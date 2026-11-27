تفاقمت التداعيات الإنسانية للتصعيد العسكري الحوثي في اليمن منذ بدء الاعتداءات الأخيرة للجماعة، مع تسجيل أكثر من 13 ألف قتيل وجريح، وارتفاع ضحايا الألغام والعبوات المتفجرة إلى أكثر من 5 أضعاف المتوسط الشهري، في وقت يواجه فيه مئات الآلاف من المدنيين مخاطر النزوح والحرمان من الخدمات الأساسية، بينما تعجز المنظمات الإغاثية عن الوصول إلى مناطق القتال.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مركز عمليات الطوارئ الصحية سجل 13343 ضحية، بينهم 10982 جريحاً و2361 قتيلاً، حتى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بزيادة بلغت 564 ضحية خلال أسبوع واحد. وأشارت إلى تضرر 39 منشأة صحية، مقارنة بـ28 في تقريرها السابق، إلى جانب 8 سيارات إسعاف و15 عاملاً صحياً.

ورغم انخفاض المتوسط اليومي للإصابات إلى نحو 81 حالة، مقارنة بـ128 في الفترة السابقة، ظلت محافظة مأرب من أكثر المناطق تضرراً، مع تسجيل 429 إصابة، بينها 73 وفاة، وفق بيانات المنظمة.

أحياء تعز السكنية تتعرض للقصف الحوثي بشكل يومي (إعلام حكومي)

وفي تطور يعكس اتساع المخاطر التي تواجه المدنيين حتى خارج مناطق المواجهات المباشرة، حذرت منظمة «هالو ترست» الدولية من ارتفاع ضحايا الألغام الأرضية والعبوات المتفجرة إلى 98 قتيلاً وجريحاً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بزيادة تجاوزت 5 أضعاف المتوسط الشهري المسجل خلال العام الحالي.

وقالت المنظمة إن تجدد العمليات العسكرية وتغير خطوط المواجهة دفعا آلاف العائلات إلى الفرار نحو مناطق غير مألوفة، قد تكون ملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة؛ ما يجعل رحلة البحث عن الأمان محفوفة بمخاطر إضافية.

ورجحت أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من الأرقام الموثقة، مشيرة إلى أن حادثين منفصلين أسفرا وحدهما عن سقوط 34 ضحية مدنية، إثر اصطدام حافلة ركاب مكتظة بعبوة ناسفة بدائية الصنع، ومركبة أخرى بلغم أرضي مخفي على أحد الطرق.

ألغام حوثية انتزعتها القوات الحكومية اليمنية (إعلام حكومي)

وقالت فيليبا كوتس، مديرة برنامج المنظمة في اليمن، إن المدنيين الفارين من الحرب إلى مناطق مجهولة يواجهون خطر القتل أو الإصابة بإعاقات دائمة جراء المتفجرات، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية، ويكافح ملايين اليمنيين لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

تعز... إغاثة عالقة

تبرز مدينة تعز، الواقعة على خطوط المواجهة، نموذجاً لتداخل المخاطر العسكرية والإنسانية، مع استمرار تعثر وصول الإمدادات الطبية والإغاثية، وازدياد صعوبة حصول السكان على الغذاء والمياه والوقود والأدوية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها لم تتمكن من إيصال إمدادات مخصصة لمستشفى خليفة ومستشفى النشمة ومركز علاج الإسهال في مديرية المظفر، موضحة أن الشحنات التي سبق أن أُعلن تسليمها لا تزال جاهزة للإرسال، بانتظار استكمال ترتيبات النقل بين وكالات الأمم المتحدة.

مخاطر كبيرة تحيط بفرار السكان اليمنيين من هجمات الحوثيين إلى مناطق أكثر أماناً (إعلام حكومي)

كما أفادت بوجود شاحنة تابعة لها مخصصة لمستشفيَيْ الجمهورية والثورة، أُرسلت من عدن في 11 نوفمبر، ولا تزال في نقطة التجميع بانتظار التخليص الجمركي وإجراءات الوصول، بينما تعاني مستشفيات المدينة نقصاً في الوقود ومواد التخدير وأدوية العناية المركزة.

ولا تقتصر معاناة المدينة على نقص الإمدادات؛ إذ قالت منظمة «هالو ترست» إن نحو 30 من موظفيها موجودون بين المدنيين المحاصرين، ويواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والديزل والمياه العذبة، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى 5 أضعاف متوسطها الإقليمي.

وأضافت أن موظفيها يعيشون تداعيات الحصار بصورة مباشرة، مع تفكك الروابط الأسرية، وتعطل مصادر الرزق، وعدم وضوح موعد تمكنهم من العودة إلى منازلهم.

الجوع والأوبئة

تتزامن هذه التطورات مع تدهور أوسع في الأوضاع المعيشية، إذ حذرت «هالو ترست» من أن تغيُّر خطوط المواجهة يعرقل حركة التنقل، ويحد من وصول السكان إلى الغذاء والمياه النظيفة والوقود والأدوية، بينما يواجه نحو 2.2 مليون طفل دون الخامسة سوء التغذية الحاد.

التصعيد العسكري يدفع مئات الآلاف من المدنيين إلى النزوح في تعز ولحج (إعلام حكومي)

وتضع هذه المعطيات الأسر النازحة والمجتمعات القريبة من جبهات القتال أمام أعباء متزايدة، في ظل محدودية الموارد، وتعطل الخدمات الأساسية، وتنامي المخاوف من انتقال مخاطر الألغام إلى المناطق التي يقصدها السكان بحثاً عن الأمان.

وتكشف الأرقام الصادرة عن المنظمتين الدوليتين عن أزمة متعددة الجبهات، لا تنتهي بالنسبة إلى المدنيين بمجرد مغادرة مناطق الاشتباكات؛ إذ تلاحقهم مخاطر المتفجرات في طرق النزوح، بينما تنتظر المستشفيات الإمدادات العالقة، ويواجه العاملون الإنسانيون أنفسهم ظروف الحصار، وانعدام القدرة على الوصول إلى الاحتياجات الأساسية.