عروض مسرحية وتراثية من «دق الحب» إلى «مسرح الدمى»... شرق السعوديةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5344311-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
عروض مسرحية وتراثية من «دق الحب» إلى «مسرح الدمى»... شرق السعودية
من فعاليات العروض المسرحية «نحِييه ونحييه» في الدمام شرق السعودية (الشرق الأوسط)
اختتمت هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية المحطة الثانية من حملة «نِحييه ونحييه» في مدينة الدمام، بعد 4 أيام من العروض المسرحية والفنون التقليدية والتجارب التفاعلية، التي استضافها بيت الثقافة خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بمشاركة جمهور من العائلات والشباب والأطفال.
وجمعت الحملة، التي تنظمها الهيئة التابعة لوزارة الثقافة، بين الفنون الأدائية المرتبطة بالموروث الشعبي في المنطقة الشرقية، ومنها «دق الحب» و«الفريسة»، والعروض المسرحية ومسرح الدمى والسيرك الجوال، في تجربة أتاحت للجمهور الانتقال من مشاهدة العروض إلى المشاركة في بعض عناصر الأداء المسرحي.
وشهدت الفعاليات إقبالاً من مختلف الفئات العمرية، وتفاعلاً مباشراً بين الفنانين والمؤدين والجمهور، خصوصاً خلال العروض المتجولة في المساحات العامة، التي قدمت فقراتها على امتداد ساعات المساء.
وعلى المسرح الرئيسي، قُدم عرضا «العائلة» و«الفنان»، إلى جانب الفنون الأدائية التقليدية والسيرك الاستعراضي الجوال، فيما توزعت التجارب التفاعلية على مساحات أتاحت للزوار التعرف إلى جوانب من العمل المسرحي، بدءاً من إعداد الشخصيات وصولاً إلى الأداء أمام الجمهور.
وتضمنت الفعاليات تجربة «عِش الدور»، التي تعرف الزوار إلى عالم الكواليس وتجهيز الشخصيات المسرحية، وتجربة «إيقاع الفن» لاستكشاف إيقاعات الفنون الأدائية التقليدية، و«وجوه وشخصيات» التي تتيح للمشاركين تركيب الشخصيات والتعرف إلى تنوعها.
كما قدمت «حكايات الدمى» عروضاً تجمع الحركة والصوت والحكاية، إلى جانب تجربتي «تحت الأضواء» و«المشهد»، ضمن برنامج يجمع بين المشاهدة والمشاركة، ويتيح للأطفال والعائلات التعرف إلى الفنون المسرحية والأدائية من خلال التفاعل المباشر.
وتأتي محطة الدمام بعد انطلاق الحملة من الرياض، ضمن جولة تشمل 6 مدن سعودية، هي الرياض والدمام وبريدة وحائل والطائف وجدة، وتستمر حتى 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
يشار إلى أن هيئة المسرح والفنون الأدائية تسعى من خلال الحملة إلى توسيع حضور الفنون المسرحية والأدائية خارج المسارح التقليدية، وتقديمها في الأماكن العامة، بما يتيح لجمهور أوسع التعرف إلى الفنون المحلية وتجربة أشكال مختلفة من الأداء المسرحي.
تستعيد المسرحية الغنائية الاستعراضية «فين قلبي» التي تُعْرض حالياً في القاهرة بعض الملامح الإنسانية والشخصية والفنية للموسيقار المصري الراحل محمد فوزي.
داليا ماهر (القاهرة)
منصور الهبر في «حياة بلا قيود» ريشة تروي حكايات تجريديةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5344346-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
منصور الهبر في «حياة بلا قيود» ريشة تروي حكايات تجريدية
يبتعد في أعماله عن الموروث الفني التقليدي (غاليري آرت أون 56)
يعبُر الفنان التشكيلي منصور الهبر، في معرضه «حياة بلا قيود»، نحو آفاق فنية مختلفة. فهو أراد أن تحمل لوحاته لغة تشكيلية شخصية جداً، كما يقول لـ«الشرق الأوسط». ولذلك، عمل على بنائها بعيداً عن التيارات التشكيلية الخارجية، لتترجم رؤية خاصة به. ويستضيف المعرض غاليري «آرت أون 56» في الجميزة ببيروت، وينقسم إلى 3 أجزاء، وفقاً للسنوات التي أنجز فيها أعماله. وتمتد هذه المراحل من اندلاع الحرب في جنوب لبنان عام 2024، مروراً بعام 2025، وصولاً إلى عام 2026.
يلاحظ زائر المعرض اختلاف الألوان التي يستخدمها الفنان في كل مرحلة. فمن خلال تقنيتَي «الأكليريك» و«الميكسد ميديا»، عمل على إضفاء خصوصية على كل مجموعة، بما يتناسب مع المرحلة التي تعبِّر عنها. ويوضِّح في سياق حديثه: «في أثناء الحرب شعرت وكأنني أختنق، وأنفاسي تضيق أكثر فأكثر. فرسمت لوحات صغيرة الحجم لأجعل أحزاني على أقسام. أما عام 2026، الذي أسميه (مرحلة التقشّف اللوني)، فاكتفيت فيه بالأسود والرمادي والأبيض لترجمة مشاعري. وكان الغضب بادياً فيها بشكل بارز».
ويشرح كيف وُلدت هذه اللوحات: «عندما أرسم، يحصل لديّ ما يشبه الاحتدام الداخلي. تتشابك الصور والمشاعر لتخرج منها مشاهد تلامسني في العمق. فأنا لا أرسم بدافع التفكير التجاري أو التسلية والترفيه، بل لأنني أشعر بعدم الرضا عمَّا يحصل على أرض الواقع».
ويؤكد منصور الهبر أن الرسام يتأثر بأي أزمة تواجهه، حتى لو اقتصر الأمر على ثقب في عجلة سيارته. فكل أزمة يمكن أن توصله إلى نتيجة ومعنى مختلفَين للوحته. وكلما تعقَّدت الأمور معه برأي حملت أعماله عمقاً أكبر.
يطلق منصور الهبر تسميات عدة على لوحاته، منها «من أين جاءت الرياح؟»، و«بين الضوء والرماد»، و«لا يمكن تسميته»، و«لسنا بحاجة إلى اسم»، و«نمضي المساء بالغناء»، و«آخر نفس»، وغيرها. ويروي في كل منها حكاية بقالب تجريدي، موضحاً: «إنها تعكس قصصاً نعيشها ولمسناها عن قرب، كهدم القرى في الجنوب، ومشاهد الردم والانفجارات. لذلك، تتلون بالرمادي والأسود، تعبيراً عن قتامة المشهد وقسوته. لكن الرجاء لا يغيب عن أعمال أخرى، إذ صوّرته من خلال إشراقة شمس بعد عتمة، أو هدوء يعقب عاصفة. وكنت كمَن يريد التخلّص من ذيول الحرب ومن الغضب الذي سكنني. حتى إنني لم أتردد، في مرات عدة، في التفكير في التخلّص من اللوحة نفسها، كي أضع حداً لحالة القلق التي أعيشها».
ويعبِّر الهبر، في بعض لوحاته الصغيرة الحجم والمنفَّذة دائماً بطبقات متراكمة من مواد مختلفة، عن الحياة بما تحمله من أزمات، وكذلك عن المساحات المضيئة التي لا تزال تتخللها. وكأنه، من خلال هذا التراكم اللوني والمادي، يحاول تفكيك مشاعره وإعادة تركيبها على سطح اللوحة. فتبدو أعماله أشبه بمساحة مفتوحة لتفريغ ما يعتمل في داخله، حيث يتجاور الألم مع الأمل، والغضب مع الرغبة في التحرر.
وهي رحلة تشكيلية لا تبحث عن إجابات جاهزة، بقدر ما تترك للمشاهد حرية تأويلها والدخول إلى عوالمها.
وفي لوحة «حياة بلا قيود»، يرنو الهبر إلى مشهد متناقض، تتداخل فيه حالتا الانفصال والالتصاق في آن واحد. ويخفف من وطأة الغضب برسم وردة حمراء فوق دمار هائل، بينما يترك في القسم الآخر مساحةً لحالة من الفوضى المنظمة، تحاكي حياة تشهد باستمرار أياماً من الصعود والهبوط. وتبدو في اللوحة توليفة من الألوان تعكس تناقضات مشاعر الفنان وتوقه إلى الخلاص من القلق. فينثر عليها حفنات من الأصفر والذهبي والأسود والبني، لتستحضر أجواء تشبه حكايات «ألف ليلة وليلة».
يخرج منصور الهبر في لوحاته عن المألوف، مستعيناً بريشة متحررة من القوالب الفنية الجاهزة. وهو، إذ يستحضر الماضي وتاريخ الفن، لا يتعامل معهما بوصفهما إرثاً يقيّده، بل صدى يتفاعل معه ويعيد صياغته وفق مزاجه ورؤيته في الحاضر. وعن المنطلقات الفكرية التي تحكم تجربته، يقول: «الحاضر هو بمثابة لحظة لا تنفصل عمَّا سبقها. إنها تجربة لا تخضع للمغريات، وهذا ما يجعلها تبتعد عن الموروث. وعلى الفنان أن يقصي ذاته في سبيل الخروج من النظام الفني المعتاد، بما يبقيه متجدداً ويدفعه إلى المضي نحو حياة بلا قيود».
منال عيسى: جائزة «القاهرة السينمائي» خطوة مهمة ومفاجأة كبيرةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5344325-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
منال عيسى: جائزة «القاهرة السينمائي» خطوة مهمة ومفاجأة كبيرة
مع مخرجي الفيلم ورئيس المهرجان ولجنة التحكيم في حفل الختام (مهرجان القاهرة)
قالت الممثلة اللبنانية منال عيسى إن فوزها بجائزة أفضل ممثلة عربية في «مهرجان القاهرة السينمائي» يُعد خطوة مهمة في مسيرتها الفنية ومفاجأة كبيرة لها، مؤكدة أنها حسمت قرارها بالمشاركة في فيلم «المراعي الصيفية»، الذي نالت الجائزة عنه، منذ أن حكى لها المخرج قصته. وكشفت أن الفيلم يحتل المرتبة رقم 28 في مسيرتها، وأنها صارت ممثلة بالصدفة، حين اختارتها المخرجة دانيال عربيد لبطولة فيلم «باريسية»، لتكتشف أن التمثيل أصبح قدرها الذي أحبته. وأضافت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنها عاشت، مثل بطلة فيلم «المراعي الصيفية»، رحلة اغتراب أنهتها عام 2014 بالعودة إلى لبنان.
ولفتت منال الأنظار إليها مع عرض الفيلم ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية»، بعد عرضه الأول في مهرجان «لوكارنو»، وذلك بأدائها اللافت شخصية «هانا»، الفتاة اللبنانية التي اختارت أن تعيش في فرنسا للعمل في أحد المراعي بمنطقة جبال الألب. فهي تعمل أكثر مما تتكلم، وتألف الماشية والكلاب، وتقدم مشاهد صعبة وهي تجر الخراف النافقة بعيداً عن القطيع.
تتقاطع حياة منال عيسى مع حياة «هانا» في جوانب عدة، من بينها الإقامة في فرنسا ثم العودة إلى لبنان، بعدما اكتشفت منال أن الحياة بعيداً عن بلادها مسألة صعبة. وفي الفيلم، تقول «هانا»: «إذا كنا سنموت في كل الأحوال، فلماذا لا نموت في بلادنا؟»، وهو ما فعلته منال عيسى بالفعل في حياتها، كما تقول: «كنت أعيش في فرنسا بين عامي 2006 و2014، وقررت العودة إلى بلادي، وقلت: ما يصير على اللبنانيين يصير عليّ».
«المراعي الصيفية»
وتوضح منال أن الصدفة كانت وراء دخولها الوسط الفني، وتقول: «لم أخطط لأن أكون ممثلة، فقد درست العلوم، لكن صديقة لدانيال شاهدت صورتي على (فيسبوك) ورشحتني لها، فدعوني لإجراء اختبار أداء، وذهبت، فاختارتني عربيد للدور الرئيسي في الفيلم، وهي من اكتشفتني».
وتضيف: «في الواقع، كنت ولا أزال لا أحب الأضواء التي ترافق العمل في المجال الفني. وقد مررت بفترة حتى استوعبت أنني ممثلة، ثم أحببت تمثيل القصص، وشعرت بمتعة التنقل بين الشخصيات المتباينة والتعلم من تجاربها. كما أدركت مع الوقت أهمية الفن؛ فقبل ذلك كنت أنظر إليه بوصفه ترفيهاً فقط، لكنه أكبر من ذلك، إذ ينقل حكاياتنا إلى العالم».
وتقول الفنانة اللبنانية عن فيلم «المراعي الصيفية»: «لقد أحببته منذ أن حكى لي المخرج نائل خليفي قصته هاتفياً. إنه فيلم حساس. وكان المخرج قد صور فيلماً وثائقياً عن لاجئين يقطعون الطرق في فرنسا، وتعرف على رعاة أغنام واقترب منهم. وقد عمل طويلاً مع المخرجة ليزا ديبوش على السيناريو، الذي وجدته جذاباً. كما بنيت علاقة صداقة مع الكلاب والأغنام في الفيلم».
وفي نهاية الفيلم، تفتح «هانا» قلبها للمرة الأولى وتعترف قائلة إنها غير سعيدة بوجودها في فرنسا، وإنها ترغب في العودة إلى لبنان. وفي لقطة أخرى، نسمع أصوات الطائرات المسيّرة «الدرون» فيما تظهر أشجار الزيتون، لنكتشف أنها عادت بالفعل إلى لبنان.
وبعد «باريسية»، توالت أفلامها، ومن بينها «قماشتي المفضلة»، و«صندوق الذاكرة»، و«البحر أمامكم»، و«دفاتر مايا»، و«السباحتان»، و«المراعي الصيفية».ورغم مشاركتها في أعمال مسرحية، منها «همس المسيار»، التي عُرضت في مركز الملك فهد الثقافي، ومشاركتها في عرض «لست معاقة» على التلفزيون السعودي، ومسرحية «عايش بقلب نورة»، فإنها لم تقدم أي عمل تلفزيوني. وعن ذلك تقول: «ببساطة، لم يُعرض علي أي عمل في الدراما التلفزيونية، وأشعر بأنني كائن سينمائي».
وتحرص منال في كل مرة تحضر فيها مهرجاناً عالمياً على التنديد بما ترتكبه إسرائيل في فلسطين. وقبل عامين، حين شاركت في تحكيم «مهرجان الجونة»، ارتدت قميصاً رُسم عليه مقاتل يحمل قاذفاً. كما توقفت عن العمل منذ اندلاع حرب غزة عام 2023، وتقول عن ذلك: «توقفت لعامين، ولم تكن لدي روح للتمثيل. كنت أهرب من الناس ومن كل شيء، فأنا لبنانية عربية متعلقة بالقضية الفلسطينية، وأقف ضد حرب الإبادة، وروحي ليست أغلى من أرواح أطفال فلسطين».
وتعرب منال عن تطلعها إلى المشاركة في مزيد من الأعمال العربية، لا سيما في السينما والدراما المصرية، مضيفة: «أتمنى العمل في أعمال مصرية، فنحن وُلدنا نتكلم مصرياً من مشاهدة الأفلام».
قصص الحرب والمنفى والموت تسيطر على «ورشات مهرجان مراكش»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5344324-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
قصص الحرب والمنفى والموت تسيطر على «ورشات مهرجان مراكش»
تجمع الورش صناع السينما من مختلف أنحاء العالم (إدارة مهرجان مراكش)
من أبٍ يُوصي بالعودة إلى دمشق بعد موته، وسجين يخرج مع اندلاع حرب السودان بحثاً عن ابنته، وأم فلسطينية تتهيأ لمقابلة الجنسية الأميركية، بينما ترفض أمها مغادرة منزل العائلة، تدخل الحرب والمنفى والذاكرة السياسية إلى الحكاية عبر قرارات عائلية محدّدة في عدد من مشاريع الدورة التاسعة لـ«ورشات الأطلس».
وتقام الورشات بين 22 و26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان «مراكش الدولي للفيلم»، ويتولى مهمة «عرّاب» النسخة الجديدة المخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيليو، أحد أبرز أصوات السينما البرازيلية المعاصرة، الذي بدأ مسيرته ناقداً سينمائياً قبل انتقاله إلى الإخراج، واشتهر بأفلام تتناول التحولات الاجتماعية والسياسية في بلاده، وتناقش علاقة الأفراد بالسلطة والذاكرة والمكان.
واختيرت 30 عملاً طويلاً من 14 دولة، من بين 410 مشاركات، بينها 14 مشروعاً في التطوير، و11 في التصوير أو ما بعد الإنتاج، و5 مشاريع مغربية في قسم «نظرات على الأطلس»، ويواكب برنامج «أطلس ستيشن» أيضاً 5 أفلام قصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج.
وفي فيلم «مكان آمن للموت» للسوداني أمجد أبو العلا، يخرج «ياسين» من سجن كوبر في الأسبوع الأول من حرب 2023، بعدما أمضى 10 سنوات على ذمة حكم بالإعدام لقتل ابن عمه، وأمامه ليلة للعثور على ابنته «لين»، وإيصالها إلى أمها قبل رحيلها إلى مصر، بينما تتعقبه شقيقة القتيل. وتتوقف فرصته في استعادة علاقته بابنته على اجتياز مدينة تتفكك من حولهما، وهي في الثانية عشرة، بالكاد تعرفه، ولم ترَ فيه حتى تلك اللحظة سوى الرجل الذي ارتكب جريمة.
تدور أحداث فيلم «وقائع موت غير معلن»، للمخرج السوري ضياء نعيم، حول «يوسف»، الشاب السوري الذي يعمل في تجهيز الموتى بألمانيا، ويمتلك قدرة استثنائية على سماع أصواتهم وتنفيذ وصاياهم. وبعد وفاة والده بالتزامن مع سقوط نظام الأسد، يقرر إعادة جثمانه إلى دمشق لدفنه في المقبرة التي كان يحرسها، رغم معارضة والدته الشديدة، لكن عثوره على وثيقة غامضة بين أوراق أبيه يدفعه إلى البحث في ماضيه، لتقوده الرحلة إلى مقبرة جماعية تكشف عن مأساة قديمة، وتثير تساؤلات حول دور والده فيها والأسرار التي أخفتها العائلة لسنوات.
وفي «الوثائقي» التونسي «أبي قتل بورقيبة»، تعود فاطمة الرياحي إلى مشاركة والدها في التخطيط لانقلاب فشل عام 1987، وتضع رسائله من السجن إلى جوار شهادات أفراد العائلة ورفاقه السابقين، لتستعيد سنوات عاشتها طفلة من دون أن تعرف أسباب العزلة التي فُرضت على أسرتها.
وتضع الفلسطينية ليلى عباس بطلة «أميركا وراء الباب» أمام موعد يفترض أن يمنحها قدراً من الاستقرار، لكن الأيام العشرة السابقة لمقابلة الجنسية تكشف لنادين صلات شركة زوجها بمنظومات عسكرية إسرائيلية، بينما ترفض أمها مغادرة منزلها في فلسطين مع اقتراب المستوطنين.
وفي «الأوتوستراد العربي» للبنانية فرح قاسم، يعود سعيد من أستراليا لبيع أرض أبيه، وتمويل مشروع صغير في سيدني، فيكتشف أن طريقاً لم يُنفّذ يعرقل التصرف في الأرض، وأن موافقة العائلة شرط لإتمام البيع، أما في فيلم «المدينة» للمغربي ياسين فنان، فتحاول مسنّة الاحتفاظ بشقتها في مبنى آرت ديكو بالدار البيضاء يطمع فيه مطوّر عقاري، بعدما قتلت قطعة سقطت من واجهته رجلاً بلا مأوى. وبين الفيلمين، يتحدد مصير البيت والأرض بقرارات اتُّخذت بعيداً عن أصحابهما، من تخطيط طريق على الورق إلى ترقّب إخلاء آخر شقة.
وفي «الرجل الذي نسي أن يموت» للمغربية جيهان البحار، يخرج حميد من السجن بعد 20 عاماً، وقد تزوجت زوجته، وكبر أبناؤه، يعثر على سجّانه السابق، الذي بات مصاباً بألزهايمر، ويدخل حياته مدفوعاً أولاً بالرغبة في الانتقام، ثم يكتشف أن الرجل نفسه هو الشاهد الذي يحتاج إليه كي يسمع اعترافاً بما جرى له.
وتعود مريم بن مبارك إلى إرث «سنوات الرصاص» في «رماد» عبر حُمّى غامضة تنتشر في الدار البيضاء عام 2004، وتدفع امرأة عائدة إلى المدينة للبحث عن حقيقة مدفونة في تاريخ عائلتها. وعبر «يونس في بلاد الشوق»، أول أفلام المخرج المصري عبد الوهاب شوقي الطويلة، يفقد يونس الشيخ الذي ربّاه، ويقوده البحث عن مغنٍّ شعبي سمعه في طفولته إلى دوائر من الفنانين والمهمّشين في القاهرة، حيث يختبر للمرة الأولى تبعات الاختيار بنفسه.
وأطلق مهرجان مراكش «ورشات الأطلس» عام 2018 لدعم جيل جديد من صُنّاع السينما في المغرب والعالم العربي وأفريقيا، وتتيح للمخرجين والمنتجين تقديم مشاريعهم في سوق للإنتاج المشترك ولقاء شركاء محتملين للتمويل والتوزيع، بينما تمنح لجان تحكيم جوائز مالية لعدد من المشاريع، وعلى مدى دوراتها الثماني الأولى، دعمت الورشات 242 مشروعاً وفيلماً، بينها 111 عملاً مغربياً.
فرصة لصُنّاع الأفلام
وقال المخرج عبد الوهاب شوقي لـ«الشرق الأوسط» إن ورش تطوير المشاريع السينمائية تمثل فرصة مهمة لصناع الأفلام، خصوصاً في ظل مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة السينما، مشيراً إلى أن سوق المشاريع في مهرجان «مراكش الدولي للفيلم» يُعد من أهم الأسواق السينمائية على مستوى العالم، لما يتيحه من فرص لعرض المشاريع المختلفة أمام شخصيات مؤثرة في الصناعة، والتعرف إلى رؤيتها بشأن إمكانات تطويرها ووصولها إلى الجمهور.
وأضاف أن «عرض المشروع في مراكش يفتح المجال أمام لقاء عدد من أبرز مبرمجي المهرجانات السينمائية في العالم، إلى جانب منتجين وموزعين يمكن أن يصبحوا شركاء في مراحل تنفيذه وتوزيعه»، وختم بالقول إن «وجود أطراف تؤمن بالمشروع وتتبنى دعمه يمثل خطوة مهمة في مسيرته، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء حماسه للمشاركة بالفيلم في ورشات الأطلس».