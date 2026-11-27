أدانت البحرين بشدة استمرار الاعتداءات الحوثية على المنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، وآخرها الاعتداء الآثم على مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان، الذي أسفر عن وفاة أحد العاملين من الجنسية النيبالية وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة، فضلاً عن الاعتداء على ميناء جازان، ومحاولات استهداف مواقع في محافظة رأس تنورة ومحيط ميناء جدة الإسلامي ومدينة الرياض ومناطق أخرى بالمملكة، والتي تصدت لها الدفاعات الجوية السعودية وأحبطتها.

وأكدت وزارة خارجية البحرين أن استمرار الاعتداءات الحوثية المدعومة إيرانياً باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت المدنية والحيوية، بما في ذلك مرافق الطاقة والموانئ التجارية، يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية ولأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً لحياة المدنيين وسلامتهم، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة والملاحة الدولية، ويقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشددت الوزارة على تضامن البحرين الكامل مع السعودية، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات، تأكيداً على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجددت البحرين دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، ولا سيما القرارات (2216) و(2817) و(2837)، بما يكفل حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وتأمين استدامة إمدادات الطاقة العالمية وحرية التجارة والملاحة البحرية والجوية الدولية، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.