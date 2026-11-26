اعتقال الناشط الإيراني المرشّح لجائزة الأوسكار مهدي محموديان في طهران
الناشط الحقوقي والكاتب مهدي محموديان خلال مقابلة في طهران عام 2021 (أ.ب)
اعتقلت السلطات الإيرانية الناشط الحقوقي الإيراني البارز وكاتب السيناريو الذي كان مرشحاً للفوز بجائزة أوسكار، مهدي محموديان، من منزله بالعاصمة طهران، أمس الأربعاء، حسب ما أفاد صديق له وهو ناشط مقيم في أوروبا في تصريح لوكالة أنباء «أسوشييتد برس»، اليوم الخميس.
ولم تتضح الأسباب وراء اعتقال محموديان، الذي شارك في كتابة سيناريو الفيلم الدرامي الإيراني «كان مجرد حادث»، كما لم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات الإيرانية بشأن الواقعة.
وورد في حساب محموديان الشخصي على تطبيق «تلغرام» أن عناصر أمنية وصلت إلى منزله، أمس الأربعاء، واعتقلته وصادرت أجهزته الإلكترونية. كما ذكر موقع «امتداد» الإخباري الإصلاحي، أمس الأربعاء، أنه اعتقل.
وقال حسين رزّاق، صديق محموديان وهو ناشط إيراني مقيم في أوروبا، لوكالة «أسوشييتد برس»، إنه تحدّث مع محموديان هاتفياً للمرة الأخيرة نحو الساعة الثانية أو الثالثة فجر أمس الأربعاء، وكان الحديث يدور حول قضية تتعلّق بعقوبة الإعدام مرتبطة باحتجاجات عام 2022 التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني.
وكانت احتجاجات عام 2022، قد اندلعت عقب وفاة الشابة أميني (22 عاماً)، بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق الإيرانية، على خلفية اتهامها بعدم ارتداء الحجاب بشكل ملائم. وأسفرت الحملة الأمنية التي استمرت عدة أشهر لقمع الاحتجاجات عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف.
وأضاف رزّاق أن كاتب السيناريو لم يعد يردّ على هاتفه بعد ذلك، مشيراً إلى أن شهوداً أفادوا بأن أكثر من اثني عشر عنصراً أمنياً مسلّحاً اقتحموا منزله واعتقلوه وصادروا أجهزته الإلكترونية.
اعتقال الناشط الإيراني المرشّح لجائزة الأوسكار مهدي محموديان في طهران
الناشط الحقوقي والكاتب مهدي محموديان خلال مقابلة في طهران عام 2021 (أ.ب)
اعتقلت السلطات الإيرانية الناشط الحقوقي الإيراني البارز وكاتب السيناريو الذي كان مرشحاً للفوز بجائزة أوسكار، مهدي محموديان، من منزله بالعاصمة طهران، أمس الأربعاء، حسب ما أفاد صديق له وهو ناشط مقيم في أوروبا في تصريح لوكالة أنباء «أسوشييتد برس»، اليوم الخميس.
ولم تتضح الأسباب وراء اعتقال محموديان، الذي شارك في كتابة سيناريو الفيلم الدرامي الإيراني «كان مجرد حادث»، كما لم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات الإيرانية بشأن الواقعة.
وورد في حساب محموديان الشخصي على تطبيق «تلغرام» أن عناصر أمنية وصلت إلى منزله، أمس الأربعاء، واعتقلته وصادرت أجهزته الإلكترونية. كما ذكر موقع «امتداد» الإخباري الإصلاحي، أمس الأربعاء، أنه اعتقل.
وقال حسين رزّاق، صديق محموديان وهو ناشط إيراني مقيم في أوروبا، لوكالة «أسوشييتد برس»، إنه تحدّث مع محموديان هاتفياً للمرة الأخيرة نحو الساعة الثانية أو الثالثة فجر أمس الأربعاء، وكان الحديث يدور حول قضية تتعلّق بعقوبة الإعدام مرتبطة باحتجاجات عام 2022 التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني.
وكانت احتجاجات عام 2022، قد اندلعت عقب وفاة الشابة أميني (22 عاماً)، بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق الإيرانية، على خلفية اتهامها بعدم ارتداء الحجاب بشكل ملائم. وأسفرت الحملة الأمنية التي استمرت عدة أشهر لقمع الاحتجاجات عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف.
وأضاف رزّاق أن كاتب السيناريو لم يعد يردّ على هاتفه بعد ذلك، مشيراً إلى أن شهوداً أفادوا بأن أكثر من اثني عشر عنصراً أمنياً مسلّحاً اقتحموا منزله واعتقلوه وصادروا أجهزته الإلكترونية.
تركيا: المحكمة الدستورية تؤكد عدم انتهاك حقوق إمام أوغلو خلال احتجازهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346028-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87
تركيا: المحكمة الدستورية تؤكد عدم انتهاك حقوق إمام أوغلو خلال احتجازه
تظاهر الآلاف أمام بلدية إسطنبول في 18 مارس 2026 بمناسبة مرور عام على اعتقال رئيسها أكرم إمام أوغلو للمطالبة بإطلاق سراحه (أ.ف.ب)
رفضت المحكمة الدستورية في تركيا طعناً مقدماً من محامي رئيس بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو ضد استمرار احتجازه في إطار اتهامات تتعلق بجرائم فساد في البلدية، حيث بدأت محاكمته وأكثر من 400 آخرين بشأنها في 9 مارس (آذار) الماضي. وقضت المحكمة بعدم وجود أي انتهاك لحقوق إمام أوغلو، وقررت في الوقت ذاته، بالإجماع، أن احتجازه استمر لفترة طويلة.
اعتقال وتوقيف
واحتجز إمام أوغلو، الذي كان ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على رئاسة البلاد في الانتخابات المقررة عام 2028، في 23 مارس 2025، وهو اليوم ذاته الذي اختاره 15.5 مليون ناخب من مؤيدي حزب «الشعب الجمهوري» المعارض مرشحاً للرئاسة.
وجاء ذلك بعد اعتقاله في 19 مارس في إطار تحقيقات تتعلق بارتكاب جرائم فساد، ورشوة، وتلاعب بالمناقصات، حيث يقبع في سجن سيليفري في غرب إسطنبول منذ 613 يوماً. وفضلاً عن ذلك يحاكم في قضايا أخرى تتضمن اتهامات بالتجسس، وإهانة موظفين عموميين، والتلاعب في انتخاب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» في المؤتمر العام للحزب، عام 2023، لصالح أوزغور أوزيل ضد كمال كليتشدار أوغلو، وصدرت في بعضها أحكام ابتدائية.
والأسبوع الماضي رفض مجلس الدولة استئنافاً تقدم به إمام أوغلو على قرار المحكمة الإدارية إلغاء شهادته الجامعية التي حصل عليها من قسم إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول عام 1990، ليسقط بذلك حقه في الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة عن «الحزب الجديد»، أكبر أحزاب المعارضة، الذي انضم إليه بعد استقالته من حزب «الشعب الجمهوري»، الذي أسسه أوزيل بعد حكم بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام الذي انتخب فيه رئيساً للحزب، وإعادة كليتشدار أوغلو وفريقه مؤقتاً لإدارته، حتى صدور حكم نهائي في القضية.
وأعلن محامو إمام أوغلو أنهم سيطعنون أيضاً على قرار مجلس الدولة إلغاء شهادته الجامعية أمام المحكمة الدستورية.
طول احتجاز... ولا انتهاك
وفي طلب الاعتراض الذي قدمه المحامون إلى المحكمة الدستورية بشأن انتهاك حقوق موكلهم، وطول فترة احتجازه، الذي رفضته في جلستها التي عقدت الخميس، جادلوا بأن إجراء توقيفه غير قانوني، وأن مدة الاحتجاز تجاوزت المدة المعقولة، وأن اطلاعهم على ملف التحقيق في قضية الفساد في بلدية إسطنبول تم تقييده، وأن محكمة «الصلح والجزاء» التي قررت توقيفه لم تكن مستقلة ونزيهة، وأن نتائج مراجعة الاحتجاز لم تُبلغ لهم.
وأضاف المحامون أن الطعن المقدم إلى محكمة الاستئناف ضد قرار استمرار احتجاز إمام أوغلو لم ينظر فيه، وهو ما يُعد انتهاكاً للحق في الحرية، والأمان الشخصي، وكذلك الحق في الترشح للانتخابات، والمشاركة في النشاط السياسي نتيجةً لإجراء التوقيف.
وطلب المحامون أن تقرر المحكمة الدستورية أن الحقوق في الحرية والأمان الشخصي، ومبدأ عدم جواز الجريمة أو العقاب دون قانون، والحق في خوض انتخابات حرة، وحظر إساءة استخدام السلطة، كلها قد انتهكت، وإحالة قرارها إلى النيابة العامة في إسطنبول وسجن مرمرة المغلق (سيليفري) لإزالة آثار قرار الانتهاك، وإنهاء احتجاز إمام أوغلو، والإفراج عنه.
وكان يتعين لإصدار قرار الانتهاك موافقة 8 من أصل 15 من أعضاء المحكمة الدستورية على طلب المحامين، وهو ما لم يتحقق.
الحكومة تؤكد استقلالية القضاء
في الوقت نفسه، أيد 14 قاضياً من هيئة المحكمة طلب محامي إمام أوغلو، المتعلق بطول فترة احتجازه في فترة التحقيقات في قضية بلدية إسطنبول.
وتتألف المحكمة الدستورية في تركيا من 15 قاضياً يُختارون وفق المادة 146 من الدستور التركي عبر جهتيْن رئيستيْن، الأولى البرلمان، الذي يختار 3 أعضاء (منهم اثنان من ديوان المحاسبة وعضو واحد يرشحه رؤساء نقابات المحامين)، والثانية رئيس الجمهورية الذي يعين 12 عضواً.
ينفي إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه، ويدعي أن هذه القضايا فتحت ضده لأسباب سياسية، لإعلانه أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية في 2028. ويقول إنه حرم من تقديم دفاع فعّال في قضية بلدية إسطنبول، بسبب تزامن جلسات المحاكم المختلفة في قضايا متعددة متهم فيها، كما أن المحاكم تعرضت للتدخل في عملها من خلال تغيير هيئاتها بشكل متكرر في بعض القضايا.
وبينما تؤكد المعارضة أن محاكمات إمام أوغلو جميعها موجهة سياسياً، وتتعرض أنقرة لانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة بسبب التدخل في عمل القضاء، وابتعاده عن الاستقلالية، وانتهاك الحقوق القانونية لمعارضي الرئيس رجب طيب إردوغان، من سياسيين وصحافيين، تنفي الحكومة، بشدة، أي تدخل من جانبها في عمل السلطة القضائية، وتؤكد أن قضاء تركيا يتمتع بالاستقلال الكامل.
المرشد الإيراني: عناصر «الباسيج» لا يتغاضون عن أي فرصة لضرب الأعداءhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346023-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1
المرشد الإيراني: عناصر «الباسيج» لا يتغاضون عن أي فرصة لضرب الأعداء
إيرانية تحمل صورة المرشد مجتبى خامنئي خلال مراسم الأربعين في طهران (أ.ب)
قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن عناصر «الباسيج» «لا يتغاضون عن أي فرصة لضرب أعداء النظام»، في رسالة بمناسبة أسبوع «الباسيج»، الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري».
وأكد خامنئي أن جهاز «الباسيج» يجب أن تشهد «تحولاً وولادة جديدة»، بالتوازي مع ما سماه «انبعاث الأمة» في مرحلة الحرب. ودعا إلى أن يكون «صون التماسك الاجتماعي والاتحاد المقدس للأمة الإيرانية» صفة مشتركة لجميع عناصر «الباسيج».
ودعا إلى السير «بخطوات واسعة ومُحكمة ومدروسة» نحو تحقيق شعار «كل إيراني باسيجي». وأضاف أن كثيرين من عناصر الجيش و«الحرس الثوري» والشرطة والحكومة والبرلمان يَعدّون أنفسهم من عناصر «الباسيج»، وكذلك حاملو الرايات في الميادين والشوارع، والمتطوعون للتضحية بأرواحهم (الفدائيون).
وأطلقت السلطات الإيرانية خلال الحرب برنامج «جانفدا»، أي «الفدائيين» بالفارسية، الذي يدعو المتطوعين إلى التسجيل في دورات تدريبية للمساعدة في الدفاع عن البلاد.
وطالب «الباسيج» بالاستفادة من هذه الطاقات «في حل مشكلات البلاد».
وتواجه إيران صعوبات اقتصادية متزايدة وعقوبات أميركية تسعى واشنطن من خلالها إلى زيادة الضغط على الحكومة.
وهذا أحدث بيان منسوب إلى مجتبى خامنئي منذ تولّيه منصبه، في مارس (آذار) الماضي، خلفاً لوالده علي خامنئي، الذي قُتل في الضربات الأميركية الإسرائيلية الأولى على إيران، في 28 فبراير (شباط).
ولم يظهر المرشد خامنئي علناً منذ انتخابه. واكتفى منذ توليه المنصب بالتواصل عبر بيانات مكتوبة، وبرر مسؤولون إيرانيون غيابه عن الظهور العلني بمخاوف أمنية.
وفي رسالة منفصلة، حذّر القائد العام لـ«الحرس الثوري» اللواء أحمد وحيدي من أن أي «اعتداء» على وحدة أراضي إيران وأمنها القومي سيواجَه بردّ «فوري وساحق» و«مفاجآت لا يمكن تصورها».
وقال إن هذا الرد سيأتي من القوات العسكرية و«الشعبية»، واصفاً «الباسيج» بأنه «الذراع القوية للنظام» في مواجهة ما سماه «التهديدات الهجينة».
واستذكر وحيدي قائد «الباسيج» السابق غلام رضا سليماني، الذي قُتل خلال الحرب، داعياً، بدوره، إلى تحقيق شعار «كل إيراني باسيجي».
وتحلّ ذكرى تأسيس جهاز «الباسيج» بعد نحو ثلاثة أشهر من تعيين خامنئي أحدَ أبرز المقربين منه، حسين طائب، قائداً لـ«الباسيج»، في أغسطس (آب) الماضي، بعد مقتل سليماني.
وأعاد خامنئي طائب إلى المؤسسة التي قادها خلال احتجاجات 2009، وكلّفه بتقوية «شبكة الاستخبارات الشعبية»، بعد سنوات أمضاها بعيداً عن المواقع الأمنية الرئيسية.
وأطلق طائب بعد توليه المنصب حملة لترشيد الطاقة، تلقى خلالها عناصر «الباسيج» تدريبات لحث الأسر والشركات على ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز، مع احتمال حدوث نقص في الطاقة خلال الشتاء.
واعتمدت السلطات الإيرانية على «الباسيج» منذ اندلاع الحرب في تنظيم مسيرات متكررة مؤيدة للحكومة، قدّمها الإعلام الرسمي دليلاً على دعم شعبي واسع للمؤسسة الحاكمة.
وأبرزت التغطية الرسمية لهذه المسيرات أحياناً مشاركة نساء لا يلتزمن بالكامل بقواعد الحجاب، في محاولة لإظهار وحدة وطنية تتجاوز قاعدة النظام المحافظة التقليدية، بحسب «رويترز».
وتأسس جهاز «الباسيج» في عام 1979 بأمر من المرشد الأول الخميني من المتطوعين، وجرى دمجها في الهيكل التنظيمي لـ«الحرس الثوري» في عام 1981.
واشتهرت قوات «الباسيج»، خلال الحرب مع العراق بين عامي 1980 و1988، بهجمات «الموجات البشرية»، ثم توسّع نشاطها بعد الحرب إلى الأحياء والمساجد والجامعات والمؤسسات الحكومية.
ويتولى «التنظيم» في أوقات السلم فرض الأعراف الاجتماعية عبر الدوريات ونقاط التفتيش، ويشارك في التجمعات المؤيدة للسلطات وأعمال الإغاثة.
وكان عناصره من أبرز المشاركين في قمع احتجاجات 2009، كما شاركوا في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2022 عقب وفاة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
ويقدّر محللون أن عدد متطوعي «الباسيج» قد يبلغ الملايين؛ بينهم نحو مليون عضو نشط.
حقائق
حقائق عن «الباسيج»
الاسم الرسمي: منظمة تعبئة المستضعفين.
تأسس في عام 1979 بأمر من المرشد الإيراني الأول الخميني.
دمج عام 1981 في الهيكل التنظيمي لـ«الحرس الثوري»، ويُعد ذراعه التعبوية.
يقدّر محللون عدد متطوعيه بالملايين، بينهم نحو مليون عضو نشط.
الحرب مع العراق (1980-1988): اشتهر بهجمات «الموجات البشرية».
المهام في السلم: فرض الأعراف الاجتماعية، والدوريات ونقاط التفتيش، والانتشار في الجامعات والمؤسسات، والإغاثة في الكوارث.
من أبرز أدوات قمع احتجاجات 2009، بقيادة حسين طائب.
شارك في مواجهة احتجاجات 2022.
أرسل عدداً من أفراده ضمن ميليشيات قادها «الحرس الثوري» خلال الحرب الداخلية السورية.