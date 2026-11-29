حذّر مسؤولون في «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)» من أن انعدام الأمن، والإرهاب، والنزوح في غرب أفريقيا تعرِّض الأطفال للاتجار والعمل القسري، والتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة.

وجاءت هذه التحذيرات خلال جلسة عمل برلمانية عُقدت في العاصمة النيجيرية، أبوجا، السبت، بالتزامن مع صدور تقرير جديد لـ«معهد الدراسات الأمنية» يرصد كيف يموِّل تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» هجماته ويحافظ على مقاتليه، في وقت تتصاعد فيه وتيرة هجمات التنظيم في مناطق واسعة من نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر؛ الدول المطلة على حوض بحيرة تشاد، أخطر معقل إرهابي في أفريقيا.

أطفال مقاتلون

وقالت رئيسة برلمان «إيكواس»، ميمونة إبراهيم، في ورشة عُقدت ضمن الدورة العادية الثانية لعام 2026، إن ملايين الأطفال لا يزالون عرضةً للاستغلال بسبب ضعف التنفيذ ونقص التمويل وضعف إنفاذ القانون. وقالت: «حين يكون الطفل ضحية اتجار أو يُجبَر على عمل يقوِّض صحته أو تعليمه أو نموه، فهذا يعني أن حقوقه الأساسية تُنتهك». ودعت النواب إلى قياس نجاح التدخلات بعدد الأطفال الذين أُنقذوا وحُموا وأُعيد دمجهم.

من جهته، قال مفوض «إيكواس» للتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية، ناصرو بكو، إن عدد ضحايا الاتجار المسجلين في المنطقة ارتفع 31 في المائة بين 2019 و2022، وإن الأطفال يشكِّلون 47.9 في المائة من 12959 ضحية شملتهم الإحصاءات المعروضة، مع إقراره بأن البيانات ناقصة لأن دولاً لم تقدم تقاريرها.

وحدَّد انعدام الأمن، والإرهاب، والنزوح، وعدم الاستقرار السياسي عوامل رئيسية، وقال إن نحو 8450 مدرسة تأثرت، ونزح 4.1 مليون شخص. وأعرب عن قلقه من تجنيد جماعات مسلحة، منها «بوكو حرام» و«داعش»، أطفالاً، واستغلالهم باسم التعليم والتلقين الديني.

وتدعم بيانات الأمم المتحدة هذا التحذير في حوض بحيرة تشاد. فقد قال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح، الذي يغطي عام 2025، إن المنظمة تحقَّقت من 2560 انتهاكاً جسيماً ضد 1342 طفلاً في شمال شرقي نيجيريا.

وسجَّل التقرير 927 حالة تجنيد واستخدام لـ923 طفلاً، نُسبت 604 منها إلى «بوكو حرام»، و274 إلى «داعش»، و49 إلى القوات الأمنية النيجيرية. وقال التقرير إن 860 طفلاً جُنِّدوا عبر الاختطاف، وإن 1250 طفلاً اختُطفوا، «أساساً بغرض التجنيد والعنف الجنسي»، نُسب 778 منهم إلى «بوكو حرام» و472 إلى «داعش».

اقتصاد الغنيمة

وفيما يتصل بتمويل «داعش»، قال الباحث في «معهد الدراسات الأمنية»، تايوو أديباي، السبت، إن التنظيم يدفع لمقاتليه مكافآت عن الأسلحة التي يغنمونها من القواعد العسكرية في نظام يسمى «الغنيمة»: 750 دولاراً لبندقية «إيه كيه 47»، و1000 دولار لقذيفة «آر بي جي»، وما بين 500 و1000 دولار لصندوق ذخيرة، و30 ألف دولار لشاحنة «بيك أب» مزودة بسلاح ثقيل. وأوضح أن المقاتلين يتقاضون المبالغ بالنايرا.

ويستند التقرير، الصادر الخميس 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى معلومات من مقاتلين سابقين وأعضاء قدامى في التنظيم. وقال أديباي إن النظام قائم منذ سنوات، لكنه صار آليةً منظمةً لتحفيز المقاتلين، وإن المكافآت ساعدت على استقطاب الأعضاء والاحتفاظ بهم، خصوصاً من تحركهم بدوافع اقتصادية أو الإكراه، لا العقيدة.

وكان المعهد نشر تفاصيل النظام في 12 نوفمبر، وقال إن إدارة المال في التنظيم تحتفظ بثلث الغنائم، ويذهب الثلثان إلى المشاركين في الهجوم.

وبحسب مقاتلين سابقين ومصدر مطلع على مالية التنظيم، يتلقى التنظيم تمويله من قيادة «داعش» المركزية في الشرق الأوسط. وقال التقرير إن «داعش في غرب أفريقيا» نفَّذ هجمات عدة على قواعد عسكرية منذ 2025 دون أرقام دقيقة للأسلحة المغنومة، وإن مصدراً استخباراتياً نيجيرياً كبيراً أكد خسارة الجيش أسلحة.

شبكات الإمداد

وبحسب التقرير، يحصل التنظيم عبر مدن مهمة في نيجيريا مثل كانو ولاغوس على طائرات مسيّرة ومحركات قوارب وأجهزة اتصال بالأقمار الاصطناعية. ويقول مقاتلون سابقون إن إنجامينا مصدر آخر، وهي عاصمة تشاد. وتُنقل أجهزة «ثريا» و«ستارلينك» من دبي إلى كانو عبر شبكات خاصة، ثم تُخبّأ في بضائع وتمر عبر غيدام في ولاية يوبي بنيجيريا.

وذكر معنيون صرافاً في كانو يُعرَف بـ«الحاج سراج»، وقال المعهد إنه لم يتأكد مما إذا كان هو سراج أبو بكر محمد، أحد الأسماء في قائمة لجنة العقوبات النيجيرية عام 2022.

وفرضت واشنطن في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات على نيجيري و3 شركات صرافة في لاغوس وكانو بتهمة تحريك أموال تتصل بـ«داعش»، وقُتل في 16 مايو (أيار) القيادي في التنظيم أبو بلال المنوكي، في عملية أميركية - نيجيرية مشتركة.