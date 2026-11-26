تظاهر الآلاف أمام بلدية إسطنبول في 18 مارس 2026 بمناسبة مرور عام على اعتقال رئيسها أكرم إمام أوغلو للمطالبة بإطلاق سراحه (أ.ف.ب)

رفضت المحكمة الدستورية في تركيا طعناً مقدماً من محامي رئيس بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو ضد استمرار احتجازه في إطار اتهامات تتعلق بجرائم فساد في البلدية، حيث بدأت محاكمته وأكثر من 400 آخرين بشأنها في 9 مارس (آذار) الماضي. وقضت المحكمة بعدم وجود أي انتهاك لحقوق إمام أوغلو، وقررت في الوقت ذاته، بالإجماع، أن احتجازه استمر لفترة طويلة.

اعتقال وتوقيف

واحتجز إمام أوغلو، الذي كان ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على رئاسة البلاد في الانتخابات المقررة عام 2028، في 23 مارس 2025، وهو اليوم ذاته الذي اختاره 15.5 مليون ناخب من مؤيدي حزب «الشعب الجمهوري» المعارض مرشحاً للرئاسة.

وجاء ذلك بعد اعتقاله في 19 مارس في إطار تحقيقات تتعلق بارتكاب جرائم فساد، ورشوة، وتلاعب بالمناقصات، حيث يقبع في سجن سيليفري في غرب إسطنبول منذ 613 يوماً. وفضلاً عن ذلك يحاكم في قضايا أخرى تتضمن اتهامات بالتجسس، وإهانة موظفين عموميين، والتلاعب في انتخاب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» في المؤتمر العام للحزب، عام 2023، لصالح أوزغور أوزيل ضد كمال كليتشدار أوغلو، وصدرت في بعضها أحكام ابتدائية.

قوات من الشرطة التركية تحيط بمنزل إمام أوغلو في إسطنبول وقت اعتقاله فجر 19 مارس 2025 (إعلام تركي)

والأسبوع الماضي رفض مجلس الدولة استئنافاً تقدم به إمام أوغلو على قرار المحكمة الإدارية إلغاء شهادته الجامعية التي حصل عليها من قسم إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول عام 1990، ليسقط بذلك حقه في الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة عن «الحزب الجديد»، أكبر أحزاب المعارضة، الذي انضم إليه بعد استقالته من حزب «الشعب الجمهوري»، الذي أسسه أوزيل بعد حكم بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام الذي انتخب فيه رئيساً للحزب، وإعادة كليتشدار أوغلو وفريقه مؤقتاً لإدارته، حتى صدور حكم نهائي في القضية.

وأعلن محامو إمام أوغلو أنهم سيطعنون أيضاً على قرار مجلس الدولة إلغاء شهادته الجامعية أمام المحكمة الدستورية.

طول احتجاز... ولا انتهاك

وفي طلب الاعتراض الذي قدمه المحامون إلى المحكمة الدستورية بشأن انتهاك حقوق موكلهم، وطول فترة احتجازه، الذي رفضته في جلستها التي عقدت الخميس، جادلوا بأن إجراء توقيفه غير قانوني، وأن مدة الاحتجاز تجاوزت المدة المعقولة، وأن اطلاعهم على ملف التحقيق في قضية الفساد في بلدية إسطنبول تم تقييده، وأن محكمة «الصلح والجزاء» التي قررت توقيفه لم تكن مستقلة ونزيهة، وأن نتائج مراجعة الاحتجاز لم تُبلغ لهم.

مظاهرة لأنصار إمام أوغلو في محيط سجن سيليفري في غرب إسطنبول عند انطلاق محاكمته بتهمة الفساد في بلدية إسطنبول في 9 مارس 2026 (رويترز)

وأضاف المحامون أن الطعن المقدم إلى محكمة الاستئناف ضد قرار استمرار احتجاز إمام أوغلو لم ينظر فيه، وهو ما يُعد انتهاكاً للحق في الحرية، والأمان الشخصي، وكذلك الحق في الترشح للانتخابات، والمشاركة في النشاط السياسي نتيجةً لإجراء التوقيف.

وطلب المحامون أن تقرر المحكمة الدستورية أن الحقوق في الحرية والأمان الشخصي، ومبدأ عدم جواز الجريمة أو العقاب دون قانون، والحق في خوض انتخابات حرة، وحظر إساءة استخدام السلطة، كلها قد انتهكت، وإحالة قرارها إلى النيابة العامة في إسطنبول وسجن مرمرة المغلق (سيليفري) لإزالة آثار قرار الانتهاك، وإنهاء احتجاز إمام أوغلو، والإفراج عنه.

وكان يتعين لإصدار قرار الانتهاك موافقة 8 من أصل 15 من أعضاء المحكمة الدستورية على طلب المحامين، وهو ما لم يتحقق.

الحكومة تؤكد استقلالية القضاء

في الوقت نفسه، أيد 14 قاضياً من هيئة المحكمة طلب محامي إمام أوغلو، المتعلق بطول فترة احتجازه في فترة التحقيقات في قضية بلدية إسطنبول.

وتتألف المحكمة الدستورية في تركيا من 15 قاضياً يُختارون وفق المادة 146 من الدستور التركي عبر جهتيْن رئيستيْن، الأولى البرلمان، الذي يختار 3 أعضاء (منهم اثنان من ديوان المحاسبة وعضو واحد يرشحه رؤساء نقابات المحامين)، والثانية رئيس الجمهورية الذي يعين 12 عضواً.

مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين في محيط بلدية إسطنبول عقب اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس 2025 (أ.ف.ب)

ينفي إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه، ويدعي أن هذه القضايا فتحت ضده لأسباب سياسية، لإعلانه أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية في 2028. ويقول إنه حرم من تقديم دفاع فعّال في قضية بلدية إسطنبول، بسبب تزامن جلسات المحاكم المختلفة في قضايا متعددة متهم فيها، كما أن المحاكم تعرضت للتدخل في عملها من خلال تغيير هيئاتها بشكل متكرر في بعض القضايا.

وبينما تؤكد المعارضة أن محاكمات إمام أوغلو جميعها موجهة سياسياً، وتتعرض أنقرة لانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة بسبب التدخل في عمل القضاء، وابتعاده عن الاستقلالية، وانتهاك الحقوق القانونية لمعارضي الرئيس رجب طيب إردوغان، من سياسيين وصحافيين، تنفي الحكومة، بشدة، أي تدخل من جانبها في عمل السلطة القضائية، وتؤكد أن قضاء تركيا يتمتع بالاستقلال الكامل.