خلف مقلاة كبيرة تجلس فتاة سودانية عشرينية تقلي القرنبيط والفلافل لتبيعهما للمارة، في شارع مصطفى العسال الحيوي بحي «أرض اللواء» (شمال الجيزة)، وسط حركة لا تهدأ، حيث لا تشعر الشابة بالغربة، فكثير من المتجولين من أبناء وطنها، ممن لا يزال وجودهم ملحوظاً في المدن المصرية رغم موجات العودة إلى السودان.

وعاد إلى السودان من مصر أكثر من 512 ألف ممن جاؤوا إليها عقب الحرب، وفق تقديرات منظمة الهجرة الدولية التي أشارت، في تقرير بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى أن نحو 5.3 مليون سوداني عادوا إلى ولاياتهم بالسودان، 81 في المائة منهم من النازحين في الداخل، و19 في المائة من الخارج، نصفهم من مصر.

وحسب التقديرات الأممية، فنحو ثلث من جاؤوا إلى مصر بسبب الحرب عادوا إلى السودان، في حين بقى الثلثان. وقدرت الحكومة المصرية أعداد القادمين عقب الحرب بمليون ونصف المليون سوداني، إلى جانب جالية سودانية ضخمة تستقر في مصر للعمل والدراسة، من قبل الحرب، ويقدرون بنحو 2.5 مليون سوداني؛ ما يجعل الحضور لا يزال طاغياً على العودة، خصوصاً في مناطق تمركزهم، ومن بينها أحياء (المهندسين والدقي وأرض اللواء وفيصل) في محافظة الجيزة، وكذلك في مدينة نصر في العاصمة القاهرة.

سودانية في حي «أرض اللواء» حيث يتمركز السودانيون بكثرة (الشرق الأوسط)

وخلال جولة لـ«الشرق الأوسط» في حي «أرض اللواء»، لاحظ سكان مصريون مغادرة بعض السودانيين منطقتهم الفترة الماضية. البعض قدر العائدين بالنصف، وآخرون بالثلثين، ورغم ذلك، يصادف المتجول سودانيين كثيرين من طبقات اجتماعية مختلفة؛ بين من يعملون في قيادة «توك التوك» أو حمل أشياء لمحال تجارية، وآخرين من طبقات أعلى، يتجولون في الشارع لشراء مستلزماتهم.

يقول الشاب الثلاثيني المصري أنور أحمد، في حين يبيع الحلوى على جانب الطريق: «كثير من السودانيين عادوا بعدما تحسنت الأوضاع في السودان... وجودهم الآن لا يقارن بالعامين الماضيين».

واحد ممن جاؤوا إلى مصر عقب الحرب، تحديداً قبل عامين، مهند (15 عاماً) مع أسرته التي تضم 7 إخوة آخرين، هو أصغرهم ووالديه. كان مهند في الصف الرابع الابتدائي قبل اندلاع الحرب، حاولت أسرته الصمود، لكن مع اشتدادها هجروا محل ولادته في الخرطوم وجاؤوا إلى مصر.

يقول مهند لـ«الشرق الأوسط» إنهم لا ينوون العودة الآن «بدري لسه»، موضحاً أنهم يعيشون حياة جيدة آمنة في مصر؛ إذ يعمل مساعداً في محل تجاري 12 ساعة يومياً نظير 150 جنيهاً (الدولار نحو 54 جنيهاً).

آلاف السودانيين رحلوا من مصر... لكن الوجود السوداني لا يزال ملحوظاً في الشارع (الشرق الأوسط)

عكسه عاد عبد الرحمن محمد (37 عاماً) إلى السودان بالفعل يناير (كانون الثاني) الماضي؛ بهدف زيارة عائلته التي بقي جزء منها في السودان، يقول لـ«الشرق الأوسط»: الأوضاع تحسنت كثيراً عن ذي قبل، وقت اشتداد الحرب، لكنه ما زالت غير مشجعة على العودة والاستقرار في السودان.

بقي محمد في السودان 5 شهور، ثم عاد إلى مصر حيث يستقر فيها منذ فبراير (شباط) 2023، حين قدم لاستجلاب بضاعة، لكن مع اندلاع الحرب بقي هنا واستقدم زوجته وطفلته. يعمل محمد في بيع الملابس السودانية لأبناء الجالية، ممن يتراجع عددهم في مصر وفق ملاحظته مع عودة الكثيرين ممن جاؤوا بعد الحرب، موضحاً في الوقت نفسه: «الجالية السودانية في مصر كبيرة من قبل الحرب، أنا شخصياً كنت أزور مصر مرات عديدة للسياحة والتجارة».

أما من جاؤوا إلى مصر هرباً من الحرب، فتوقع عبد الرحمن عودتهم بمرور الوقت، قائلاً: «بقاء السودانيين في مصر ليس سهلاً، فأسلوب الحياة مختلف، والإيجارات مرتفعة في مصر، عكس السودان غالبية العائلات تسكن في منازل ملكها».

ويواصل سودانيون كثيرون في مصر تسجيل رغبتهم في العودة المجانية إلى بلادهم عبر «لجنة الأمل للعودة الطوعية»، وهي مبادرة سودانية انطلقت من إحدى هيئات الجيش ويدعمها رجال أعمال. تفوّج اللجنة عشرات الحافلات بشكل شبه أسبوعي، تنقل فيها آلاف السودانيين إلى بلدهم. إلى جوار ذلك تعود أسر ميسورة في رحلات جوية وبحرية. وزادت رغبة السودانيين في العودة مع تفعيل مصر لحملات أمنية لتدقيق إقامات الوافدين إليها، وترحيل من لا يملكون إقامات سارية.

من أرض اللواء إلى مدينة العاشر من رمضان، حيث يتمركز آلاف من أبناء الجالية السودانية هناك. يقول السوداني رضوان أحمد لـ«الشرق الأوسط»، وهو جاء إلى مصر بعد الحرب، إنه لا ينوي العودة قريباً في ظل تردي الأوضاع المعيشية في السودان، مؤكداً أن أهم ما يبغيه هو الأمان، خصوصاً لأسرته، حتى لو اضطره ذلك إلى العيش على الكفاف والعمل ساعات طويلة. ورضوان لديه إقامة سارية بصفته لاجئ.

واعتاد المصريون على الحضور السوداني بينهم ومشاركتهم وسائل المواصلات والظهور المكثف في الأسواق. يقول المصري الستيني محمد أبو يوسف من الجيزة، لـ«الشرق الأوسط»: «يعيشون وسطنا منذ زمن ولا مشكلة في ذلك، سوى أن بعض المناطق شهدت ارتفاعاً في أسعار الإيجارات؛ وهو ما قد يثير حفيظة البعض ضدهم».

حديث أبو يوسف يؤكده مشاهد كثيرة يومية في مناطق متعددة، سيارة ميكروباص في فيصل، يجلس فيها المصري جوار السوداني، مطعم لمصري مفضل لدى سوداني، وأحاديث ومعاملات كثيرة يبرز فيها الحضور السوداني في شوارع مصرية.