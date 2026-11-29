بعد 10 سنوات من العمل والتطوير، يفتح متحف لندن أبوابه أمام الجمهور، باستثمار بلغ 427 مليون جنيه إسترليني، مقدّماً تصوراً مختلفاً تماماً لمفهوم المتاحف التقليدية.

على مدى قرون، شكّلت سوق سميثفيلد (Smithfield Market) جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية في العاصمة البريطانية. فمنذ العصور الوسطى، اعتاد التجار جلب الماشية إلى هذا الموقع، الواقع خارج أسوار المدينة القديمة، لبيع مختلف أنواع الحيوانات، من الخنازير إلى الثيران والأبقار. وعلى مدى أكثر من 700 عام، كان المكان نفسه يستضيف كل صيف «مهرجان بارثولوميو» (Bartholomew Fair)، حيث أجواء الصخب والفوضى الصاخبة، التي كانت تميّز السوق، وقد حلت محلها أجواء احتفالية أكثر بريقاً، تعج بأكشاك الطعام وعروض الدمى ومجموعات الحيوانات الغريبة.

ولعل هذا التاريخ العريق يجعل الموقع خياراً مثالياً لاحتضان متحف لندن الجديد؛ فهذا المجمع الثقافي يروي الحكاية الطويلة والمتعددة الطبقات للمدينة، بكل ما تنطوي عليه من خشونة وبريق، ويوفر في الوقت نفسه فضاءً يلتقي فيه سكان لندن ويتشاركون تجاربهم. وبعد 10 سنوات من العمل، شهد المشروع تفكيك مباني السوق القديمة المهجورة، وترميمها وإعادة تأهيلها، قبل إعادة تركيبها في صيغة جديدة تماماً، ليخرج المتحف في صورة مختلفة عن المفهوم التقليدي للمؤسسات المتحفية.

يتوزع المتحف على 3 فضاءات رئيسية. أولها يحمل اسم «الزمن الحقيقي» (Real Time)، وهو عبارة عن شارع داخلي فسيح ومغلق، يهيئ الزائر لعالم من الحكايات والمفاجآت والتجارب التفاعلية. ويسير الزوار فوق أرضية تتخللها قطع من الفخار وأنابيب تدخين مصنوعة من الطين تعود إلى العصر الفيكتوري، بينما تعرض شاشات عملاقة مشاهد متغيرة باستمرار من الحياة اللندنية؛ من بينها حمامات عملاقة تتوقف عن التقاط الطعام لتراقب المارة وهم يعبرون المكان.

وفي أحد أطراف هذا الفضاء، يدق الجرس الأخير الذي صُبّ في مسبك وايتهتشابل التاريخي للأجراس، بينما يحتضن الطرف الآخر مقهى «كوكوا تيمبرنس هاوس» (Cocoa Temperance House)، الذي حلّ مكان مقهى «لوكهارتس كوكوا رومز» (Lockhart’s Cocoa Rooms)، وهو مقهى يعود إلى العصر الفيكتوري، اكتُشف خلال أعمال البناء، وأُعيد ترميم بلاط أرضيته الأصلي.

ويستقبل المقهى زواره على مدار 24 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقدماً لهم الشوكولاته الساخنة وسندويتشات لحم الخنزير المقدد، حتى في الثالثة فجراً من صباح السبت، لمن يرغب في خوض هذه التجربة الليلية.

ومن فضاء «الزمن الحقيقي»، ينتقل الزائر إلى الفضاء الثاني، «زمننا» (Our Time)، حيث تتجلى الملامح المعمارية الأصيلة لمبنى السوق القديمة. وتستقبل الزوار قبة زجاجية شاهقة تستقطب الأنظار نحو سقفها المزخرف بتفاصيل دقيقة، إلى جانب أعمدة حديدية أعيد ترميمها بعناية، ومدافئ قديمة تبدو كأنها معلّقة في منتصف الجدران المبنية بالطوب، وهي بقايا مكاتب كانت تشغل طابقاً علوياً أُزيل لاحقاً.

وتصف بياتريس بيلين، كبيرة القيّمين على المعروضات في هذا القسم، فضاء «زمننا» بأنه «لقطة أكثر خصوصية وتفرداً لمدينة لندن، تتجسد من خلال 13 عملاً تركيبياً». وتتنوّع هذه الأعمال بين جدار يضم لافتات شهيرة من معالم الحياة اللندنية، من بينها لافتات أصلية من نادي «فابريك» الليلي، ومطاعم «مورليز فرايد تشيكن»، ومتاجر «توب شوب»، وصولاً إلى العربة الذهبية الفخمة التي يستخدمها عمدة لندن في المناسبات الرسمية، فضلاً عن قلوب مصنوعة من القماش الأخضر، تخليداً لذكرى ضحايا حريق برج غرينفيل