لا تظهر تشارليز ثيرون في «الأوديسة» إلا في عدد محدود من المشاهد، لكنها تؤدي دوراً محورياً في مسيرة أوديسيوس، الذي كان في طريقه للعودة إلى مملكته عندما وقع في أسر كاليبسو، التي أحبته وأبقته إلى جانبها 7 سنوات. واللافت أن قلة من ممثلات اليوم يستطعن أداء هذا الدور، بما يجمعه من أنانية الشخصية وعاطفتها، على النحو الذي قدمته ثيرون لجمهورها.

وُلدت ثيرون في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا قبل 51 عاماً. أحبت رقص الباليه ودرسته ومارسته في موطنها، لكنها، عندما لم تجد فيه مستقبلاً، غادرت جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة، حيث ظهرت في بعض العروض الأوبرالية. كانت طموحة، لكن إصابة في ركبتها اضطرتها إلى التخلي عن هذا الحلم.

في عام 1994، انتقلت إلى لوس أنجليس بغية احتراف التمثيل، وجالت على مكاتب وكلاء الأعمال. أثنى كثيرون على جمالها، لكنّ أحداً لم يعرض عليها عملاً، إلى أن حصلت على دور صغير، لم تتجاوز مدته ثلاث ثوانٍ تقريباً، في فيلم الرعب «Children of the Corn III: Urban Harvest» (أطفال حقل الذرة: حصاد مدني، 1995).

بعد ذلك، شاركت في فيلمين صغيرين آخرين، قبل أن تحصل عام 1997 على دور أكبر في فيلم جمعها بنجوم من أمثال آل باتشينو وكيانو ريفز وكوني نيلسن. كان الفيلم «محامي الشيطان» (The Devil’s Advocate)، من إخراج تايلور هاكفورد.

بعد ذلك الفيلم، توالت الأعمال، لتظهر ثيرون في بطولة نحو 70 فيلماً منذ ذلك الحين، من بينها الفيلم الذي نالت عنه جائزة الأوسكار الوحيدة في مسيرتها حتى الآن، من بين ثلاثة ترشيحات، عن دورها في فيلم «وحش» (Monster) عام 2004. وكان هذا الفيلم باكورة أعمالها في الإنتاج؛ فهي، شأنها شأن عدد من الممثلين والممثلات، أرادت توسيع نطاق عملها، بحيث تتمكن من التحكم في مصير الأعمال التي تمثل فيها أو تكتفي بإنتاجها.

«الأوديسة» أحدث أفلامها على الشاشة، لكن جدول أعمالها يتضمن أكثر من 12 مشروعاً للسنوات الثلاث المقبلة.

ومن الخطأ وصفها بنجمة تنتمي إلى نوع سينمائي واحد أو اثنين، إذ تختار تشارليز ثيرون الأدوار التي تجذبها، وتتنقل بين أنواع سينمائية متعددة، من الدراما إلى الفانتازيا، ومن أفلام الحركة إلى الكوميديا. وهي سعيدة بخروجها من أي قالب نمطي، كما تقول.

اختيارات من دون قوالب

* يدفعني التنوع الكبير في اختياراتك من الأدوار إلى سؤالك أولاً عن معايير هذه الاختيارات.

- أعتقد أنني أسأل نفسي أولاً إذا كان هناك دور ما زلت أرغب في أدائه. هل هناك مشروع يستهويني بصفتي ممثلة، أو دور أتمنى تجسيده؟ هناك مخرجون وممثلون وكتّاب ما زلت أريد العمل معهم. أعتقد أنك إذا نظرت إلى قائمة أفلامي، خصوصاً في الفترة الأخيرة، فسوف تجد أنني حاولت بكل تأكيد الخروج من أي قالب قد يحبسني فيه، ليس فقط من أجل جمهوري، بل أيضاً من أجلي.

• هذا جهد إضافي، أليس كذلك؟

- طبعاً. أنا في مهنة التمثيل منذ أكثر من 30 سنة، وما أقوم به مسألة معقدة وحساسة. وأنا، في الحقيقة، فخورة بأنني نجحت، على ما يبدو، في تنويع اختياراتي من دون أن أضطر إلى التنازل. وما يساعدني في ذلك أنني مرتاحة مادياً، ولست مضطرة إلى العمل من أجل العيش.

• هل كنت تطمحين دائماً إلى أن تصبحي ممثلة؟ ولماذا؟

- في الحقيقة، هناك تسجيل مصوّر لي وأنا في السادسة عشرة من عمري، أطرح فيه هذا السؤال. أعتقد أنني ذكرت أنني أريد أن أصبح ممثلة، لكنني لا أعتقد أنني كنت أتصور آنذاك أنني سأحقق ذلك يوماً. إذا عدت إلى تلك الفترة، فإن ما حلمت به دائماً هو أن أكون قادرة على رواية الحكايات من خلال الرقص، أو تحقيق أي شيء له علاقة بسرد القصص. أن أستطيع اليوم فعل ذلك هدية أنا ممتنة لها. أستيقظ كل صباح من دون أن أشعر بأنني أمارس عملاً، بل أقوم بما أحب. أخبر ولديّ بهذا كل يوم، وأطلب منهما أن يعداني بأن يجدا شيئاً يمارسانه عن حب، لأنني أعلم أنهما إذا فعلا ذلك فسوف يعيشان حياة سعيدة كتلك التي أعيشها.

كاليبسو والعاصفة الرملية

* متى جرى الاتصال بك لأداء دور كاليبسو في فيلم «الأوديسة»؟ قرأت أنكِ كنتِ من أوائل الذين اتصل بهم المخرج كريستوفر نولان.

- هذا صحيح. أخبرني كريس بأنه تخيّلني في ذلك الدور منذ أن كان يكتب السيناريو. في الواقع، يختار نولان ممثليه، كما أعتقد، بمعرفة وحكمة. لم أشاهد له فيلماً لم يكن اختيار الممثلين فيه غير صائب. وهذا أمر مهم للممثل، أياً كان دوره، لأنه يعزز شعوره بالمسؤولية.

* رغم أنها إلهة إغريقية فإنها ليست معصومة من الخطأ... لها وجهان أحدهما شرير والآخر طيب.

- سعيدة لأنك ذكرت ذلك، فهذا توصيف صحيح. تتصرف كاليبسو كما قد تتصرف أي امرأة. إنها غيورة، وقد وعدت أوديسيوس (مات ديمون في الفيلم)، بأن تهبه حياة أبدية إذا وافق على البقاء معها، لكنه رفض بالطبع. حاولت إغراءه بأكثر من وسيلة، ولم تخلُ بعض هذه الوسائل من الأنانية والرغبة في السيطرة.

* كيف تعاملت مع الشخصية؟ وكيف نظرت إليها؟

- إنها شخصية مركبة ومتناقضة، كما وردت في «الإلياذة». تحاول الاحتفاظ بمن تحب، فتبقيه إلى جوارها سبع سنوات، إلى أن يأمرها الإله زيوس بإطلاق سراحه. كان عليّ أن أبحث عن منافذ جديدة لأداء هذه الشخصية. لم يكن هناك مجال لمنحها بُعداً واحداً. إنها كل شيء في جسد واحد.

• هل كان تصوير المشاهد الخاصة بك صعباً سواء بسبب المكان أو الجهد المبذول؟

- كان صعباً في بعض الأوقات. أنا من النوع الذي يندمج كثيراً في أدواره، وخلال التصوير في المغرب وجدت نفسي متعبة بسبب التركيز على أداء هذه الشخصية إلى جانب مات (ديمون)، الذي لاحظ أنني منهكة. وهناك مشاهد صورتها خلال عاصفة رملية. سُئلت إذا كنت أريد تأجيل تصوير هذه المشاهد إلى يوم آخر، لكنني رفضت. أراد كريستوفر توظيف تلك العاصفة، ولم أكن لأكون سبباً في منعه من تحقيق رؤيته. لكن التصوير كان ممتعاً على الدوام. في مثل هذا الفيلم، تخال نفسك جزءاً من التاريخ والحاضر معاً.

طريقة وحيدة

* يبدو لي أن الأفلام التي تختارين المشاركة فيها لا تنتمي إلى نوع سينمائي معين بل تتوزع على أنواع مختلفة وإن كان كثير منها من أفلام الفانتازيا والحركة... هل هذا استنتاج صحيح؟

- أي أفلام تقصد؟

* «أتوميك بلوند» و«فاست آند فيوريوس 9» و«دكتور سترينج في أكوان متعددة» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)...

- إلى حد بعيد، نعم. رغبتي هي أن أجد شيئاً جديداً في كل دور، حتى في الأفلام التي تنتمي إلى نوع سينمائي واحد. التنويع، كما ذكرت، غاية أسعى إليها للخروج من النمطية. وليس هذا خياري وحدي، فهناك ممثلون كثيرون نجحوا في ذلك، وغالباً ما تكون النتيجة لصالح هذا التوجه، إذا وجد الممثل المشاريع المناسبة.

حازت الأوسكار عن دورها في «وحش» (ميديا 8 إنترتاينمنت)

* تجيدين أدوار المرأة المحاربة كما برهنت على ذلك في «ماد ماكس: طريق الغضب» و«أتوميك بلوند»... ما الذي يتطلبه أداء هذه الأدوار بصورة مقنعة؟

- أولاً: القدرة الجسدية، لأن هذه الأفلام، كما تعلم، تتطلب حركة دائمة ولياقة بدنية مناسبة. المسألة تتجاوز مجرد الرغبة في أداء هذه الأدوار، لأن الممثل الذي لا يستطيع أداءها بكل قوة لن ينجح فيها بالطبع. لكن هناك أيضاً القرار الذاتي. عندما قررت المشاركة في «ماد ماكس: طريق الغضب»، أردت فعلاً أن أكون شريكة في هذا العمل. استهوتني الفكرة واستجبت لها. كان التصوير صعباً، لكنني كنت أقوم بما قصدت القيام به.

* في فيلم «احتمال بعيد» (Long Shot) عام 2019 لعبت دور ناشطة سياسية تنوي خوض انتخابات الرئاسة الأميركية... لا أود الدخول في السياسة لكن لو افترضنا أنك نجحت في دخول البيت الأبيض وأصبحت رئيسة للولايات المتحدة فما أهم قراراتك؟

- (تضحك) حسناً، أنت لا تنوي الدخول في السياسة، لأنه ليس الوقت المناسب لذلك. الفيلم الذي تشير إليه كان كوميدياً، وعليه أن يبقى كذلك. لكن، جواباً عن سؤالك، سأقول إنني سأحاول أن أكون فاعلة في العالم. هذا كل ما أستطيع قوله.

* أنت أيضاً منتجة وكما سألتك عن اختيار أدوارك أريد أن أسألك عن اختيار الأفلام التي تفضلين إنتاجها.

- يختلف إنتاج الأفلام في هذه الأيام عما كان عليه في السابق. لكي تكون منتجاً، عليك أن تنشد غاية أعلى من مجرد الزهو أو الغرور الشخصي. عليك اليوم، بصفتك منتجاً، أن تكون شريكاً فعلياً في العمل، وأن تتحمل مسؤولية ما تقوم به. عليك أن تحب ما تنفذه، وألا تتعامل معه على أنه مجرد عمل. كيف أختار؟ أسأل نفسي: هل أريد أن أشاهد هذا الفيلم في السينما أو على التلفزيون؟ وهل يهمني فعلاً بوصفه عملاً فنياً؟ هذه هي الطريقة الوحيدة التي أجيدها.

* متى تعتقدين أنك ستنتقلين من أمام الكاميرا إلى خلفها بصفتك مخرجة؟

- لا أدري. حين بدأت الإنتاج كنت كمن يتحسس الماء بقدميه. كنت أملك الرغبة والعزيمة، لكنني كنت أيضاً أريد أن أجرب. وأعتقد أنني إذا خضت تجربة الإخراج يوماً، فسأدخل هذا المجال بوصفه تجربة أولاً. لا بد أن يشغلني السيناريو كثيراً ويجعلني راغبة في إخراجه.

* هل تبحثين عن السيناريو الذي يدعوك إلى ذلك؟

- لا. لا أبحث الآن عن هذا السيناريو، لأنني سعيدة بعملي بصفتي منتجة، لكن لا بد أن يأتي هذا السيناريو يوماً، فأشعر برغبة في إخراجه. أرى ذلك في مستقبلي بالتأكيد.