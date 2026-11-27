مبنى البنتاغون كما يبدو من طائرة تقلع من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن (أ.ف.ب)

سترجئ الولايات المتحدة إعلان نتائج المراجعة المرتقبة بشأن وجودها العسكري في أوروبا والتي ينتظرها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى العام المقبل على الأرجح، وفق ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل الخميس.

وكان مساعد وزير الدفاع الأميركي إلبريدج كولبي أعلن في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) أن نتائج مراجعة «انتشار القوات» الأميركية في أوروبا، وهو المصطلح المعتمد في حلف شمال الأطلسي لوصف الوجود العسكري، ستُرفع إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث بحلول الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وأكد دبلوماسي آخر في بروكسل أن «الإعلان عن نتائج مراجعة انتشار القوات سيُرجأ على الأرجح إلى العام المقبل».

جنود أميركيون (رويترز)

وتترقب بروكسل هذه الإعلانات بفارغ الصبر، في وقت تبدي دول أوروبية عدة قلقها من احتمال خفض الوجود العسكري الأميركي في أوروبا بشكل كبير، بما قد ينعكس سلباً على قدرة حلف شمال الأطلسي على ردع التهديد الروسي.

واستبعدت الولايات المتحدة هذا الاحتمال مراراً. وكان كولبي أكد في أواخر يوليو (تموز) أن بلاده «شددت باستمرار على أنها ستبقى ملتزمة تجاه أوروبا».

وأطلقت الولايات المتحدة في 28 يوليو عملية تهدف إلى إعادة تقييم وجودها العسكري في أوروبا.

وتشمل هذه المراجعة أيضاً استخدام القوات الأميركية للقواعد العسكرية. وكانت الولايات المتحدة انتقدت الدول الأوروبية التي رفضت السماح للقوات الأميركية باستخدام قواعد حلف شمال الأطلسي الموجودة على أراضيها خلال الحرب على إيران.