«فين قلبي» مسرحية غنائية تستعيد سيرة الموسيقار محمد فوزي

نحن في بيروت، يوم كانت مركزاً عربياً للكتاب والمال والحرية، وتعيش أوج ازدهارها، في مطلع ستينات القرن الماضي. في تلك الحقبة، وفي وسط العاصمة التجاري الذي يُعرَف بـ«نص البلد»، نشأ «المسرح الوطني»، على بعد أمتار من ساحة الشهداء. في هذه الظروف المؤاتية أنجب لبنان النجم الكوميدي الكبير شوشو، الذي سيصبح بمثابة أسطورة. هو حسن علاء الدين، الذي رهن حياته للمسرح، وواجه المصاعب، وقدَّم تضحيات جساماً، وتوفي في قمة عطائه، وهو في الـ36 عاماً، بعدما شكَّل علامةً فارقةً في تاريخ المسرح اللبناني.

غلاف الكتاب

بعد 50 عاماً من ذلك الغياب، يطلُّ فارس يواكيم، الموهوب الذي لازم شوشو 10 سنوات وكتب له أشهر مسرحياته، بكتاب «شوشو في الذاكرة»، الصادر عن «دار الفرات». يوثِّق يواكيم المرحلة، ويصحِّح معلومات خاطئة شابت بعض ما كُتب عن سيرة الفنان، ويقدِّم شهادةً حيةً. ومن هنا تأتي أهمية الكتاب.

كان شوشو بحاجة إلى بيئة حاضنة ليعلن مولده، وكانت المدينة بحاجة إلى موهبة فنية بارزة تدعم ازدهارها. هكذا استمرَّ «المسرح الوطني» في تقديم عروضه على مدى عقد، بفضل فرقته الثابتة، ليصبح ظاهرةً لم تشهد بيروت مثيلاً لها.

البداية المبشّرة

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1965، ارتفعت الستارة للمرة الأولى في «المسرح الوطني» عن مسرحية «شوشو بك في صور»، التي أعدَّها وأخرجها نزار ميقاتي، مقتبسة من «رحلة السيد بريشون» للفرنسي أوجين لابيش. يصف الكتاب العرض بأنه كان «أنيقاً، سخياً، بهر جمهور بيروت»، واستمرَّ 21 أسبوعاً. وكرت السبحة بعد ذلك بكوميديات شعبية، خاطبت الجمهور العريض بالمحكية اللبنانية، في قاعة تتسع لـ450 متفرجاً، وتعمل طوال السنة باستثناء شهرَي الصيف، حين كانت المسرحيات تجول المناطق. كانت أعمالاً مبهجةً وطريفةً، لكن المسرح تحوَّل، مع مرور الوقت، إلى منبر يعبِّر عن الرأي العام والمطالب الشعبية، فازداد تعلق الجمهور به.

شوشو الذي سرقه المسرح حتى الموت (الشرق الأوسط)

شوشو، المولود في بيروت عام 1939، والده خضر الجوني من الشوف، ووالدته نوّار حيدر من بعلبك، أما زوجته فهي فاطمة، ابنة الفنان محمد شامل، الذي تسبب زواجه منها بقطيعة بينه وبين والدها، صاحب الفضل عليه في إدخاله إلى الإذاعة والتلفزيون.

يتيم الأب منذ كان في السابعة، ربَّته أمه حتى اشتدَّ عوده. عشق التمثيل منذ صغره، واتَّخذ لنفسه اسماً فنياً هو «مبروك». شارك في مشاهد هزلية، وقلَّد شخصيات، وغنى للأطفال، متنقلاً بين فرق الهواة، ومشاركاً في حفلات نظَّمتها جمعيات كشفية.

شاهده محمد شامل في أحد العروض وأُعجب بأدائه، وأسند إليه دوراً في برنامج للأطفال في «تلفزيون لبنان والمشرق». كانت تلك بداية خطواته نحو الاحتراف. وشامل هو الذي أطلق عليه اسم «شوشو»، وأعطاه أدواراً في مسلسلات تلفزيونية وإذاعية، مثل «يا مدير»، و«شارع العز»، و«يا صبر أيوب». لكن ارتباط شوشو بابنة شامل، من دون موافقته، أغضب الأخير، فاستغنى عن خدماته، وكانت تلك ضربةً قاسيةً له.

ولادة مشروع

أصبح شوشو عاطلاً عن العمل، يسير على غير هدى، إلى أن وقع على سينما «شهرزاد» وأقنع صاحبها بتأجيرها. ورغم الصعوبات المالية فإنه استطاع، بالتعاون مع المخرج نزار ميقاتي، إطلاق مشروع «المسرح الوطني» الذي يقدِّم عروضاً يومية.

بعد 3 سنوات على افتتاح المسرح، تعرَّف فارس يواكيم إلى شوشو، الذي حضر إلى المسرح ليكتب مقالة نقدية، بعد عودته حديث التَّخرُّج من مصر. لكن العلاقة بينهما امتدت لـ10 سنوات. فقد تابع شوشو بصفته ناقداً، وعاشره وصادقه وجالسه، والأهم أنه كتب له نصوصاً مسرحية وسينمائية وإذاعية. كانت المعايشة يومية ومهنية، واستمرَّت حتى آخر عرض قدَّمه شوشو في أواخر يونيو (حزيران) 1975.

عرفت بيروت «فرقة منير أبو دبس» وفرقة «ملتقى»، إلى جانب مسرحيات متفرقة ذات طابع تجريبي جاد، لكن لم يتشكَّل جمهور مسرحي مواظب بالمعنى الحقيقي للكلمة إلا بعد افتتاح مسرح شوشو.

صار المسرح شغل نزار ميقاتي الشاغل؛ يدرِّب الممثلين، وينحت المواهب، ويتابع العمل. قدَّم مع شوشو 12 مسرحية، منها «مريض الوهم» و«البخيل» لموليير، و«توباز» لمارسيل بانيول، و9 مسرحيات من نوع الفودفيل، مقتبسة من أعمال لكتاب معروفين. وبعد 5 سنوات، فُضّت الشراكة، وباع ميقاتي حصته في «المسرح الوطني» إلى محمد الطوخي.

شوشو في السينما

لم يكن شوشو حبيس المسرح، فقد أطلَّ في 8 أفلام، بدأها عام 1962 بفيلم «شوشو والمليون» مع محمد شامل، وبعده بعام قدَّم «يا سلام ع الحب». وبعد أن لمع نجمه على الخشبة، شارك في فيلم «مغامرات شوشو» وغيره.

كان يريد من السينما أن تكون نافذته إلى شهرة عربية واسعة، على غرار نجيب الريحاني وإسماعيل ياسين وفؤاد المهندس. لهذا لجأ إلى أفلام مشتركة لبنانية - مصرية. وكان آخر أفلامه «سيدتي الجميلة»، الذي كتب فارس يواكيم السيناريو والحوار له، من بطولة نيللي ومحمود ياسين. وعُرض في مصر بعنوان «النشّالة»، وأنتجه شوشو لتأمين بعض الإيرادات والتخفيف من ديونه. وقد حقَّق إيرادات بالفعل، لكن شوشو كان قد رحل قبل بدء عرضه.

مزاج صعب... وظروف أصعب

يحكي الكتاب بإسهاب عن الصعوبات المالية التي واجهها شوشو كي يتمكَّن من تأسيس مسرحه، وعن صعوبة إدارة نفقاته، والديون التي أثقلت كاهله، وكذلك عن شخصيته البوهيمية، وانسياقه وراء هدف واحد هو النجاح على المسرح. ويقول يواكيم إنه كان معجباً بشارلي شابلن، ولا يملُّ من مشاهدة أفلامه ومراقبة حركاته الصامتة وتعابير وجهه، كما كان يتابع أفلام نجيب الريحاني، الذي لم يتسنَّ له أن يراه.

بجسد نحيل، وشارب كثيف، وبنية ضعيفة، وعينين تشعان ذكاء، كان شوشو لا يتوقف عن التدخين وشرب القهوة، ويسهر حتى لا يذهب إلى فراشه قبل طلوع الفجر. كثير الإنصات، قليل الكلام والطعام. في قرارة نفسه، كان رجلاً حزيناً. يأتي إلى المسرح قبل العرض بساعتين؛ فالمسرح بالنسبة إليه الأكسجين، والشفاء من همومه المالية وآلامه المرضية. كان يُضحك الآخرين، لكنه هو نفسه يتألم.

مع عصام رجي في و«صلت لـ99» (من الكتاب)

ساعدته بنيته النحيلة على تأدية الأدوار الكوميدية والإيمائية. وكان موهوباً في تلوين صوته والارتجال السريع وتوزيع النكات. لهذا لم يبلغ نجاحه في السينما والتلفزيون الذروة التي بلغها على المسرح لمهارته الاستثنائية في التفاعل المباشر مع الجمهور. قال عنه المخرج المسرحي روجيه عساف، بمناسبة عرض مسرحية «أخ يا بلدنا»: «إنه صاحب الفرقة اللبنانية الوحيدة التي لها جمهور. فالوصول إلى 70 ألف مشاهد إنجاز كبير. إنه فريد في لبنان بمسيرته».

كان شوشو فناناً متعدد المواهب بالفعل. وإلى جانب السينما والتلفزيون، شارك في المهرجانات الصيفية الكبرى، مثل «مهرجانات بعلبك» و«مهرجانات الأرز». كما أسَّس مسرحاً للأطفال، رغبة في زيادة دخله وتأهيل جيل يتذوق المسرح.

تراكمت الديون على شوشو، رغم أن صالته لم تكن تهدأ، والجمهور لا يكلّ من حضور عروضه. ويشرح الكتاب أنه تورَّط في الديون عند تأسيس المسرح، لأنه لم يتمكَّن من الاستدانة من المصارف، واضطر إلى اللجوء إلى المرابين، الذين فرضوا عليه فوائد خيالية. وأخذت الديون تكبر مثل كرة ثلج، حتى أصبحت أحد أسباب تدهور صحته. وكانت ميرنا البستاني قد وعدته بتسديد ديونه من خلال «بنك الصناعة والعمل»، الذي كانت تملك حصةً وازنة فيهً، ليصبح مديناً للمصرف بفائدة أقل بكثير. لكن الحرب الأهلية اشتعلت، وأطاحت بالوعد والمسرح وشوشو.

وفاة شوشو

كان الدكتور روبير خوري يحضر مسرحية «آخ يا بلدنا»، حين لاحظ أن ملامح وجه شوشو المرهقة قد تشير إلى مشكلة في القلب، فاستدعاه إلى عيادته. وبعد الكشف، تبيَّن وجود خلل في القلب، وطلب منه التخفيف من التدخين وأخذ قسط من الراحة.

لكنه لم ينفِّذ شيئاً من ذلك. وبعد سنة، تعرَّض لنوبة قلبية حادة، ونُقل على عجل إلى مستشفى البربير. خرج بعدها من المستشفى وبدأ التحضير لموسم 1976. وبما أن الحرب كانت قد بدأت، لم يكن ممكناً افتتاح موسمه البيروتي. فسافر لتقديم مسرحيتين في الأردن، وحضر العرض الأول العاهل الأردني يومها الملك حسين، وأبدى إعجابه به.

شوشو في مسرحية «اللعب عالحبلين» (من الكتاب)

عاد شوشو مع الفرقة من عمّان، وكان يقود سيارته بنفسه. كان الإجهاد كبيراً، خصوصاً أنه أُرهق بالعروض المتوالية والهموم النفسية وتراكم الديون، إلى جانب عجزه عن فتح أبواب مسرحه. وفي الثاني من نوفمبر 1975، توقف قلبه عن النبض.

«مات البطل، واحترق المسرح، وانهارت المدينة»، يقول يواكيم في كتابه: «مات النجم مع مسرحه الذي أحبه، لكنه بقي أسطورة في تاريخ المسرح اللبناني».

تكمن أهمية الكتاب في أنه يؤرخ لحقبة مهمة من حياة شوشو ويوثِّقها، ويحاول الإحاطة حتى بفترات لم يعايشها الكاتب أو يشهدها، متى توافرت المعلومات الموثوقة. وفيه تفاصيل تهم كلَّ مَن يرغب في دراسة هذه الظاهرة الفنية، وهو مزوَّد بفهرس لأسماء المسرحيات والأعمال السينمائية، وكذلك أسماء الصحافيِّين الذين كتبوا عن شوشو. ومن الطرائف التي يتضمَّنها الكتاب فهرس للأخطاء التي تمكَّن يواكيم من جمعها فيما يخص شوشو، في كتاب محمد كريم «كما عرفتهم».

بعد 50 عاماً على وفاة الفنان المسرحي الكبير شوشو، قرَّر كاتب أشهر مسرحياته، فارس يواكيم، أن يصدر كتاباً يسجِّل فيه ما شهده وعرفه من حقائق عايشها بصحبته، أو سمعها عنه، أو تقصّاها، اعترافاً بفضله الكبير، ولأنه فتح له باب الشهرة في المسرح اللبناني.