ارتفعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية في التعاملات المبكرة، الجمعة، مع ترقب المستثمرين استئناف التداول في «وول ستريت» في وقت لاحق، بعد إغلاقها الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وزاد مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.7 في المائة إلى 57919.30 نقطة خلال التعاملات الصباحية، كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 8800.50 نقطة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي مكاسب بلغت 2.2 في المائة ليصل إلى 4812.65 نقطة، فيما صعد مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة إلى 22310.11 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة إلى 3473.40 نقطة.

وجاءت المكاسب مدفوعة باستمرار الإقبال على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يدعم أداء المؤشرات الرئيسية، رغم عمليات جني الأرباح التي حدّت من وتيرة صعودها.

وفي اليابان، تراجعت أسهم شركتي «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» خلال التعاملات الصباحية، قبل أن تعوض خسائرها سريعاً، في إشارة إلى استمرار جاذبية أسهم قطاع رقائق الحاسوب والذكاء الاصطناعي لدى المستثمرين.

ويراقب المستثمرون أيضاً التداعيات المحتملة لزيادات الرسوم الجمركية الأميركية المقررة على الصين واليابان والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين، وما قد تسببه من أضرار لاقتصادات المنطقة.

ومن المقرر أن تستأنف الأسواق الأميركية التداول في وقت لاحق الجمعة، ضمن جلسة تداول مختصرة بسبب عطلة عيد الشكر.

وفي أسواق الطاقة، شهدت أسعار النفط تقلبات خلال الفترة الأخيرة، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2.09 في المائة إلى 85.43 دولار للبرميل، في حين تراجع خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.29 في المائة إلى 96.29 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف إلى 159.25 ين ياباني، مقارنة مع 159.23 ين في الجلسة السابقة، فيما تراجع اليورو إلى 1.0967 دولار، مقابل 1.0975 دولار.