قلل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، من أهمية تشارك روسيا والصين معلومات استخباراتية مع إيران، في ظل تقارير تشير إلى أن حليفتي طهران ساعدتاها في استهداف قواعد عسكرية أميركية.

وخلال مؤتمر صحافي مقتضب مع الصحافيين في منتجعه بمارالاغو في ولاية فلوريدا، أشار ترمب إلى أن النزاع مع إيران جرى بحثه خلال اجتماعه الأخير مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترمب: «كان اجتماعي مع الرئيس شي رائعاً. أعتقد أن تورطهم في الشأن الإيراني ضئيل للغاية. يمكنهم التدخل، لكن التدخل بالنسبة لي يعني أشخاصاً يطلقون النار، وليس مجرد تقديم بعض المعلومات البسيطة».

وأضاف: «بالمناسبة، نحن نفعل الشيء نفسه. أتعلمون، عندما يقال إنهم ربما يتجسسون علينا، حسناً، فنحن أيضاً نتجسس عليهم».

وفي ما يتعلق بتشارك روسيا معلومات استخباراتية، قال ترمب: «لا أعتقد أنهم يقدمون الكثير».

ولفت ترمب إلى أن كلاً من الصين وروسيا ترغبان في رؤية نهاية للنزاع مع إيران، مضيفاً: «أعتقد أنهما تساعدانني في هذا الصدد».