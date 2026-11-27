يسارع غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» الإسرائيلي، الخطى للمضي قدماً في تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً عزمه الوفاء بفترة التفويض التي منحت له، والتي تبقى لها 8 أيام للقيام بذلك.

وقال آيزنكوت، في منشور له عبر منصة «إكس»، الجمعة، إنه سيلتزم بعد تشكيل الحكومة بالعمل على توسيع شكل حكومته لتشمل كل من يسعون إلى إعادة إسرائيل لمسارها الصحيح، نحو الاستقرار والأمن، موجهاً اتهامه إلى حزب «الليكود»، بزعامة بنيامين نتنياهو، بالمماطلة خلال خمس جلسات تفاوضية عقدت بين الحزبين من أجل محاولة تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضاف: «من الضروري تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن، ولهذا السبب أنا أعمل وأبذل قصارى جهدي من أجل الأمر الأسمى».

غادي آيزنكوت يلوح بعلم إسرائيلي في المقر الرئيسي لحزبه «يشار» بعد انتهاء عمليات الاقتراع بالانتخابات التشريعية (أرشيفية - د.ب.أ)

واتهم رئيس الكنيست الجديد، متان كهانا، من حزب «يشار»، نتنياهو، الجمعة، بأنه يحاول المماطلة من أجل دفع إسرائيل إلى انتخابات أخرى، وشدد على أنه «لن نسمح بحدوث ذلك»، مشيراً إلى أنه يسعى بكل قوة لدعم حكومة وحدة واسعة.

ويقود حزب «يشار» مفاوضات شاقة بشأن تشكيل ائتلاف حكومي جديد، في أعقاب انتخابات غير حاسمة أجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لم تسفر عن فوز واضح لآيزنكوت، أو نتنياهو. وأمام آيزنكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) لمحاولة تشكيل حكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافية.

ويبدو أن حكومة آيزنكوت فعلياً قد ترى النور قريباً بالاعتماد على كتلة «يهدوت هتوراه» الحريدية، و«القائمة العربية الموحدة» رغم رفض بعض قادة أحزاب «كتلة التغيير» التوافق مع أي من الأحزاب العربية للمشاركة أو دعم الحكومة المقبلة حتى من الخارج.

بنيامين نتنياهو يتابع جلسة للكنيست سوم الأربعاء الماضي (د. ب. أ)

ومساء الخميس، صادق كبار حاخامات حزب «ديغل هتوراه» الذي يمثل التيار اليهودي الحريدي الأشكنازي الليتواني (غير الحسيدي)، ويتحالف عادةً مع حزب «أغودات يسرائيل»، ضمن كتلة «يهدوت هتوراه»، الحريدية، على مواصلة المفاوضات مع حزب «يشار» لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة، فإن الحاخامين الرئيسيين لحزب «ديغل هتوراه»، دوف لاندو، وموشيه هيلل هيرش، وافقا على هذه الخطوة بعدما قدم حزب آيزنكوت ضمانات تتعلق بقانون تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، في ظل الملاحقة المشددة لهم، وبعدما سقط بشكل خاص قانون قدمه الائتلاف الحكومي الحالي في الكنيست يتعلق بوقف ملاحقة أبناء الطائفة الحريدية واعتقالهم للتجنيد، رغم أن رئاسة الجيش انتقدت هذه الخطوات وأكدت الحاجة لتجنيدهم في ظل النقص البشري الكبير.

ومن المقرر أن يعقد، الأحد، اجتماع بين ممثلي حزب «يهدوت هتوراه»، وحزب «يشار»، وهو أول اجتماع فعلي سيتم خلاله التفاوض على الانضمام للحكومة المقبلة، مع بحث الضمانات التي سيقدمها حزب آيزنكوت فيما يتعلق بإلغاء أهداف التجنيد المحددة مسبقاً، وتعزيز الرقابة على التزام طلاب المعاهد الدينية بالدراسة، وفتح مسارات إضافية لتجنيد الحريديم، وأن يقوم الحاخامات بالدعوة إلى الالتحاق بالخدمة العسكرية.

مظاهرة لليهود الحريديم المتشددين ضد الخدمة العسكرية الإلزامية يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ويأتي ذلك في وقت أكد فيه موطي بابتشيك، إحدى الشخصيات المهمة في «يهدوت هتوراه»، وجود تقدم جوهري في الاتصالات التي جرت لمحاولة وضع خطوط محددة للتفاهم عليها بشأن قضية التجنيد والمعاهد التوراتية، والتي ستمنح الكتلة الفرصة للموافقة على تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.

ودفعت هذه التطورات، نفتالي بينيت، زعيم حزب «بياحد» الموحد مع يائير لابيد، لإلغاء اجتماع تفاوضي كان من المقرر أن يعقد مساء الخميس مع حزب «يشار»، بسبب قضية تجنيد الحريديم، وسط توقعات بعقد الاجتماع، الأحد، في ظل اتصالات مستمرة لم تتوقف لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن مخطط التجنيد.

منصور عباس زعيم «العربية الموحدة» يصوت في الانتخابات الإسرائيلية الشهر الماضي (رويترز)

وبالتزامن مع ذلك، أعلن يائير جولان، زعيم حزب «الديمقراطيون»، عن التوصل لاتفاقات مهمة مع حزب «يشار» لبناء شراكة حقيقية من أجل مستقبل إسرائيل، مشيراً إلى أن حزبه سيتحصل على 4 مناصب وزارية مهمة، ورئاسة لجان مركزية بالكنيست.

وشدد جولان على ضرورة العمل من أجل تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأسبوع المقبل، قبل انتهاء المهلة القانونية، معبراً عن رفضه لبعض الأصوات التي تدعو إلى إبقاء بنيامين نتنياهو في الحكم من خلال الوحدة معه.

ويبدو أن آيزنكوت في ظل التقدم الحاصل مع كتلة «يهدوت هتوراه» الحريدية، يعول على التوصل لاتفاق مع حزب «القائمة العربية الموحدة» برئاسة منصور عباس، الذي نسبت إليه القناة الثانية عشرة العبرية أنه سيعتزم الإعلان عن اعتراف حزبه بحركة «حماس» أنها «منظمة إرهابية»، في إطار المفاوضات الرامية لمشاركته في الحكومة المقبلة، وهو أحد شروط حزب «يشار» للانضمام للحكومة التي سيشكلها.

ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن أطرافاً داخل «كتلة التغيير» تبحث إمكانية ضم عضو الكنيست يؤاف سيغالوفيتش من «العربية الموحدة» وحده، وليكون وزيراً في الحكومة المقبلة مع دعم خارجي من باقي أعضاء الحزب.

ولم يتوقف «الليكود» وزعيمه بنيامين نتنياهو، وكذلك قادة أحزاب يمينية متطرفة، عن مهاجمة آيزنكوت وقادة «كتلة التغيير» بسبب نواياهم التحالف مع الأحزاب العربية التي يصفونها بأنها تدعم «حماس» و«الإرهاب».