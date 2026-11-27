اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، وزارة التجارة، بإصدار أرقام غير صحيحة عمداً بشأن النمو الاقتصادي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وقال إنه يريد فتح تحقيق في هذه المسألة.

وسعى ترمب مراراً إلى التشكيك في مصداقية البيانات الاقتصادية التي لا تتوافق مع تصريحاته بشأن تحقيق طفرة اقتصادية تاريخية، وهو نهج يهدد مصداقية المؤشرات التي تعتمد عليها الشركات والأسواق المالية والمستهلكون عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

وتتعلق أحدث اعتراضات الرئيس بالبيانات التي أصدرتها وزارة التجارة، الأربعاء، والتي أظهرت مراجعة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى 4.3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتقدير سابق بلغ 3.4 في المائة.

ويجري مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة تحديثات دورية للبيانات الاقتصادية بهدف تحسين دقتها. وتخضع أرقام الناتج المحلي الإجمالي وتقارير الوظائف الشهرية وغيرها من المؤشرات لمراجعات منتظمة، تُجرى وفق جدول زمني محدد مسبقاً، من دون ارتباط بالمواعيد السياسية.

لكن الرئيس قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن ما حدث يمثل «خطأً هائلاً ومتعمدًا»، وربط ذلك بالأداء الضعيف للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأسفرت عن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس.

وكتب ترمب: «اتضح للتو أن الأرقام الحقيقية للاقتصاد، التي نُشرت قبل الانتخابات، كانت مزيفة، وأن تصحيحاً صدر أمس عن الوكالة الحكومية المسؤولة عن هذه الأرقام. لماذا لم يُصدر الرقم الصحيح قبل الانتخابات؟ أطالب بإجراء تحقيق فوري في هذه المسألة».

وتأتي هذه التصريحات في أحدث حلقة من تشكيك ترمب في نزاهة البيانات الاقتصادية التي يرى أنها لا تخدم موقفه، من دون تقديم أدلة على أن مراجعتها مدفوعة باعتبارات سياسية.

ففي أغسطس (آب) 2025، أقال ترمب رئيسة مكتب إحصاءات العمل، عقب صدور تقرير أظهر ضعفاً ملحوظاً في سوق العمل. وأفاد التقرير بإضافة 73 ألف وظيفة فقط في يوليو (تموز) 2025، كما أظهر أن عدد الوظائف المضافة في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) كان أقل بمقدار 258 ألف وظيفة مما ورد في التقارير السابقة.

ووصف ترمب تقرير الوظائف حينها بأنه «زائف» و«مُتلاعب به».

وأكد ترمب أنه يستحق الفضل في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلا أن الناخبين لا يتفقون مع اعتقاده بأن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد. ففي انتخابات التجديد النصفي، وصف 76 في المائة من الناخبين الأوضاع الاقتصادية بأنها «ليست جيدة» أو «سيئة»، وفقاً لاستطلاع الناخبين الذي أجرته وكالة «أسوشييتد برس»، وهو مسح واسع شمل الناخبين. كما قال نحو ثلثي الناخبين إن سياسات ترمب نفسها أسهمت في تأجيج التضخم.

وتجاهل الرئيس في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي أن الوكالة الفيدرالية نفسها أفادت، الأربعاء، بتسارع أحد المؤشرات الرئيسية للتضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى معدل سنوي بلغ 3.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول).