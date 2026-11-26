من بين الانتخابات المرتقبة في الاتحاد الأوروبي كافة، حتى الصيف المقبل، تبرز بشكل خاص الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تثير كثيراً من القلق لدى كثير من شركاء فرنسا في الاتحاد، وأيضاً في بريطانيا.

الرئيس إيمانويل ماكرون لدى وصوله الخميس إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل: لمَن سيسلم مفاتيح الإليزيه في الربيع المقبل؟ (رويترز)

والسبب في ذلك تنتجه استطلاعات الرأي المتواترة التي تحصر، حتى اليوم، المنافسة في الدورة الثانية والحاسمة، بين مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف، وجان لوك ميلونشون مرشح اليسار المتشدد. وإذا لم تحصل خلال الأشهر الـ5 المتبقية مفاجأة ما، بمعنى أن تنجح أحزاب اليمين والوسط في الاتفاق على مرشح واحد، من بين المتنافسين الأربعة: إدوار فيليب، وغبريال أتال، وبرونو روتايو، ودافيد ليسنار، وهو أمر مستبعد، أو أن تقبل رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الدخول إلى حلبة التنافس وأن تنجح في اجتذاب أصوات الساعين لتجنب ما يتوقعه الكثيرون من كارثة مقبلة، فإن إيمانويل ماكرون، الرئيس المنتهية ولايته الثانية، سيكون مضطراً لتسليم مفاتيح الإليزيه إما لمرشحة اليمين المتطرف وزعيم حزب «التجمع الوطني»، أو لمنافسها زعيم حزب «فرنسا الأبية». وفي الحالتين، ستكون نتيجة الانتخابات الرئاسية بمثابة زلزال سياسي ليس فقط في الداخل الفرنسي بل أيضاً، وخصوصاً، في علاقات فرنسا بالاتحاد الأوروبي وبتموضعها بالنسبة للحرب الروسية ــ الأوكرانية التي ستَلِجُ بعد 3 أشهر عامها الخامس.

التخلي عن دعم أوكرانيا؟

حتى اليوم، كانت باريس من أشد الداعين للوقوف إلى جانب كييف ومواصلة دعمها مالياً وعسكرياً. وخلال السنوات الأخيرة المنقضية، نسج الرئيس ماكرون علاقات وثيقة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقبل أيام قليلة كشف النقاب عن وجود عسكريِّين فرنسيِّين على الأراضي الأوكرانية منذ أوائل الحرب. ووفق الرواية الرسمية، فإن عديدهم قليل ومهمتهم محصورة بأمرين: الأول، تدريب القوات الأوكرانية على أراضي أوكرانيا بعد أن كان ذلك يحصل في بولندا. والثاني صيانة المعدات والأسلحة الفرنسية التي تتطلب مهارات خاصة وعلى رأسها طائرات «الميراج» ومدافع «سيزار» والمنظومات الصاروخية التي أعطيت لأوكرانيا. بيد أن تواصل الحرب والصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجهها فرنسا كما برزت خلال المظاهرات الطلابية والنقابية، ورفض الانخراط مباشرة في الحرب الدائرة هناك، عوامل أضعفت، على المستوى الشعبي، التأييد السابق الذي حظيت به كييف.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يميناً) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع «قمة الراغبين» بمبنى المستشارية في برلين (أ.ب)

وتعد «المسألة الأوكرانية» أحد أهم التحديات الخارجية للحملة الرئاسية الراهنة. والأربعاء، دعا تيدي رينر، المرشح الرئاسي المستجد والبطل الأولمبي المُتوَّج في رياضة الجودو، إلى وضع حدٍّ للدعم المالي لأوكرانيا قائلاً إن فرنسا «لم تعد تتوفر لها، مالياً، الوسائل لدعم أوكرانيا، لذا يتعين علينا أن نوقف هذا الدعم». كذلك أكد رينر أنه «لا يجب في أي حال من الأحوال، أن تدخل فرنسا إلى هذه الحرب»، مضيفاً أنها «بلد سلام، ويتعين أن تبقى كما هي». وبذلك يكون رينر قد التحق بالموقف الذي تلتزم به مرشحة اليمين المتطرف التي كانت في السنوات السابقة قريبةً من روسيا إلى درجة أن مصارف روسية أقرضتها الأموال في حملة رئاسية سابقة. وقبل 10 أيام التقت السفير الأوكراني في باريس لتبلغه مباشرة موقفها المعروف، ومفاده بأن «حالة المالية العامة لا تتيح لفرنسا مواصلة دعمها المالي لأوكرانيا في الأشهر المقبلة». وكانت قد أعلنت قبل ذلك أنها ستوقف هذا الدعم بعد 6 أشهر من وصولها إلى قصر الإليزيه.

ما يصح على لوبان، يصح في جانب منه على ميلونشون الذي يتهمه خصومه من اليمين والوسط بأنه «تحول إلى ساعي بريد» للرئيس بوتين. وتفاقمت الحملة عليه بعد أن أعلن أن مصير منطقة دونباس، التي تسيطر روسيا على جانب منها لكنها تريد ضمها بكليتها، مرهون بما يقرِّره سكانها في استفتاء يختارون بموجبه البقاء في أوكرانيا أو الانضمام إلى روسيا.

مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان جالسة بين جوردان بارديلا رئيس حزبها «التجمع الوطني» (يمين الصورة) والنائب عنها جان فيليب تانغي خلال مؤتمر صحافي يوم 17 نوفمبر (رويترز)

وعيب هذا القول أنه لا يأخذ بعين الاعتبار احترام السيادة الأوكرانية على دونباس، ولا يندد بالسيطرة على الأراضي بقوة السلاح. ويدعو ميلونشون إلى حلٍّ تفاوضي للوصول إلى سلام دائم، كما يرفض انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، لا بل سيعمل على انسحاب باريس من قيادته العسكرية الموحدة كخطوة أولى تمهِّد لاحقاً لانسحاب كامل.

وفي الحالتين، فإن ثمة تساؤلات حول ما قد يؤول إليه «تحالف الراغبين» الذي أطلقه ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا السابق كير ستارمر في إطار الضمانات التي يمكن أن تُعطى لكييف في فترة ما بعد توقف القتال أو التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

بعد أن كانت باريس قد شكَّلت اللولب الرئيسي الداعم لأوكرانيا دبلوماسياً وعسكرياً، فإن التغير المرتقب المصاحب لتغير القيادة والذي سيكون عنوانه تراجع الدعم الفرنسي، سينعكس حكماً على مواقف دول أوروبية أخرى وعلى التوازن السياسي داخل الاتحاد. فثمة دول مثل المجر وسلوفاكيا وبلغاريا... تعارض مواصلة دعم أوكرانيا، وتدعو إلى إعادة التواصل مع روسيا. وإذا انضمت فرنسا إلى هذا المعسكر، فإن ذلك من شأنه أن يبدِّل كثيراً من الأمور الداخلية للاتحاد.

قادة عالميون بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة ما يُعرف بـ«تحالف الراغبين» الذي يضم أبرز حلفاء أوكرانيا وداعميها في برلين يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ولأن هذه المخاوف جدية، فإن القادة الأوروبيين المجتمعين ليومين في بروكسيل وعلى رأس اهتماماتهم إقرار ميزانية الاتحاد للسنوات الـ8 المقبلة، سيعملون على إقرارها قبل الانتخابات الرئاسية في فرنسا. كذلك أعلنت كريستين لاغارد استقالتها من رئاسة البنك المركزي الأوروبي بدءاً من 7 فبراير (شباط) - بدل انتظار نهاية ولايتها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل - لقطع الطريق على لوبان أو ميلونشون، وحرمان أحدهما من أن يكون له رأي في اختيار رئيس البنك المقبل. وفي السياق عينه، ثمة مخاوف من «شلل» ماكينة الاتحاد. فمارين لوبان مثلاً تريد خفض المساهمة الفرنسية في ميزانية الاتحاد، بينما ميلونشون يريد إلغاء الديون الفرنسية المتوجبة لدى الاتحاد، بينما آخرون يتساءلون حول مستقبل طموحات إنهاض الصناعات الأوروبية المدنية والعسكرية والاستثمارات الاستراتيجية والإصلاحات المؤسساتية وسياسات الهجرات وغيرها. وقبل ذلك كله، يتخوف الأوروبيون من مصير الأزمة المالية الفرنسية، وكيف ستعمل الحكومة الراهنة وتلك التي ستحل محلها من أجل الخروج منها دون أن تهدِّد النظام المالي الأوروبي.

المظلة النووية لأوروبا

حقيقة الأمر أن فرنسا ليست دولة «عادية» داخل الاتحاد، وما ستفرزه انتخاباتها سينعكس حكماً على علاقاتها مع الخارج وبداية مع شركائها في الاتحاد الأوروبي. والمعروف أنها شكَّلت مع ألمانيا، منذ بداية المغامرة الأوروبية، القاطرة التي تدفع أوروبا إلى الأمام. ووصول اليمين المتطرف إلى السلطة فيها سينعكس على مدى التزامها بالمعاهدات والاتفاقات الأوروبية. وفي حال فوز لوبان أو ميلونشون، فإنها ستكون الدولة الأوروبية الكبيرة الأولى التي يصل فيها اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف إلى السلطة. وثمة مَن يراهن على أن هذا التحول السياسي ستكون له تبعاته الداخلية على أحزاب اليمين واليسار في الدول الأوروبية الأخرى، كما أن الحراك الطلابي والنقابي في فرنسا تراجعت أصداؤه في إيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

مشاركون في مؤتمر «تحالف الراغبين» ببرلين يوم 19 من الشهر الحالي يتوسطهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس وإلى يمينه الرئيس الأوكراني زيلينسكي وإلى يساره الرئيس الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب)

خلال الأشهر الماضية، وفي ظلِّ تصاعد المخاوف من تخلي الإدارة الأميركية عن الحلف الأطلسي ما يعني حرمان أوروبا من المظلة النووية الأميركية، أطلقت فرنسا، الدولة النووية الوحيدة داخل الاتحاد، حواراً مع ألمانيا وبلجيكا وبولندا والسويد هدفه النظر في إمكانية استفادة الأوروبيين من المظلة النووية الفرنسية مع بقاء قرار استخدام السلاح النووي بيد الرئيس الفرنسي.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث الخميس إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وإلى يمينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بروكسيل بمناسبة قمة الاتحاد الأوروبي (د.ب.أ)

كذلك بدأ التشاور بين باريس ولندن حول إمكانية العمل المشترك على توفير الحماية النووية للأوروبيين الذين تُسمع من بينهم أصوات تحذر من أن يكون المفتاح النووي في جيب لوبان أو ميلونشون. وفي سياق موازٍ، ثمة تساؤلات عن طبيعة العلاقات التي ستنسجها الحكومة الفرنسية القادمة مع الولايات المتحدة من جهة، ومع روسيا من جهة ثانية، فضلاً عن مستقبل البناء الأوروبي نفسه.

ما سبق يلقي الضوء على المسائل الخلافية التي تنتظر فرنسا والأوروبيين معاً، التي من شأنها أن تضع باريس وشركاءها في الاتحاد وجهاً لوجه، الأمر الذي من شأنه إضعاف الطرفين. فهل السيناريو الأسوأ لا مفر منه؟ أم أن الناخبين الفرنسيين سيكذبونه من خلال اقتراعهم في الربيع المقبل؟