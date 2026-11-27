أظهرت النتائج النهائية للانتخابات النيوزيلندية التي أُعلنت اليوم (الجمعة)، فقدان الائتلاف اليميني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون أغلبيته البرلمانية، ما يدخل البلاد في حالة من عدم اليقين السياسي، في ظل بروز حزب وسطي بات يمتلك الآن القدرة على ترجيح كفة أي ائتلاف محتمل.

وكانت النتائج الأولية المتقاربة لانتخابات 7 نوفمبر (تشرين الثاني) قد أظهرت أن الائتلاف الذي يقوده الحزب الوطني بقيادة لوكسون لا يزال ممسكاً بالسلطة.

لكن نتائج اليوم الحاسمة كشفت خسارة حزبه مقعدين، ما يجعل ائتلافه مع حزب «نيوزيلندا أولاً» الشعبوي وحزب «آكت» الليبرتاري يحتاج إلى مقعد واحد فقط لاستعادة الأغلبية.

وأقر لوكسون، الذي يدير حكومة تصريف أعمال منذ انتخابات 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن تشكيل حكومة جديدة سيكون «أمراً ينطوي على تحديات».

وقال للصحافيين: «أريد أن أكون صريحاً مع النيوزيلنديين، فقد تكون هذه المفاوضات صعبة وقد تستغرق بعض الوقت».

وسيحتاج لوكسون الآن، في حال أراد الاستمرار في الحكم، إلى دعم حزب «أوبورتشنيتي» الوسطي والوافد الجديد إلى الساحة السياسية بقيادة كيولاي وونغ.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد تتجه البلاد نحو انتخابات أخرى.

وأكد لوكسون أن «إنجاز العمل على الوجه الصحيح أهم بكثير من إنجازه بسرعة».

وتابع: «يحتاج النيوزيلنديون إلى حكومة مستقرة تعمل بروح الفريق الواحد وتستمر حتى نهاية ولايتها».

وتعهدت وونغ بالعمل مع الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد.

لكنها شددت على أن «الخطوط الحمر» التي وضعها حزبها والمتعلقة باتخاذ إجراءات بشأن التغير المناخي وكلفة المعيشة وإصلاح الحياة السياسية، أمور غير قابلة للتفاوض.

وفي تصريح لها خارج البرلمان عقب إعلان النتيجة النهائية، قالت للصحافيين إنها تتوقع إجراء محادثات «صعبة».

كما رفضت استبعاد خيار جر البلاد إلى انتخابات جديدة.

وعقد كل من لوكسون وزعيم حزب العمال المعارض كريس هيبكينز اجتماعات مطولة مع وونغ في أعقاب الانتخابات.

والآن، مع صدور النتائج الرسمية، من المتوقع أن يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهراً لتتضح معالم الحكومة الجديدة في نيوزيلندا.