور الأمن السيبراني الأصيل كمقومٍ أساسي لصناعة البناء وتعزيز مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها ممثلة بـ«هيئة الأمن السيبراني»، برئاسة المحافظ المهندس ماجد المزيد، في أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بالعاصمة القطرية الدوحة، الخميس.
وأكد المزيد في كلمة السعودية مواصلة بلاده هذا النهج التعاوني، والعمل مع جميع الشركاء في هذا القطاع الحيوي، وصولاً إلى تحقيق الغايات الأصيلة في صناعة رخاء الإنسان ورفاه المجتمعات.
واتخذ المجلس عدة قرارات منها: الموافقة على البرنامج العربي لتنمية القدرات البشرية في الأمن السيبراني، والبرنامج العربي لرفع الوعي بالأمن السيبراني، ودليل إعداد الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، وناقش خريطة طريق عربية لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، ومستجداته الأمنية والاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى العربي.
يشار إلى أن المجلس يتألف من الوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني، واعتُمد نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
ويعمل المجلس تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية، وتتضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني.
وينظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، كذلك إقرار الخطط العربية المشتركة في المجال لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المقرة في المجلس.
63 % من مسؤولي التقنية في السعودية يعتمدون على أنظمة إدارة الموارد لتطبيق الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5345849-63-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
63 % من مسؤولي التقنية في السعودية يعتمدون على أنظمة إدارة الموارد لتطبيق الذكاء الاصطناعي
أكد 63 % من مسؤولي التقنية في السعودية أن أنظمة تخطيط الموارد تشكل الأساس لتطبيق الذكاء الاصطناعي (شاترستوك)
يرى 63 في المائة من كبار مسؤولي تقنية المعلومات في السعودية أن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات تشكل المنصة الرئيسية التي تعتمد عليها شركاتهم لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات واتخاذ القرارات، بينما يستخدمها 27 في المائة آخرون لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من الوظائف الأساسية.
جاء ذلك في دراسة أجرتها مؤسسة «يوغوف» بتكليف من شركة «إس إيه بي» (SAP) خلال النصف الأول من عام 2026، وشملت 260 من كبار صناع القرار التقني في شركات سعودية متفاوتة الأحجام تنشط في قطاعات اقتصادية متعددة.
وكشفت النتائج عن اعتماد المؤسسات على الأنظمة التقنية القائمة لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التعامل معه بوصفه تقنية منفصلة عن التطبيقات التي تدير العمليات المالية والموارد البشرية وسلاسل التوريد وغيرها من الوظائف المؤسسية.
ثقة مرتفعة بالأنظمة القائمة
أظهرت الدراسة أن 60 في المائة من المشاركين لديهم ثقة كبيرة بقدرة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وغيرها من التطبيقات المؤسسية على دعم استخدامات أكثر تقدماً للذكاء الاصطناعي والأتمتة خلال العامين المقبلين، بينما أبدى 35 في المائة ثقة بدرجة أقل.
وتعمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على ربط البيانات والعمليات داخل الشركات بما يسمح بإدارة الوظائف المختلفة عبر منظومة موحدة. ويتيح دمج الذكاء الاصطناعي بهذه الأنظمة الاستفادة من المعلومات التشغيلية في تحليل البيانات والمساعدة على اتخاذ القرارات وتنفيذ بعض الإجراءات آلياً.
وقال الدكتور فهد نواب، نائب رئيس «إس إيه بي» في السعودية، إن تحقيق قيمة فعلية من الذكاء الاصطناعي يعتمد على مدى ارتباطه بالتطبيقات والبيانات والعمليات التي تستخدمها المؤسسات في أعمالها اليومية.
وأوضح أن هذا التكامل يمنح أنظمة الذكاء الاصطناعي قدرة أفضل على فهم سياق العمل، والمساعدة على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات المؤسسة، مع توسيع الأتمتة ضمن ضوابط رقابية مناسبة.
تسريع القرارات يتصدر الأولويات
فيما يتعلق بالفوائد المتوقعة من التوسع في استخدام أنظمة إدارة الموارد والعمليات المؤسسية ذاتية التشغيل، وضع 54 في المائة من المشاركين تسريع اتخاذ القرارات وتحسين جودتها في مقدمة الأولويات.
وجاء تعزيز إنتاجية الموظفين في المرتبة التالية بنسبة 48 في المائة، في حين توقع 46 في المائة تحسناً في الكفاءة التشغيلية والقدرة على التعامل مع المتغيرات. وتعكس هذه النسب توقعات المسؤولين المشاركين في الاستطلاع، وليست نتائج أداء فعلية قاستها الدراسة بعد تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتكتسب هذه الاستخدامات أهمية في القطاعات التي تعتمد على تنسيق العمليات والمعلومات بين إدارات متعددة، مثل التصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية، حيث يمكن للأنظمة المؤسسية توفير البيانات اللازمة لمتابعة العمليات وإدارة الموارد.
نحو مؤسسات أكثر اعتماداً على الأتمتة
تستند رؤية «إس إيه بي» للمؤسسات ذاتية التشغيل إلى الجمع بين تطبيقات الأعمال والبيانات والذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تقنية مترابطة، تسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالمساعدة على تنفيذ المهام عبر وظائف المؤسسة المختلفة.
ويعتمد هذا النموذج على إتاحة المعلومات التشغيلية للوكلاء الأذكياء، بما يمكّنهم من التعامل مع العمليات وفق قواعد محددة، مع استمرار الإشراف البشري والمسؤولية عن النتائج.
ويرى نواب أن المؤسسات السعودية تتجه بصورة متزايدة إلى تقييم مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين عملياتها القائمة، بدلاً من الاقتصار على تجربة التطبيقات الجديدة بمعزل عن بيئات العمل الفعلية.
ويشير إلى أن الربط بين البيانات الموثوقة والعمليات المؤسسية قد يوفر فرصاً لتحسين الإنتاجية وجودة القرارات، مع الحفاظ على دور الموظفين في الرقابة على الأنظمة.
تطبيقات عملية في الرياض
من المقرر أن تستعرض «إس إيه بي» هذه التوجهات خلال فعالية «SAP NOW AI Tour Riyadh»، التي تقام في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2026 بمركز «سراج» للفعاليات في الرياض.
ويتناول البرنامج دور مساعد الذكاء الاصطناعي «جول» (Joule) في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتنفيذ المهام عبر تطبيقات الأعمال، إلى جانب عروض وجلسات تتعلق بأنظمة إدارة الموارد السحابية والإدارة المالية والموارد البشرية وسلاسل التوريد وتجربة العملاء. وتتضمن الفعالية جلسة حول طموحات السعودية في الذكاء الاصطناعي، وشراكات مرتقبة لدعم تنمية المهارات والابتكار المحلي.
وتشارك «غوغل كلاود» راعياً ماسياً للفعالية، بينما تحضر «مايكروسوفت» و«أوبن تكست» بصفة راعيين بلاتينيين، إلى جانب 20 جهة راعية أخرى.
وتضع نتائج الاستطلاع الأنظمة المؤسسية القائمة في موقع محوري ضمن خطط الشركات السعودية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، بينما يبقى قياس أثر هذا التوسع على سرعة القرارات والإنتاجية والكفاءة التشغيلية مرتبطاً بنتائج التطبيقات الفعلية خلال المرحلة المقبلة.
أميركا تسمح لـ«سبيس إكس» بنشر مليون قمر صناعي لمراكز البيانات في الفضاءhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5345704-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
أميركا تسمح لـ«سبيس إكس» بنشر مليون قمر صناعي لمراكز البيانات في الفضاء
شعار شركة «سبيس إكس» في هذه الصورة التوضيحية التي التُقطت في 11 يونيو 2026 (رويترز)
أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، اليوم الأربعاء، أنها سمحت لشركة «سبيس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك بنشر مليون قمر صناعي لمراكز البيانات في الفضاء، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وكانت «سبيس إكس» طلبت في وقت سابق من هذا العام الحصول على إذن لنشر ما يصل إلى مليون وحدة حوسبة في المدار لمعالجة كميات هائلة من البيانات التي ستُستخدم على الأرض. وأعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية موافقتها على مجموعة الأقمار الاصطناعية (ستارمايند) التابعة لـ«سبيس إكس» للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد سريعاً على الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي.
ويتعين على «سبيس إكس» بموجب هذا الترخيص البت في عمليات النشر في موعد أقصاه نوفمبر (تشرين الثاني) 2033، على أن تنجز نشر عشرة في المائة من العدد الإجمالي؛ أي 100 ألف قمر اصطناعي، بحلول نوفمبر 2035، وأن تكمل نشر 50 في المائة بحلول نوفمبر 2038.
وأضافت اللجنة أن الموافقة على هذا الطلب ستتيح لـ«سبيس إكس» «الريادة في تقنيات ناشئة تعزز مكانة الولايات المتحدة في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي».
ومراكز البيانات العمود الفقري هي الركيزة المادية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تتطلب كميات هائلة من الطاقة.
وقالت «سبيس إكس» للجنة الاتصالات الاتحادية: «ستحقق هذه الأقمار الاصطناعية نقلة نوعية من حيث خفض التكاليف وكفاءة استهلاك الطاقة عبر الاستفادة المباشرة من الطاقة الشمسية شبه الدائمة، مع تكاليف تشغيل وصيانة محدودة، وستحد كذلك بشكل ملحوظ من الأثر البيئي المصاحب لمراكز البيانات المقامة على الأرض».