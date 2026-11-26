سجّلت بريطانيا أدنى مستوى لصافي الهجرة السنوي منذ نحو 30 عاماً، باستثناء فترة جائحة «كوفيد - 19»، وفق بيانات رسمية رحّبت بها الحكومة العمالية، بقيادة أندي بيرنهام، وأثارت مخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن صافي الهجرة انخفض إلى 77 ألفاً خلال 12 شهراً حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بـ204 آلاف في العام السابق، بتراجع نسبته 62 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى منذ عام 1997، باستثناء فترة الجائحة، وهو مستوى سعت الحكومات السابقة إلى تحقيقه، وفقاً لوكالتي «رويترز» و«الصحافة الفرنسية».
وأظهرت البيانات أن 738 ألف شخص انتقلوا للإقامة في المملكة المتحدة خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) 2025 إلى نهاية يونيو 2026، في حين غادرها 661 ألف شخص. وتعهّد رئيس الوزراء المحافظ السابق ديفيد كاميرون، للمرة الأولى في عام 2010، بخفض صافي الهجرة إلى «عشرات الآلاف»، لكنه لم يفلح في تحقيق هذا الهدف.
وتراجع صافي الهجرة السنوي إلى بريطانيا بنسبة 92 في المائة عن ذروته المسجلة في نهاية مارس (آذار) 2023، حين بلغ 944 ألف شخص، إبان تولي المحافظ ريشي سوناك رئاسة الحكومة.
الحكومة تشيد بالنتائج
رحّب رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام بالأرقام الجديدة، قائلاً عبر منصة «إكس» إن «هذه الحكومة العمالية تستعيد السيطرة على حدودنا». وأضاف أن عمليات عبور المهاجرين بحر المانش على متن قوارب صغيرة انخفضت بنسبة 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى ترحيل أكثر من 80 ألف شخص لا يحق لهم البقاء في البلاد.
This Government has restored control. We have brought net migration to 77,000, down 92% from its peak under the previous Government. Where they failed, we have delivered for the British people.This didn’t happen by accident. It happened because this government took action.But...
— Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) November 26, 2026
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود إن الحكومة استعادت السيطرة على الوضع، مضيفة، على منصة «إكس»: «لن نتوقف عند هذا الحد... إصلاحاتنا تعيد السيطرة وتبني نظام هجرة أكثر عدالة».
وتسعى حكومة بيرنهام، على غرار حكومة سلفه العمالي كير ستارمر، إلى كبح صعود حزب «إصلاح المملكة المتحدة» المناهض للهجرة، من خلال تبنّي سياسات أكثر تشدداً حيال الهجرة.
وافدون من خارج الاتحاد الأوروبي
وعزا مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاض صافي الهجرة، بالدرجة الأولى، إلى تراجع أعداد الوافدين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، في استمرار لاتجاه بدأ عام 2023. وتصدّر مواطنو الهند والصين ونيجيريا قائمة الوافدين إلى المملكة المتحدة خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو الماضي.
في المقابل، لا تزال أعداد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يغادرون المملكة المتحدة تفوق أعداد الوافدين منهم إليها، في استمرار للاتجاه المسجّل منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إذ تجاوز عدد المغادرين عدد الوافدين بنحو 45 ألف شخص خلال الفترة ذاتها.
Net migration has fallen by 92% to 77,000.That isn’t because more Brits are leaving.British emigration is at its lowest since 2022. Nearly 90% of the fall comes from fewer foreign nationals arriving in the UK.We’re investing in British skills and training, creating more...
— Home Office (@ukhomeoffice) November 26, 2026
وانخفض إجمالي الهجرة بعدما شددت الحكومات السابقة قيود منح تأشيرات العمل، بما في ذلك فرض قيود على اصطحاب أفراد الأسر، ورفع الحد الأدنى للرواتب، بهدف قصر استقدام العمالة الأجنبية على أصحاب المهارات العالية.
ومنذ وصول حزب العمال إلى السلطة في يوليو (تموز) 2024، انخفض عدد تأشيرات العمل الممنوحة للأجانب بنسبة 63 في المائة، وفق وزارة الداخلية البريطانية، التي أعلنت أخيراً تشديد شروط الحصول على هذه التأشيرات، في إطار نظام يستهدف استقطاب «ألمع المواهب».
ضغوط أقصى اليمين
رغم الانخفاض الكبير في معدلات الهجرة، عدّ ضياء يوسف، أحد أبرز مسؤولي حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، أن الأرقام الجديدة لا تدعو إلى الارتياح، معتبراً أن السبيل الوحيد لتحسين مستوى معيشة البريطانيين هو ترحيل جميع الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية.
ومنذ مطلع عام 2026، وصل 23 ألفاً و983 مهاجراً إلى إنجلترا، بعد عبور بحر المانش في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة، وهو أدنى عدد مسجّل في هذه الفترة من العام منذ 2020، وفق إحصاءات بريطانية.
وتشمل بيانات الهجرة التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية، الخميس، طالبي اللجوء، سواء دخلوا البلاد بطرق نظامية أو غير نظامية.
تداعيات اقتصادية
رغم المكاسب السياسية التي قد تحققها الحكومة العمالية جراء انخفاض معدلات الهجرة، يحذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا الاتجاه من شأنه تقليص حجم القوى العاملة في بريطانيا، والحدّ من إمكانات النمو الاقتصادي، فضلاً عن زيادة الضغوط على المالية العامة، وفقاً لوكالة «رويترز».
NEW: The number of asylum seekers in hotels has fallen 64% in the last year.From 36,273 to 13,185.Around 70 asylum hotels have closed as we work to end their use and reduce costs to the taxpayer.
— Home Office (@ukhomeoffice) November 26, 2026
وقدّرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، في أبريل (نيسان) الماضي، أنه في حال تراجع صافي الهجرة إلى الصفر على المدى الطويل، فإن حجم الاقتصاد البريطاني سيكون بحلول عام 2060 أقلّ بأكثر من 15 في المائة مقارنة بتوقعاتها الأساسية. كما أن انخفاض الإيرادات الضريبية سيؤدي إلى زيادة الاقتراض الحكومي، حتى مع الأخذ في الحسبان تراجع الطلب على الخدمات العامة نتيجة انخفاض عدد السكان.
وشهدت التركيبة الديموغرافية لبريطانيا تحولات متسارعة على مدى العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفعت معدلات الهجرة بصورة كبيرة في أعقاب توسّع الاتحاد الأوروبي عام 2004، ثم مجدداً بعد خروج بريطانيا من التكتل عام 2020. وفي ضوء الأرقام الجديدة، دعا سوندر كاتوالا، مدير مركز «بريتيش فيوتشر» للأبحاث، السياسيين إلى تجاوز الجدل بشأن خفض الهجرة والتركيز على تحديد المستوى المستدام لها وسبل تحقيقه. ورأى أن الانخفاض الكبير في صافي الهجرة سيفاجئ فئة واسعة من البريطانيين، الذين لا يزال كثير منهم يعتقدون أن معدلات الهجرة آخذة في الارتفاع.