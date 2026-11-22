قالت الممثلة اللبنانية منال عيسى إن فوزها بجائزة أفضل ممثلة عربية في «مهرجان القاهرة السينمائي» يُعد خطوة مهمة في مسيرتها الفنية ومفاجأة كبيرة لها، مؤكدة أنها حسمت قرارها بالمشاركة في فيلم «المراعي الصيفية»، الذي نالت الجائزة عنه، منذ أن حكى لها المخرج قصته. وكشفت أن الفيلم يحتل المرتبة رقم 28 في مسيرتها، وأنها صارت ممثلة بالصدفة، حين اختارتها المخرجة دانيال عربيد لبطولة فيلم «باريسية»، لتكتشف أن التمثيل أصبح قدرها الذي أحبته. وأضافت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنها عاشت، مثل بطلة فيلم «المراعي الصيفية»، رحلة اغتراب أنهتها عام 2014 بالعودة إلى لبنان.

منال عيسى تحمل جائزتها في سعادة (مهرجان القاهرة)

ولفتت منال الأنظار إليها مع عرض الفيلم ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية»، بعد عرضه الأول في مهرجان «لوكارنو»، وذلك بأدائها اللافت شخصية «هانا»، الفتاة اللبنانية التي اختارت أن تعيش في فرنسا للعمل في أحد المراعي بمنطقة جبال الألب. فهي تعمل أكثر مما تتكلم، وتألف الماشية والكلاب، وتقدم مشاهد صعبة وهي تجر الخراف النافقة بعيداً عن القطيع.

تتقاطع حياة منال عيسى مع حياة «هانا» في جوانب عدة، من بينها الإقامة في فرنسا ثم العودة إلى لبنان، بعدما اكتشفت منال أن الحياة بعيداً عن بلادها مسألة صعبة. وفي الفيلم، تقول «هانا»: «إذا كنا سنموت في كل الأحوال، فلماذا لا نموت في بلادنا؟»، وهو ما فعلته منال عيسى بالفعل في حياتها، كما تقول: «كنت أعيش في فرنسا بين عامي 2006 و2014، وقررت العودة إلى بلادي، وقلت: ما يصير على اللبنانيين يصير عليّ».

«المراعي الصيفية»

وتوضح منال أن الصدفة كانت وراء دخولها الوسط الفني، وتقول: «لم أخطط لأن أكون ممثلة، فقد درست العلوم، لكن صديقة لدانيال شاهدت صورتي على (فيسبوك) ورشحتني لها، فدعوني لإجراء اختبار أداء، وذهبت، فاختارتني عربيد للدور الرئيسي في الفيلم، وهي من اكتشفتني».

وتضيف: «في الواقع، كنت ولا أزال لا أحب الأضواء التي ترافق العمل في المجال الفني. وقد مررت بفترة حتى استوعبت أنني ممثلة، ثم أحببت تمثيل القصص، وشعرت بمتعة التنقل بين الشخصيات المتباينة والتعلم من تجاربها. كما أدركت مع الوقت أهمية الفن؛ فقبل ذلك كنت أنظر إليه بوصفه ترفيهاً فقط، لكنه أكبر من ذلك، إذ ينقل حكاياتنا إلى العالم».

منال على ملصق الفيلم الذي جسدت فيه شخصية راعية أغنام (مهرجان القاهرة)

وتقول الفنانة اللبنانية عن فيلم «المراعي الصيفية»: «لقد أحببته منذ أن حكى لي المخرج نائل خليفي قصته هاتفياً. إنه فيلم حساس. وكان المخرج قد صور فيلماً وثائقياً عن لاجئين يقطعون الطرق في فرنسا، وتعرف على رعاة أغنام واقترب منهم. وقد عمل طويلاً مع المخرجة ليزا ديبوش على السيناريو، الذي وجدته جذاباً. كما بنيت علاقة صداقة مع الكلاب والأغنام في الفيلم».

وفي نهاية الفيلم، تفتح «هانا» قلبها للمرة الأولى وتعترف قائلة إنها غير سعيدة بوجودها في فرنسا، وإنها ترغب في العودة إلى لبنان. وفي لقطة أخرى، نسمع أصوات الطائرات المسيّرة «الدرون» فيما تظهر أشجار الزيتون، لنكتشف أنها عادت بالفعل إلى لبنان.

وبعد «باريسية»، توالت أفلامها، ومن بينها «قماشتي المفضلة»، و«صندوق الذاكرة»، و«البحر أمامكم»، و«دفاتر مايا»، و«السباحتان»، و«المراعي الصيفية».ورغم مشاركتها في أعمال مسرحية، منها «همس المسيار»، التي عُرضت في مركز الملك فهد الثقافي، ومشاركتها في عرض «لست معاقة» على التلفزيون السعودي، ومسرحية «عايش بقلب نورة»، فإنها لم تقدم أي عمل تلفزيوني. وعن ذلك تقول: «ببساطة، لم يُعرض علي أي عمل في الدراما التلفزيونية، وأشعر بأنني كائن سينمائي».

وتحرص منال في كل مرة تحضر فيها مهرجاناً عالمياً على التنديد بما ترتكبه إسرائيل في فلسطين. وقبل عامين، حين شاركت في تحكيم «مهرجان الجونة»، ارتدت قميصاً رُسم عليه مقاتل يحمل قاذفاً. كما توقفت عن العمل منذ اندلاع حرب غزة عام 2023، وتقول عن ذلك: «توقفت لعامين، ولم تكن لدي روح للتمثيل. كنت أهرب من الناس ومن كل شيء، فأنا لبنانية عربية متعلقة بالقضية الفلسطينية، وأقف ضد حرب الإبادة، وروحي ليست أغلى من أرواح أطفال فلسطين».

وتعرب منال عن تطلعها إلى المشاركة في مزيد من الأعمال العربية، لا سيما في السينما والدراما المصرية، مضيفة: «أتمنى العمل في أعمال مصرية، فنحن وُلدنا نتكلم مصرياً من مشاهدة الأفلام».