قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن إجهاض العقوبات والضغوط الأميركية بات أولوية تتقدم على التفاوض، وإن «محاصرة إيران غير ممكنة»، رداً على الحصار البحري الأميركي، من دون أن يغلق الباب أمام الوسطاء.

وصرح عراقجي للتلفزيون الرسمي مساء بأن «تركيزنا الأساسي منصبّ على صمود البلاد، والمساعدة في تعزيز الصمود في مواجهة الضغوط التي يمارسها الأعداء بأدوات مختلفة».

وقلل من تأثير الحصار على إيران، وقال: «زملائي، ولا سيما في الدول المجاورة، يعملون ليلاً ونهاراً لتأمين احتياجات البلاد، وإبقاء المسارات التجارية مفتوحة، والقيام بأي إجراء آخر يساعد على تأمين احتياجات البلاد».

وتابع: «الهدف أن يدرك الأعداء أن محاصرة إيران غير ممكنة، وأنهم لا يستطيعون محاصرة بلادنا»، مضيفاً: «على الطرف الآخر أن يعلم أنه لا يستطيع محاصرة إيران، ونحن نفتح مسارات عبر طرق مختلفة».

وقال: «التفاوض جزء من عملنا، ولم ننسه ونتابعه، لكن في الظروف الحالية هناك مهمة أهم، هي إحباط الأعداء من العقوبات والضغوط التي يفرضونها على بلادنا». وأوضح أن «مسار المفاوضات له آليته الخاصة، ويُتابع تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي».

ولفت إلى أن الوسطاء القطريين والباكستانيين «ما زالوا يعملون، ويطرحون أفكاراً ومقترحات وينقلونها. هذه عملية معتادة. وإذا طرحت أفكار أو رؤى محددة يمكن أن تفتح طريقاً، فهي قيد الدراسة».

وبحث عراقجي، عصر الخميس، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، آخر التطورات الإقليمية، بحسب الخارجية الإيرانية.

وأجرى وفد قطري محادثات في طهران مساء الجمعة الماضي. وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، السبت، إن بلاده على تواصل مع الوسطاء «لمعرفة ما إذا كان يمكن منح الدبلوماسية فرصة أخرى». ولم تحقق الجهود التي تقودها باكستان وقطر أي اختراق حتى الآن.

وتقول طهران إنها قدمت عبر الوسطاء مقترحاً لإعادة فتح هرمز خلال يومين من التوصل إلى اتفاق، إذا رفعت واشنطن الحصار وأفرجت عن الأصول المجمدة وأوقفت الحرب على كل الجبهات.

وأدلى عراقجي بتصريحاته بعد ساعات من اتصال هاتفي صباح الخميس مع نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون، حذّر خلاله من أن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيؤدي إلى «تصعيد التوترات وتوسيع نطاق النزاعات».

وعرض عراقجي مواقف بلاده من «متطلبات وأطر إحلال السلام» في المنطقة، بحسب وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».

ونقلت الوكالة عن تشو قوله إن بلاده لا تنوي التدخل في الحرب أو المشاركة فيها، ولا تخطط لإرسال قوات إلى المنطقة، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب والتوتر الحالي.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي كانغ شين تشول، الاثنين، إن اقتراح تمديد انتشار وحدة «تشيونغهيه» لمكافحة القرصنة في خليج عدن لا يعني الانخراط في الحرب، بحسب «رويترز».

وأبلغ النواب أن مهمة الوحدة حماية السفن والمواطنين الكوريين الجنوبيين في الممر البحري، مشيراً إلى أن أنشطة القرصنة في المنطقة تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي.

«حصار مقابل حصار»

ونفى عباس بازوكي، مساعد شؤون الاتصالات في الرئاسة الإيرانية، إمكان فرض حصار بري على إيران، قائلاً إنه «موجود فقط في أحلام المسؤولين الأميركيين المتبجحين وأخبارهم الملفقة».

وكتب بازوكي على منصة «إكس» الخميس، أن تقارير موثقة عُرضت في اجتماع الحكومة الأربعاء، برئاسة النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف أظهرت أن الحدود البرية «أكثر نشاطاً مما كانت قبل الحرب ». وأضاف أن هذا الحصار «لا إمكان لتحققه ولا وجود له في الواقع»، من دون أن ينشر التقارير التي استند إليها.

وفي سياق موازٍ، قال النائب حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس البرلمان إن «الطريق الوحيد لمواجهة أميركا هو الحصار مقابل الحصار»، مضيفاً: «إذا لم يُصدَّر النفط الإيراني، فلن يخرج أي نفط من المنطقة»، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

صورة وزعتها مؤسسة «لويس بيو» بلندن في 21 نوفمبر 2026 لناقلة تحترق بمضيق هرمز (أ.ف.ب)

ووصف محاولات الالتفاف على مضيق هرمز وتصدير النفط بهدف خفض أسعاره ومساعدة أميركا وأوروبا بأنها «هدف مشروع» للهجوم، قائلاً: «كل من يفعل ذلك لمساعدة أميركا اقتصادياً هو في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية».

وكرر التحذيرات الإيرانية بشأن تغيير العقيدة الدفاعية. وقال في هذا الصدد: «سنغيّر عقيدتنا الدفاعية إذا لزم الأمر. وفي حال أي عدوان جديد، سنستخدم كل إمكاناتنا وقدراتنا المشروعة لضرب الأعداء في أي نقطة من العالم».

ويأتي تلويح حاجي بابائي بعدما شهدت الأيام الأخيرة تهديدات بتغيير العقيدة النووية، فضلاً عن زيادة مدى الصواريخ الباليسيتية بما يصل أوروبا.

الحصار البحري

وتجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية، الخميس، 295 ألف تومان، مسجلاً مستوى قياسياً، وتخطى سعر اليورو 324 ألف تومان، والجنيه الإسترليني 387 ألف تومان، والليرة التركية 5800 تومان.

وقفز الدولار الثلاثاء بنحو 5 في المائة إلى نحو 282 ألف تومان، مقابل نحو 268 ألفاً في اليوم السابق، بحسب مواقع ترصد السوق السوداء نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، عقوبات على أكثر من 24 جهة وفرداً في إيران، بينهم شركات صرافة وشركات يُشتبه في أنها واجهات، قالت إنها جزء من شبكة «مصرفية موازية» يشرف عليها البنك المركزي الإيراني.

وشملت العقوبات «مركز إيران لتبادل العملات والذهب». وقلّل محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي من شأنها، قائلاً إن المركز «مجرد منصة لتسجيل المعاملات» و«يعمل على مرأى من الجميع»، وإن واشنطن على ما يبدو «استنفدت أهدافها».

وانخفضت صادرات النفط الإيرانية التي يمكن تتبعها إلى ما يقارب الصفر خلال الأشهر الماضية بسبب الحصار البحري، بحسب «رويترز».

وفرضت واشنطن الحصار على صادرات النفط المرتبطة بإيران في 13 أبريل (نيسان)، ثم رفعته في يونيو (حزيران) بعد التوصل إلى مسودة تفاهم مع طهران، قبل أن تعيد فرضه في 14 يوليو (تموز) إثر انهيار التفاهم.

وكتبت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية أليسون هوكر، بعد محادثات مع قادة من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، أن «التحرك المنسق» في هرمز وعملية «المنبوذ الاقتصادي» يزيدان الضغط على إيران و«يحققان نتائج».

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، في وقت سابق من نوفمبر (تشرين الثاني)، تشكيل فريق مهمته عرقلة مسارات تجارية إيرانية عبر البر وبحر قزوين، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن الحصار البحري «بمثابة عدوان عسكري»، وإن طهران «ستستخدم كل أداة» لمواجهته، مستنداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

استعدادات عسكرية

إلى ذلك، تواصل طهران استعداداتها العسكرية تحسباً لتجدد الحرب. وقال المتحدث باسم «الحرس الثوري» العميد حسين محبي، بعد جولة على الجزر والسواحل الجنوبية، إن «إنتاج صواريخ (الحرس الثوري) لم يتوقف إطلاقاً»، مضيفاً: «من حيث الصواريخ والأسلحة الهجومية والدفاعية، وضعنا أفضل بكثير من أميركا».

وأضاف أن الولايات المتحدة «تعاني نقصاً في الأسلحة الاستراتيجية»، وأن إيران لم تعانِ نقصاً «ولن تعاني»، وتزيد «يوماً بعد يوم» قدرة صواريخها ومداها ودقتها وقوتها التدميرية، بحسب «تسنيم».

إيرانية تمر أمام لوحة دعائية في ميدان انقلاب وسط طهران، الأربعاء (إ.ب.أ)

وأوضح أن نيران «الحرس الثوري» الهجومية والدفاعية تهدف إلى إبقاء مضيق هرمز «مغلقاً أمام العدو وحلفائه» والضغط على الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى «اصطياد» مسيّرات معادية سليمة وتدمير عدد كبير منها فوق المضيق.

وأضاف أنه التقى خلال جولته وحدات بحرية وبرية في «الحرس الثوري» ووحدات من الجيش في «مناطق العمليات»، وأن «الحرس الثوري» والجيش حققا «تقنيات متقدمة جداً» تتفوق في بعض المجالات على قدرات «العدو».

ولم يقدم محبي أرقاماً تدعم تقديراته عن المخزونات الإيرانية والأميركية أو عن المسيّرات التي قال إنها أُسقطت.

وقال رئيس الأركان والمعاون المنسق للجيش الإيراني حبيب الله سياري، في مشهد شمال شرقي البلاد، إن خبراء الجيش أنتجوا بعد الحرب الأخيرة معدات دفاعية جديدة ألحق استخدامها «خسائر كبيرة» بـ«العدو».

وأضاف أن الجيش يواصل تصميم منظومات دفاع جوي جديدة وإنتاجها، وأن «العدو» سيواجه قدرات دفاعية جديدة في حال أي هجوم.

صفوي في موسكو

وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان أحمد بخشايش أردستاني إنه لا يعرف تفاصيل زيارة مستشار المرشد الإيراني يحيى رحيم صفوي إلى روسيا، لأنها لم تُطرح في اللجنة، لكن «لا بد أن هناك رسالة».

ونفى أن تكون الزيارة لشراء أسلحة، قائلاً إن ذلك من مهام وزارة الدفاع والجيش، وإن الزيارة تبدو «في إطار صنع القرار أكثر منها تنفيذية».

واستشهد بأن روسيا سلّمت تركيا منظومة «إس-400» ولم تسلّمها لإيران، مضيفاً أن موسكو وبكين توقعتا أن تنهار إيران أمام أميركا «في الأسابيع الأولى»، لكن نظرتهما تغيرت بعدما «صمدت».

ورجّح أن يشمل التعاون الجديد المجال العسكري أو صناعة الطائرات أو سلاح الجو والدفاع الجوي، وهما المجالان اللذان قال إن إيران تعاني فيهما ضعفاً «يجب تعويضه».

وأقرّ بأن الأجواء الإيرانية كانت «في متناولهم» خلال «حرب الـ12 يوماً» و«حرب الـ40 يوماً»، لكنه قال إن الدفاع الجوي «يعمل جيداً» أخيراً، زاعماً أن مقاتلتين من طراز «إف-5» ومقاتلة «إف-35» أطلقت رموز طوارئ.

إيرانيون يمرون أمام لوحة إعلانية تحمل صورة صاروخ وعبارة «طريق الفخر» بالفارسية، في أحد شوارع طهران، الأربعاء (إ.ب.أ)

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، الخميس، لإذاعة «كان»، إن الجيش «مستعد للهجوم بقوة في أي لحظة، حتى بشكل مستقل ومن دون الأميركيين».

وأضاف: «نتابع كل أنشطة هذا النظام الخبيث الذي لم يتخلَّ عن أفكار تدمير دولة إسرائيل، بما في ذلك في مجال الأسلحة غير التقليدية».

وأشار إلى أن الجيش أصدر الأسبوع الماضي رسالة طمأنة بعد أن توجه إليه كثيرون، مضيفاً: «لا تغيير حالياً في التعليمات. أحثّ الجميع على الاستماع فقط إلى الجهات المختصة».

واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إيران بالعمل على صنع أسلحة كيميائية، قائلاً إنها «لم تصل بعد إلى القدرة على مهاجمة إسرائيل بها».

ورد عراقجي، الأربعاء، بأن إسرائيل تتهم إيران، العضو في معاهدة عدم الانتشار ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بإخفاء هذه الأسلحة في مصانع أدوية، بهدف «خداع الولايات المتحدة ودفعها إلى حرب جديدة» وتعريض المرضى الإيرانيين للخطر.

وكتب زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، المتحالف مع غادي آيزنكوت المكلف تشكيل الحكومة المقبلة، أن التصريحات عن الأسلحة الكيميائية الإيرانية «خطيرة»، لكن «لا يوجد أي مبرر لشن هجوم إسرائيلي مستقل على المدى القريب».

وتشير تقارير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يمنح موافقته على استئناف الحرب، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».