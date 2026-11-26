ارتفعت العمليات الإيرانية في أوروبا إلى أربعة أضعاف بعد اندلاع الحرب في فبراير (شباط)، وتحولت إلى أهداف أقل حماية كالمواقع اليهودية ثم المصالح الأميركية، رغم أن أكثر من نصفها انتهى باعتقالات، وفق دراسة بريطانية.

وأحصت الدراسة الصادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، الخميس، نحو 80 عملية إيرانية في القارة بين يناير (كانون الثاني) 2022 وسبتمبر (أيلول) 2026، بلغت ذروتها بـ24 حادثة في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

واستندت الدراسة، المعنونة «العمليات الخارجية الإيرانية في أوروبا: التكيّف والترهيب واستشراف المستقبل حتى 2027»، إلى بيانات مشروع «أكليد» لرصد النزاعات المسلحة وإلى مصادر مفتوحة.

وطابق المعهد الحوادث مع قاعدة بيانات معهد واشنطن للعمليات الإيرانية منذ 1979، ولم يُدرج منها إلا ما عدّ تورط إيران فيه «احتمالاً واقعياً» على الأقل.

وخلصت الدراسة إلى أن إيران تدير منذ 2022 حملتين متوازيتين: الأولى تستهدف المعارضين والصحافيين والشخصيات السياسية بوتيرة ثابتة، والثانية انطلقت مع الحرب بموجة من هجمات الحرق والعبوات الناسفة على مواقع يهودية ومؤسسات مالية.

وتتولى هذه العمليات أساساً جهتان، بحسب الدراسة، هما «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، ووزارة الاستخبارات الإيرانية.

وفي بريطانيا وحدها، أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية (إم آي 5) في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أنه تصدى لـ20 مؤامرة مدعومة من إيران منذ يناير 2022، ثم لأكثر من 20 أخرى خلال العام التالي.

حاجز أمني قرب قاعدة «فيرفورد» الجوية في بريطانيا يوم 29 سبتمبر 2026 (رويترز)

ذروة ثم تراجع

وسجّل الباحثون عملية كل ستة أسابيع تقريباً حتى هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ثم عملية شهرياً حتى اندلاع الحرب في 28 فبراير، قبل أن يرتفع المعدل إلى نحو أربع عمليات شهرياً.

وتركز معظم هذا الارتفاع في موجة أولى ضمت 24 حادثة في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، ثم تراجع النشاط بشدة، على الأرجح بسبب وقف إطلاق النار في 8 أبريل وتفكيك الشرطة الأوروبية شبكات إجرامية مرتبطة بإيران.

ومنذ ذلك الحين، عادت إيران تقريباً إلى وتيرتها السابقة للحرب، بين عملية وعمليتين شهرياً، لكنها وسّعت دائرة أهدافها.

وانتهت 58 في المائة من العمليات الإيرانية باعتقالات، مقابل 25 في المائة من العمليات الروسية المماثلة في الفترة نفسها، وشمل نحو 12 في المائة منها اعتقال شبكات من خمسة أشخاص أو أكثر.

وعزت الدراسة ارتفاع نسبة الاعتقالات جزئياً إلى اعتماد إيران على شبكات كبيرة يسهل كشفها، أكثر من الأفراد المنفردين والخلايا الصغيرة التي تعتمد عليها روسيا.

بقايا متفحمة لإحدى سيارات الإسعاف الأربع التابعة لمنظمة «هاتزولا» اليهودية والتي أُضرمت فيها النيران في حادثة تقول الشرطة إنها تُعامَل كجريمة كراهية معادية للسامية في شمال غربي لندن مارس 2026 (رويترز)

من الأفراد إلى الجاليات

وارتفعت حصة العمليات التي استهدفت الجاليات اليهودية من 21 إلى 57 في المائة بعد اندلاع الحرب، وتراجعت حصة الأفراد، كالمعارضين والصحافيين، من 50 إلى 13 في المائة.

وانخفضت كذلك حصة المواقع الحكومية الإسرائيلية من 13 إلى 3 في المائة. وأوضحت الدراسة أن عدد العمليات ضد هذه الفئات بقي ثابتاً، وأن العمليات ضد الجاليات اليهودية تضاعفت نحو ثلاث مرات.

وعزا الباحثون هذا التحول إلى صعوبة تحديد أماكن الأفراد والحماية المشددة حول السفارات الإسرائيلية، ملاحظين أن أي شخص يستطيع العثور على كنيس محلي، لكن قلة يمكنهم العثور على صحافي أو معارض بعينه.

وبعد ذروة الهجمات على الجاليات اليهودية في أبريل، امتد الاستهداف إلى مصالح تجارية وعسكرية أميركية، منها مؤسسات مالية في باريس وأمستردام تعرضت لهجمات يُشتبه في أنها نُفذت بعبوات ناسفة.

وأشارت الدراسة إلى اعتقال عناصر يُشتبه في عملهم لصالح إيران في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، التي استضافت قاذفات أميركية شاركت في الحرب على إيران.

ورأى الباحثون أن من شبه المؤكد أن يلاحظ مسؤولون روس وإيرانيون الأثر غير المتناسب لهذه العملية «منخفضة التكلفة»، التي أفضت إلى مغادرة القاذفات الأميركية الثقيلة الوحيدة المنتشرة مسبقاً في أوروبا.

وكانت العمليات الإيرانية ضد أهداف عسكرية تقتصر قبل ذلك على الاستطلاع، في قاعدة سودا في جزيرة كريت، وقاعدة أكروتيري في قبرص، وقاعدة كلايد البحرية في اسكوتلندا.

وتصدرت بريطانيا الدول المستهدفة منذ 2022 بنسبة 35 في المائة، تلتها ألمانيا (12) وفرنسا (10) والسويد (9) وهولندا (8). واستأثرت بريطانيا وهولندا بـ70 في المائة من الحوادث بعد اندلاع الحرب.

ونبّهت الدراسة إلى أن هذه النسب قد تتأثر بتفاوت الرصد والإسناد العلني بين الدول، مشيرة إلى أن الباحثين استبعدوا مئات الحوادث لعدم كفاية الأدلة على صلتها بإيران.

لوحة دعائية تدعو إلى قتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولين إسرائيليين في العاصمة الإيرانية طهران يوم 25 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

أساليب بدائية ووسطاء

وارتفعت حصة هجمات الحرق والعبوات الناسفة من 17 إلى 60 في المائة من الحوادث بعد اندلاع الحرب، ووصفت الدراسة العبوات المرتبطة بإيران بأنها أكثر بدائية من عبوات روسية زُوّد بعضها بمؤقتات أو صواعق عن بعد.

ولاحظ الباحثون أن هذا التحول «لا يشير بالضرورة إلى تحسن» في القدرات الإيرانية، وقد يعكس صعوبة تنظيم عمليات أكثر تعقيداً بعد ضربات أجهزة مكافحة التجسس الأوروبية.

وتعتمد إيران على وسطاء إجراميين لإبعاد أجهزتها عن المنفذين، ومنهم شبكتا «فوكستروت» و«رومبا» في السويد، إلى جانب مجرمين صغار وقاصرين يُجنَّدون لمهام المراقبة و«العنف بوصفه خدمة».

وتعزز هذا الاعتماد، بحسب الدراسة، بعد إحباط مخطط تفجير قرب باريس عام 2018، أفضى إلى إدانة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي عام 2021، وكشف استخدام الغطاء الدبلوماسي لتنظيم هجوم في أوروبا.

وتوزع المنفذون على ثلاث فئات: إيرانيون ومزدوجو الجنسية، ومواطنو دول ثالثة بينهم أفغان وباكستانيون، ومواطنون من الدول المستهدفة لا صلة معروفة لهم بإيران.

وحذرت الدراسة من أن انتقال إيران إلى النموذج الروسي القائم على تجنيد أفراد منفردين وخلايا صغيرة على نطاق واسع قد يتيح لها توسيع عملياتها، ويجعل كشفها أصعب.

ضباط الأدلة الجنائية في الشرطة البريطانية خلال عمليات اعتقال رجل إيراني بأحد منازل بلدة روتشديل قرب مانشستر مايو 2025 (غيتي)

الدعاية سلاحاً

ولاحظ الباحثون أن إيران وجماعات مرتبطة بها تتعامل مع الدعاية بوصفها هدفاً، إذ تبنّت «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» معظم موجتها الأولى من الهجمات في مارس، ومنها هجوم على الجالية اليهودية في أثينا.

ونشرت الحركة في أبريل مقطعاً زعمت فيه استهداف السفارة الإسرائيلية في لندن بمسيّرات تحمل «مواد مشعة وخطرة مسرطنة»، وهو ادعاء قالت الدراسة إنه صُمم لنشر الخوف بغض النظر عن صحته.

وأوضحت أن إعلانات المسؤولية، سواء ثبتت صحتها أم لا، تضخم أثر هجمات بسيطة، عبر ترهيب الجاليات المستهدفة وتشجيع هجمات مقلدة.

ولم يرصد الباحثون أي تعاون بين إيران وروسيا في الحوادث التي درسوها، لكنهم رأوا «احتمالاً واقعياً» لتعاونهما في أوروبا، عبر تبادل معلومات الاستطلاع والخبرات العملياتية وشبكات الدعم، أو التنسيق في أهداف بعينها.

واستشهدوا بتوجيه اتهام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 لحارس أمن في السفارة الأميركية في أوسلو بنقل معلومات إلى روسيا وإيران، من دون أن يتضح ما إذا كان يعمل لصالحهما معاً.

ونبّهوا إلى أن تشابه الأهداف أو استخدام الوسيط الإجرامي نفسه لا يكفي وحده لإثبات التنسيق بين البلدين.

ردود لا تردع

وخلصت الدراسة إلى أن الردود الأوروبية تميل إلى أن تلي الهجمات بدلاً من أن تردعها، وأن الاعتقالات تطال المجنَّدين لا المشغلين المقيمين غالباً في إيران أو في دول ثالثة.

وأشارت إلى تصنيف الاتحاد الأوروبي «الحرس الثوري» منظمة إرهابية في فبراير 2026 بسبب دوره في القمع الداخلي، وإلى تسريع بريطانيا قانون الأمن القومي (تهديدات الدول) وتصنيفها «الحرس الثوري» و«حركة أصحاب اليمين الإسلامية».

وخصصت بريطانيا في يوليو (تموز) أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني على ثلاث سنوات لحماية المواقع اليهودية، لكن الباحثين حذروا من أن تحصين فئة من الأهداف يُرجَّح أن يدفع النشاط الإيراني نحو أهداف أقل حماية.

ثلاثة مسارات حتى 2027

ورسمت الدراسة، باستخدام منصة «هينسلي» للتنبؤ بالذكاء الاصطناعي التابعة للمعهد، ثلاثة سيناريوهات حتى نهاية 2027، ربطتها بمسار الحرب في الشرق الأوسط واستعداد طهران لتحمل مخاطر التصعيد مع الدول الأوروبية.

ويفترض السيناريو الأول، «استنزاف الوكلاء بصورة مُدارة»، أن تواصل إيران حملة ترهيب ومحاولات عنف عبر وسطاء إجراميين، مع تركيز أكبر على المصالح العسكرية والدبلوماسية والتجارية الأميركية.

ضباط شرطة في محيط قاعدة فيرفورد (أ.ب)

ولا يعني ذلك، وفق الدراسة، التخلي عن استهداف المعارضين والجاليات اليهودية والمصالح الإسرائيلية. وتحتفظ الأجهزة الإيرانية في هذا السيناريو بقرار الموافقة على كل عملية، وقد تفوق التهديدات والمخططات المحبطة عدد الهجمات المنفذة.

ويتصور الثاني، «شبكات مشتركة وأجندات منفصلة»، بدء تنسيق إيراني - روسي يتقاسم الوسطاء وشبكات الدعم، مع احتفاظ كل طرف بأهدافه، لكنه ينبه إلى أن اعتقال عناصر في عملية واحدة قد يكشف شبكات الطرف الآخر.

أما الثالث، «ضبط النفس دون سيطرة»، فيفترض أن تعلّق طهران إصدار أوامر جديدة بتنفيذ هجمات، مع استمرار وكلاء سابقين في العمل باستقلالية، وتواصل التجسس والقمع الرقمي والضغط على المعارضين عبر أقاربهم في إيران.

وخلص الباحثون إلى أن التهديد «مرجح جداً» أن يستمر حتى لو بقيت الوتيرة دون ذروة مارس وأبريل، وأن تراجع النشاط بعد أبريل لا يعكس «أي تغيير دائم في النوايا الإيرانية».

ورأوا أن السؤال أمام الحكومات الأوروبية هو ما إذا كانت إيران قادرة على تحويل نشاطها العملياتي إلى «أثر استراتيجي»، وليس استمرار الهجمات وحده.