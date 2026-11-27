طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق فوري فيما قال إنه قرار متعمَّد بنشر أرقام نمو «مزيفة» قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، أوائل هذا الشهر.
وعدّل مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، أمس الأربعاء، معدل النمو السنوي للربع الثالث إلى 4.3 في المائة، ارتفاعاً من التقدير الأوليّ المعلن في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتكبّد الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترمب، خسائر فادحة في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشال»، دون تقديم أدلة: «جرى الكشف للتو عن أن الأرقام الحقيقية للاقتصاد، المنشورة قبل الانتخابات، كانت مزيفة».
وأضاف: «لماذا لم يصدر الرقم الصحيح قبل الانتخابات؟ أطالب بإجراء تحقيق فوري في هذه المسألة. هذا ليس خطأ بسيطاً، وإنما خطأ جسيم ومتعمَّد».
ولم يردّ مكتب التحليل الاقتصادي بعدُ على طلب للتعليق، وذكر سابقاً أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي قد تختلف عن الأرقام النهائية؛ لأن التقديرات المسبقة للنمو الفصلي تفتقر إلى بيانات كاملة بشأن المخزونات والتجارة وإنفاق المستهلكين على الخدمات.
وخلص مقال، منشور في مايو (أيار) الماضي، شارك في إعداده مدير مكتب التحليل الاقتصادي فيبين أرورا، إلى أن التقديرات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي، التي تصدر بعد 90 يوماً من التقديرات الأولية، تختلف عادة 0.52 نقطة مئوية على مدى هذا القرن.
وكتب أرورا والمؤلفة المشارِكة ريبيكا بوكاس: «بمعنى آخر، على مدى هذه السنوات الخمس والعشرين المنصرمة، أدت البيانات الأكثر اكتمالاً إلى توسيع أو تقليص تقديرات مكتب التحليل الاقتصادي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل نصف نقطة مئوية تقريباً في المتوسط لكل فصل».
وأقال ترمب، في العام الماضي، مسؤولة كبيرة في وزارة العمل، متهماً إياها دون أدلة بالتلاعب بالأرقام، وهي خطوة أجّجت المخاوف المتزايدة إزاء جودة البيانات الاقتصادية التي تنشرها الحكومة الاتحادية.