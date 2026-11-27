حذّرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، من أن الجوع مرشح للتفاقم بصورة كبيرة في 16 بؤرة ساخنة حول العالم خلال الأشهر الستة المقبلة، مع تهديد المجاعة لأجزاء من أفريقيا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، إن السودان وجنوب السودان والصومال وشمال نيجيريا تواجه أخطر مستويات التهديد، بفعل الصراعات والنزوح والصعوبات الاقتصادية والأحوال الجوية القاسية.

وارتفع عدد بؤر الجوع إلى 16 من 13 في التقرير السابق الصادر في يونيو (حزيران)، بعد إضافة تشاد وأوغندا وأجزاء من جنوب القارة الأفريقية وأميركا الوسطى إلى القائمة، في حين أزيل لبنان منها.

وفي أحدث تقرير مشترك، والذي يغطي الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2026 إلى مايو (أيار) 2027، حذّرت الوكالتان من أن تراجع تمويل المساعدات الإنسانية يقوض الجهود الرامية إلى تجنب وقوع كارثة.

وقال كونور إليوت، وهو مسؤول كبير في مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود بمنظمة «الفاو»، إن المساعدات المقدمة للدول الخمس التي تواجه أخطر تهديدات الجوع تراجعت بمقدار الثلثين بين عامَي 2022 و2025.

وأضاف: «هذه تغييرات هائلة في مستوى الدعم الدولي»، محذراً من أن خفض التمويل يقوض أيضاً جمع البيانات اللازمة لتقييم حجم الأزمة.

مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة توم فليتشر يتحدث مع نازحين في بيدوا بالصومال يوم 29 أبريل 2026 (رويترز)

تهديد متزايد لظاهرة «إل نينيو»

قال التقرير إن النزاعات المسلحة وأعمال العنف تدفع انتشار الجوع في 12 من أصل 16 بؤرة ساخنة، في حين تؤدي الزيادات الكبيرة في تكاليف الغذاء والطاقة والنقل إلى مزيد من تآكل قدرة السكان على الحصول على احتياجاتهم الغذائية بأنفسهم.

وأضافت الوكالتان أن نمط الطقس المرتبط بظاهرة «إل نينيو» الآخذ في التشكل قد يزيد الأزمة سوءاً؛ إذ قد يتسبب في موجات جفاف ودرجات حرارة شديدة الارتفاع في جنوب القارة الأفريقية وأجزاء من أميركا الوسطى، فضلاً عن فيضانات قد تكون مدمرة في أجزاء من شرق أفريقيا.

وقال إليوت: «سيكون تأثير (النينيو) قوياً للغاية»، محذراً من أن بعض المناطق قد تنتقل من ظروف الجفاف إلى أمطار غزيرة خلال الأشهر المقبلة.

وفي السودان، تظل المجاعة خطراً يهدد 13 منطقة في شمال دارفور وجنوب كردفان حتى يناير (كانون الثاني) 2027، مع استمرار القتال في عرقلة إنتاج الغذاء وعمل الأسواق ووصول المساعدات الإنسانية.

كما حددت الوكالتان مخاطر مجاعة بين النازحين في منطقة بيدوا بالصومال، وفي أجزاء من دولة جنوب السودان، حيث فاقم تصاعد أعمال العنف وضعاً إنسانياً متردياً بالفعل.

وصُنفت أفغانستان وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وقطاع غزة أيضاً بأنها مناطق تثير قلقاً بالغاً.

وخُفض تصنيف غزة من أعلى مستوى إثارة للقلق بعد تحسن أوضاع الأمن الغذائي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لكن الوكالتين حذرتا من أن الأوضاع لا تزال صعبة وغير مستقرة.