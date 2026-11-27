قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه صديقه أمر غريب، ويشبه الإدلاء بالتعليق نفسه عن أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال زيلينسكي إن لترمب الحرية فيما يقوله أو ينشره، لكن وصف بوتين بالصديق أمر «غريب».

وأضاف متحدثاً باللغة الإنجليزية: «إنه معتد... وقاتل. لا يمكن أن يكون صديقاً».

وتابع: «هذا يشبه أن يقول أحدهم عن هتلر خلال الحرب العالمية الثانية إنه صديق عزيز. لا، إنه ليس صديقاً».

وقبل أسبوع وصف ترمب بوتين بأنه «صديق»، وذلك خلال قمة عُقدت في الصين. وبعد أيام، نشر ترمب صورة على منصته «تروث سوشال» تظهر الاثنين وهما يتصافحان هناك، تحت عنوان «صديقي».

ولطالما كانت علاقة ترمب بزيلينسكي متوترة، وأبرز ما في الأمر هو ما حدث في فبراير (شباط) 2025 عندما انتقده الرئيس الأميركي بشدة علناً في المكتب البيضاوي.

وفي الآونة الأخيرة، اختلف الاثنان مجدداً، إذ اعتبر ترمب أن الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية سبب لارتفاع تكاليف الطاقة، وهدد بقطع الدعم الاستخباراتي عن كييف، في حين قال زيلينسكي إن موقف ترمب يشجّع روسيا على مواصلة هجماتها على بلده.