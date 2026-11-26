أكدت قمة مصرية - قطرية «أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتغليب الحلول السياسية والحوار والحيلولة دون اتساع دائرة التوتر، بالنظر إلى ما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم».

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات، الخميس، بالقاهرة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وجدد السيسي «تأكيد دعم مصر الكامل لأمن دولة قطر وسائر دول الخليج العربي»، مشدداً على أن «أمن الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وتؤكد مصر بشكل متكرر «رفض أي اعتداءات تستهدف المساس بسيادة دول الخليج واستقرارها». ودعت في أكثر من مناسبة إلى «الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية القضايا في المنطقة».

واستقبل الرئيس السيسي، صباح الخميس، بمطار القاهرة الدولي الأمير تميم، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يجريها إلى مصر. ثم اصطحب السيسي، أمير دولة قطر إلى قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، فإن الرئيس السيسي رحب بزيارة أمير قطر إلى بلده الثاني مصر، مؤكداً ما تشهده العلاقات المصرية - القطرية من تطور متواصل في مختلف المجالات، وما يجمع البلدين من تنسيق وتشاور وثيقين إزاء القضايا موضع الاهتمام المشترك.

الرئيس السيسي استقبل الأمير تميم في مطار القاهرة الدولي صباح الخميس (الرئاسة المصرية)

تعزيز التعاون

كما شدد السيسي على «أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة وغيره من المجالات الأخرى محل الاهتمام المشترك».

فيما أعرب الشيخ تميم عن بالغ تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشدداً على «أهمية مواصلة دفع مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين».

كما رحب أمير قطر بالنمو المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل المشترك لتطوير هذه الشراكة.

وعادت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر وقطر في 20 يناير (كانون الثاني) 2021، عقب توقيع «اتفاقية العلا» التي أنهت مقاطعة استمرت منذ يونيو (حزيران) 2017، قبل أن تشهد تعيين سفيرين جديدين في صيف عام 2021، وتبادل اللقاءات رفيعة المستوى بدءاً من ديسمبر (كانون الأول) 2022 بين الرئيس السيسي والشيخ تميم بن حمد وكبار المسؤولين بالبلدين، وما أعقب ذلك من زيارات على مستويات دبلوماسية مختلفة بين مسؤولي البلدين.

وعقدت لقاءات ثنائية للجنة المصرية - القطرية ثم انتقلت إلى مستوى «اللجنة العليا المشتركة» في مارس (آذار) 2024 بالدوحة برئاسة وزيري خارجية البلدين، وجرى انعقاد الدورة السادسة لـ«اللجنة العليا» بالعلمين المصرية في 28 أغسطس (آب) 2025، ثم الدورة السابعة في العلمين، أغسطس الماضي.

أمير قطر أكد عمق الروابط الأخوية التي تجمع القاهرة والدوحة والشعبين الشقيقين (الرئاسة المصرية)

شراكة اقتصادية

وأشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال انعقاد «اللجنة العليا المشتركة» في أغسطس الماضي إلى «ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر بنسبة 80 في المائة خلال عام 2025».

ولفت حينها إلى أنه «بخلاف مشروع (علم الروم العقاري) لتطوير الساحل الشمالي الذي تجاوز 29 مليار دولار، يتم تدشين مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات قطرية مباشرة تتجاوز 200 مليون دولار في مرحلته الأولى».

وبحسب متحدث الرئاسة المصرية، الخميس، تناولت المحادثات المصرية - القطرية مستجدات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيداً بالتنسيق الوثيق مع دولة قطر في هذا الشأن. وأكد «ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والشروع دون إبطاء في تنفيذ برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

المحادثات المصرية - القطرية أكدت الخميس أهمية تكثيف الجهود لمنع اتساع دائرة التوتر بالمنطقة (الرئاسة المصرية)

القضية الفلسطينية

كما أشار الرئيس المصري إلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واتفق الجانبان، الخميس، على «مواصلة تكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة».

وأكدت القاهرة مراراً دعمها لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة، وأهمية الانتقال إلى مرحلتها الثانية، وضمان تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى. وتتضمن «خطة ترمب» 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، وتنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وكانت مصر وقطر قد بحثتا، الأربعاء، جهود الوساطة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة وسبل احتواء التوترات، في ظل تحركات إقليمية تستهدف التوصل إلى حلول سياسية تحول دون تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري، في القاهرة، مع رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكدت قطر، الثلاثاء الماضي، استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وحذرت «من أن أي تصعيد ميداني في المنطقة من شأنه تقويض فرص التوصل إلى اتفاق بين الطرفين».