كشفت دراسة جديدة لـ «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» (IISS) أن إيران تواصل تنفيذ عمليات في أوروبا رغم اعتقال أجهزة الأمن المتورطين في نصف الحوادث المسجلة حتى الآن والتي يُعتقد أنها مرتبطة بإيران. وخلصت ورقة بحثية أصدرها المعهد، اليوم الخميس، إلى أن إيران حافظت على وتيرة ثابتة من النشاط العملياتي في أوروبا، رغم الاعتقالات التي شملت متورطين في العديد من الهجمات المفترضة.

وتتناول الدراسة، التي تحمل عنوان «العمليات الخارجية الإيرانية في أوروبا: التكيّف والترهيب واستشراف المستقبل حتى عام 2027»، نحو 80 عملية من هذا النوع، وتكشف عن ارتفاع حاد في عددها عقب بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) 2026.

ومنذ عام 2022، سُجّل أكبر عدد من العمليات التي جرى تحديدها في المملكة المتحدة (35%)، تلتها ألمانيا (12%)، وفرنسا (10%)، والسويد (9%)، وهولندا (8%). وتشير الدراسة إلى أن هذه الأرقام قد تعكس التفاوت بين الدول في مستويات الرصد والإبلاغ العلني عن هذه العمليات.

وجُمعت مجموعة البيانات هذه بالاستناد إلى قاعدة بيانات ACLED (بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة)، ثم أُجريت مراجعة للتقارير المتاحة من المصادر المفتوحة بلغات أوروبية مختلفة، بحسب ما أوضح معدو دراسة «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية». وبعد ذلك، جرت مطابقة هذه الحوادث مع قاعدة البيانات العالمية التي يحتفظ بها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، والتي توثق العمليات الإيرانية منذ عام 1979. وبحسب ما جاء في الدراسة، خضعت كل حادثة للتقييم، ولم تُدرج سوى الحوادث التي اعتُبر فيها تورط إيران احتمالاً واقعياً على الأقل.

ولفتت الورقة البحثية إلى أن الجهود الإيرانية كانت مستمرة حتى قبل انطلاق عملية «الغضب الملحمي» (Operation Epic Fury)، إلا أنه منذ اندلاع النزاع الجديد في منطقة الخليج جرى التركيز على أهداف يُنظر إليها على أنها أكثر سهولة في الوصول إليها وأقل حماية. وأشارت الورقة إلى أن أحد التحولات في تحديد الأهداف تمثّل في التركيز على الجاليات اليهودية في أوروبا، حيث ارتفعت نسبة العمليات المحددة التي استهدفتها من 21% إلى 57%.

واستمرت هذه الوتيرة المتزايدة بالتزامن مع مواصلة الهجمات على المعارضين الإيرانيين والصحافيين وغيرهم من الشخصيات البارزة. وشملت الأنشطة استخدام الحرائق المتعمدة والعبوات المتفجرة والتهديدات والترهيب والاختطاف، وفي بعض الحالات الاغتيال.

ومن بين الحوادث المسجلة، أسفرت 58% منها عن اعتقالات. وعلى الرغم من هذا المستوى من التعطيل الذي مارسته السلطات الأوروبية، حافظت إيران على نشاطها، وأظهرت قدرتها على تكثيف هذه الأنشطة بصورة حادة عندما تختار ذلك، بحسب ما أوضحت الورقة البحثية.

وتسجل مجموعة البيانات وقوع حادثة أو حادثتين شهرياً تقريباً خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 28 فبراير (شباط) 2026، قبل أن يرتفع العدد إلى 12 حادثة شهرياً في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2026. ثم تراجع النشاط مجدداً إلى نحو حادثة أو حادثتين شهرياً.

كما وسّعت إيران نطاق أهدافها ليشمل المصالح التجارية والعسكرية. وشملت العمليات الأخيرة هجمات يُشتبه في أنها نُفذت باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع (IEDs) واستهدفت مؤسسات مالية أميركية في باريس وأمستردام.

أما العمليات الإيرانية التي استهدفت مواقع عسكرية، فتشمل حادثتين وقعتا في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد (RAF Fairford) وقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني ميلدنهال (RAF Mildenhall)، في سبتمبر ونوفمبر 2026 على التوالي.

وأشارت الورقة البحثية للمعهد إلى أن هذه الحوادث تثير القلق، لأن المسؤولين الإيرانيين سيلاحظون، على الأرجح، تأثيرها غير المتناسب. فقد أعقبت العمليات منخفضة التكلفة، التي نفذها وكلاء جرى تجنيدهم، عملية سحب أصول عسكرية أميركية مهمة من أوروبا.

وأقرت دراسة «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» بأنه لم يُحدَّد أي مثال على وجود تعاون بين إيران وروسيا في هذه العمليات بأوروبا، إلا أنها رأت أن فرص حصول مثل هذا التعاون «آخذة في التزايد»، سواء من خلال تبادل الأساليب والخبرات العملياتية، أو إتاحة الوصول إلى شبكات الدعم التابعة لكل طرف، أو التعاون المباشر في تنفيذ هجمات تستهدف مواقع أوروبية.

نسوة في مركز تدريب عسكري للمدنيين في طهران يوم 25 نوفمبر 2026 (رويترز)

ويحدد التقرير هذا الأمر باعتباره أحد الاتجاهات المتعددة التي من شأنها أن تجعل تعطيل العمليات الإيرانية أكثر صعوبة. أما الاتجاهات الأخرى فتتمثل في توجه إيران نحو تجنيد المزيد من المنفذين الأفراد والخلايا الصغيرة، على غرار النهج الروسي، إلى جانب تحول آخر نحو استهداف مواقع أقل حماية، مع تحسن التدابير الأمنية الوقائية حول المواقع اليهودية والإسرائيلية.

وتتناول الورقة البحثية ثلاثة سيناريوهات، يوضح كل منها كيف يمكن أن تتطور العمليات الإيرانية في أوروبا حتى عام 2027. وقد جرى إعداد هذه السيناريوهات باستخدام منصة «هينسلي» (Hinsley)، وهي منصة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية للتنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وفيما يلي السيناريوهات الثلاثة:

1. استنزاف الوكلاء بصورة مُدارة (Managed Proxy Attrition)

بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2027، تواصل إيران حملة من الترهيب ومحاولات العنف والتعطيل الانتقائي في أوروبا، من خلال وسطاء من الأوساط الإجرامية.

ويتجه مزيج الأهداف نحو المصالح العسكرية والدبلوماسية والتجارية الأميركية، بالتوازي مع استمرار التهديدات الموجهة إلى المعارضين الإيرانيين والجاليات اليهودية والمصالح الإسرائيلية.

ويمثل ذلك تحولاً في أولويات التركيز، وليس بالضرورة تخلياً عن الأهداف السابقة، بحسب دراسة المعهد.

2. شبكات مشتركة وأجندات منفصلة (Shared Networks, Separate Agendas)

بحلول 31 ديسمبر 2027، تبدأ إيران وروسيا في تنسيق عملياتهما في أوروبا، من خلال تبادل الوسطاء وشبكات الدعم، مع احتفاظ كل طرف بأهدافه الخاصة والمستقلة.

3. ضبط النفس دون سيطرة (Restraint Without Control)

بحلول 31 ديسمبر 2027، تعلّق إيران إصدار التوجيهات المباشرة لتنفيذ عمليات ميدانية في أوروبا، إلا أن الوكلاء الذين سبق تمكينهم يواصلون أنشطتهم بصورة مستقلة. وفي الوقت نفسه، تستمر أنشطة التجسس والقمع الرقمي.