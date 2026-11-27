تبدأ مسرحية «كبسة» بشُيوع خبر وصول مفتّش حكومي إلى بلدة جبلية لبنانية، فيُصبح لكلّ فرد فيها ما يخشى افتضاحه. وما يُضفي على الحكاية التي كتبها الأديب الروسي نيكولاي غوغول (1809-1852) طابعها الساخر أنّ الرجل الذي يستنفر كلّ هذه الطاقات ليس مَعنياً أصلاً بمُحاسبة أحد. فالمسؤولون لشدَّة انشغالهم بإخفاء تَجاوزاتهم، يمنحونه سُلطةً لم تخطر على باله ويُغرونه بالاستفادة من فسادهم.

يتنكّر الذنب في هيئة حُسن الضيافة (الشرق الأوسط)

يستعيد المخرج عمر مجاعص مسرحية «المفتّش العام» التي عُرضت للمرّة الأولى عام 1836، على خشبة مسرح «غلبنكيان» في الجامعة اللبنانية الأميركية، بإعداد لين الأمين وترجمة وليد ريحان. ويجد النصّ الروسي في لبنان عام 1966 سياقاً مناسباً لاستعادة شخصياته. ففي أنماط السلوك الراسخة في المجتمع اللبناني ما يُحيل على عالم غوغول، حيث يُستَثمر المنصب العام في تحسين المكانة الاجتماعية وتؤدّي العلاقات الشخصية دوراً في تسيير المعاملات، حتى إنّ وعداً شفوياً بقضاء مصلحة قد يستحقّ دَفْع المال لقاءه. ويُعيد اختيار عام 1966 النظرَ في الصورة المثالية لمرحلة اعتاد اللبنانيون استعادتها بكثير من التبجيل، كأنّ الحرب الأهلية هي التي أفسدت كلَّ شيء.

يتولّى الخائفون كتابة سيرة المفتّش (الشرق الأوسط)

أجاد حبيب وموندا مجاعص في تصميم الديكور استحضارَ ملامح البلدة بمؤسّساتها ومنازلها، فجاء التكوين البصري للعرض منسجماً مع طبيعة الحياة فيها، مُعبّراً عن أحوال الشخصيات ومواقعها الاجتماعية. وتمنح هندسة مسرح «غلبنكيان» نصف الدائرية هذا التصميم امتداداً نحو الجمهور، حتى يكاد المُتفرّج يُصبح شاهداً من داخل البلدة على سلوك أهلها.

لا يُقابِل ازدحامَ الخشبة بالشخصيات تنوُّعٌ مماثل في الأداء. ففي كثير من المَشاهد، يتعامل الإخراج مع المجموعة على أنها كتلة واحدة، إلى حدّ يصعب معه تمييز الاستجابة الانفعالية لكلّ شخصية عن سواها. ويحدّ ذلك من إمكانات نصٍّ تقوم حيويّته على اختلاف الطبائع البشرية، فيما يقتضي التمثيل الجماعي احتفاظ كلّ شخصية بمنطقها النفسي وحضورها المستقلّ طوال وجودها على الخشبة، بصرف النظر عمّن يتصدَّر الحوار. وتتأكَّد محدودية الاشتغال على البُعد النفسي للشخصيات في قصّة الحبّ، كما في المواقف التي تتبدّل فيها معرفة الشخصيات بعضها ببعض. ففي مثل هذه اللحظات، يُفتَرض أن يتغيَّر شيء في طبيعة الأداء تبعاً لما يُستجدّ في حياة الشخصية وما يُصيب تصوّرها لذاتها وللآخرين. لكنّ التحوّلات التي تطرأ على مجرى الأحداث في «كبسة» لا تجد ما يوازيها في الحياة الداخلية للشخصيات. وتكاد المسرحية تُقدَّم على مستوى نفسي واحد، رغم ما تنطوي عليه الحكاية من فُرص للكشف عن جوانب أخرى في تكوين كلّ شخصية.

تكفي إشاعة لتغيير مراتب الناس (الشرق الأوسط)

ويُضاعف الاعتماد على الكاريكاتير من محدودية الأداء الكوميدي. فاختلاف دوافع الشخصيات ودرجات تورّطها في الفساد يُتيح للممثّلين تنويع أساليب التعبير عن الخوف والمُراوغة، وفي ذلك مادّة غنيّة لتوليد الطرافة. وإنما المبالغة في «كبسة» تتحوّل في معظم المشاهد إلى أسلوب ثابت في الأداء، فتفقد شيئاً من أثرها مع تكرار محاولات الإضحاك. ويصعب على الكوميديا أن تتصاعد ما دام الممثّل يستنفد طاقته الانفعالية قبل أن يبلغ الموقف ذروته.

رجل عاديّ تصنع منه خطايا الآخرين رجلاً مهمّاً (الشرق الأوسط)

تخرج هالة المصري عن النبرة التمثيلية السائدة في أدائها شخصية زوجة رئيس البلدية. فهي تستمدّ طرافتها من اعتداد المرأة بذاتها ومن الفارق بين المكانة التي تحتلّها فعلياً وتلك التي تتخيّلها لنفسها. ومن خلال فَهْمها لهذه النزعة، تُضفي على المبالغة في الأداء مُسوَّغاً نفسياً، فتبدو تصرّفات المرأة نابعةً من رغبتها في تكريس صورتها أمام الآخرين. وفي هذا ما يمنح الكاريكاتير الذي تُقدّمه المصري طابعاً فردياً، ويجعل الطرافة متأتّية من تكوين الشخصية بذاتها، حتى في المواقف التي لا يستدعي فيها الحوار المكتوب الضحكَ بالضرورة.

يوزّع الخوف أدوار المسرحية (الشرق الأوسط)

أما سامر حنّا فتضعه شخصية المفتّش الوهمي أمام فرصة تمثيلية كان يمكن استثمارها على نحو أفضل. فالدور ينطوي على تحوّلات تستدعي من الممثّل إعادة اكتشاف أدواته مع كلّ تبدُّل في موقع الشخصية. ومع ما يُبديه حنّا من محبّة للمسرح، يحتاج أداؤه إلى مزيد من الصقل والجرأة في تجاوز أساليبه المعهودة، بحيث يكتشف الجمهور فيه ممثّلاً قادراً على الذهاب أبعد مما يعرفه عنه.

وكان حضور جنى أبي غصن في مسرحية «يلا أنْماتش» أكثر تميُّزاً مما قدّمته في «كبسة»، حيث جاء أداؤها عادياً. ويُلمَس لدى وسام بتديني اجتهاد في الإمساك بملامح شخصية موسى ضمن المساحة التي يُتيحها له الدور. أما جاك مخباط فيعكس أداؤه شخصية رئيس البلدية استمتاعه بالتمثيل. ويؤدّي الدور على نحو مقنع، وإنْ كان موقع الشخصية في المسرحية يحتمل قدراً أكبر من الابتكار في الأداء.

يتقاسم أهل البلدة أسراراً يعرفها الجميع (الشرق الأوسط)

تشتدّ فاعلية السخرية السياسية في المسرح عندما يُضحكنا الممثّل على شخصية تأخذ نَفْسها على محمل الجدّ. وفي «كبسة» كان من شأن التعامُل بجدّية أكبر مع مصائر هذه الشخصيات ومخاوفها الصغيرة والكبيرة إغناء التجربة الكوميدية. فما تطلَّبه إعداد المسرحية وتقديمها من جهد لا يغيب عن المتفرّج، وكذلك محبّة صنّاعها للمسرح، وإنما بعض أفضل ما فيها ظلَّ من نصيب غوغول.