كثفت الصين جهودها لتحقيق الاستقرار في أسواق المال، عبر تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية المدعومة من الدولة، والتخطيط لإجراءات جديدة تشمل تشجيع الشركات المدرجة على زيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، بالتزامن مع تسارع نمو أرباح الشركات الصناعية إلى أعلى وتيرة في خمسة أشهر، رغم استمرار التفاوت في أداء القطاعات الاقتصادية.

وترأس رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، الجمعة، اجتماعاً تنفيذياً لمجلس الدولة، دعا خلاله إلى تعزيز دور المستثمرين الحكوميين، المعروفين في الأسواق باسم «الفريق الوطني»؛ لاحتواء تراجع سوق الأسهم التي هبطت إلى أدنى مستوياتها في 16 شهراً، في أوضح إشارة حتى الآن إلى استعداد بكين لتكثيف تدخلاتها.

وجاءت التحركات الحكومية بالتزامن مع بيانات أظهرت ارتفاع أرباح الشركات الصناعية بنسبة 20.1 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل نمو بلغ 14.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مدفوعة بصورة رئيسية بقوة القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والإلكترونيات، وفق «رويترز».

وأكد مجلس الدولة، وفق «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا)، أن شركة «سنترال هويجين للاستثمار»، الذراع المحلية لصندوق الثروة السيادي الصيني، ستعزز دورها بوصفها صندوقاً شبه مخصص لتحقيق استقرار الأسواق، بما يضمن توفير السيولة الكافية خلال فترات الاضطراب.

وشدد الاجتماع على الأهمية الحيوية لأسواق رأس المال بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية، متعهداً بتوجيه المزيد من الأموال طويلة الأجل نحو سوق الأسهم، وتعزيز آليات التصدي للمخاطر القادمة من الأسواق الخارجية.

كما تعتزم السلطات وضع سياسات داعمة إضافية لأسواق رأس المال، تشمل دفع الشركات المدرجة إلى زيادة توزيعات الأرباح وتنفيذ عمليات إعادة شراء الأسهم، وتحسين آليات تحقيق استقرار السوق.

وأشارت «شينخوا»، في تعليق منفصل، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها ذكر «الفريق الوطني» في بيان صادر عن اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة، مؤكدة أن شركة «سنترال هويجين» تمتلك موارد مالية كبيرة تمكنها من التدخل.

وتأتي هذه الخطوات بعدما أخفقت إجراءات سابقة، من بينها تخفيف القيود على التمويل المخصص لشراء الأسهم، في استعادة ثقة المستثمرين، وسط موجة بيع عالمية لأسهم الذكاء الاصطناعي وتصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف زخم الاقتصاد المحلي.

واستجابت الأسواق سريعاً للإعلان؛ إذ قفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 4.2 في المائة، وصعد مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 3.7 في المائة، ليسجلا أكبر مكاسبهما اليومية في أكثر من عامين.

حماية ثروات الأسر

ويعكس التحرك الحكومي إدراك بكين أهمية استقرار الأسواق المالية في دعم الاقتصاد الحقيقي، خصوصاً في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وتداعيات أزمة القطاع العقاري.

وأبرزت «شينخوا» الدور المحوري لأسواق رأس المال في الربط بين تمويل الشركات من جهة، وثروات الأسر من جهة أخرى، مشيرة إلى أن تحقيق استقرار سوق الأسهم يساعد أيضاً على استقرار التوقعات الاقتصادية، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الصيني.

وأضافت أن بناء حواجز أقوى لمواجهة الصدمات المالية يتطلب النظر إلى ما يتجاوز الحدود الصينية؛ نظراً إلى تأثر الأسواق المحلية بتقلبات عوائد السندات الأميركية وتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود والتحولات في السياسات النقدية للاقتصادات الكبرى.

ومن شأن زيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم أن تعزز جاذبية الاستثمار طويل الأجل، في حين تستهدف تدخلات المؤسسات الحكومية الحد من التقلبات الحادة ومنع تدهور معنويات المستثمرين.

تسارع الأرباح الصناعية

وعلى صعيد الاقتصاد الحقيقي، أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الجمعة، ارتفاع أرباح الشركات الصناعية بنسبة 16 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقابل نمو بلغ 15.5 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى.

وتحظى بيانات الأرباح الصناعية بأهمية خاصة بصفتها مؤشراً على الأوضاع المالية للشركات وقدرتها على الاستثمار، فضلاً عن كونها مقياساً لفاعلية التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة.

غير أن تفاصيل البيانات كشفت عن اتساع الفجوة بين أداء القطاعات الصناعية؛ إذ تتركز المكاسب بصورة متزايدة في الصناعات التكنولوجية والقطاعات الواقعة في المراحل الأولى من سلاسل الإنتاج، في حين تواصل صناعات أخرى مواجهة ضغوط كبيرة.

وتضاعفت أرباح قطاع تصنيع الحواسيب ومعدات الاتصالات وغيرها من المعدات الإلكترونية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، في حين تراجعت أرباح صناعة الأثاث بنسبة 52.4 في المائة.

وقال دينغ منغ، كبير الاقتصاديين المعنيين بالصين لدى بنك «سيتيك إنترناشيونال»، إن نمو أرباح الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والقطاعات الواقعة في المراحل الأولى من سلاسل الإنتاج يتجاوز نظيره في الصناعات النهائية، في حين يظل الطلب الخارجي مصدراً مهماً للدعم.

من جانبه، قال لين سونغ، كبير اقتصاديي الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إن التعافي لا يزال متفاوتاً، ويقدم إشارات متباينة بشأن صحة الاقتصاد الأوسع.

تراجع توقعات التيسير النقدي

ويرى محللون أن تسارع نمو الأرباح الصناعية قد يقلل احتمالات اتخاذ البنك المركزي الصيني إجراءات إضافية للتيسير النقدي على المدى القريب، رغم استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد.

وكانت بكين قد اتخذت خلال الأشهر الماضية مجموعة من التدابير الداعمة، شملت خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة وتوفير التمويل الموجه لقطاعات التكنولوجيا والتصنيع والبنية التحتية.

لكن تأثير هذه الإجراءات ظل متفاوتاً، مع استمرار ضعف الطلب الأسري والضغوط الناجمة عن أزمة العقارات؛ ما دفع العديد من الشركات الصناعية إلى زيادة اعتمادها على الأسواق الخارجية للحفاظ على معدلات نموها.

وقال دينغ إن الوتيرة القوية لنمو الأرباح تعزز التوقعات بعدم اتخاذ إجراءات إضافية للتيسير النقدي في الأجل القريب.

وتشمل بيانات الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيرادات أنشطتها الرئيسية السنوية 20 مليون يوان (نحو 3 ملايين دولار) على الأقل.

مخاطر الاعتماد على الصادرات

وتواجه الشركات الصناعية الصينية تحديات متزايدة بشأن استدامة النمو المدفوع بالصادرات، في ظل احتمالات فرض المزيد من الرسوم الجمركية والقيود التجارية، خصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما تبرز مخاطر تباطؤ الاستثمارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتزايد المخاوف بشأن ربحية الشركات العاملة في هذا القطاع ومستويات مديونيتها، إلى جانب احتمالات تشديد القيود الغربية على الصادرات الصينية.

ويرى دينغ أن تعزيز الطلب المحلي في أسرع وقت ممكن يظل العامل الرئيسي لضمان استدامة نمو الأرباح الصناعية في مواجهة هذه المخاطر.

وبينما توفر التدخلات الحكومية دعماً فورياً للأسواق المالية، وتمنح الأرباح الصناعية المتنامية بكين مساحة أكبر للتحرك، فإن تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام يظل مرهوناً بتوسيع قاعدة النمو لتشمل قطاعات أكثر تنوعاً، واستعادة ثقة الأسر والشركات، وتقليص الاعتماد على الطلب الخارجي والصناعات التكنولوجية وحدها.