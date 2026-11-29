داخل متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر الشهير في مدينة بوسطن الأميركية، تستقبل روائع فنية لفنانين كبار، من بينهم تيتيان ورامبرانت وجون سينغر سارجنت، مئات الزوار يومياً. لكن بعض جدران قاعاته تبدو مختلفة على نحو يثير القشعريرة؛ إذ تتدلى عليها إطارات مذهبة مزخرفة، لكنها فارغة، في تذكير صامت بأن البحث عن 13عملاً فنياً لا يُقدّر بثمن، سُرقت في أكبر عملية سرقة فنية لا تزال دون حل في العالم، لن يتوقف حتى استعادة جميع القطع، حسب موقع قناة «سي إن إن» الأميركية.

ويقول المتحف إن هذه الإطارات الفارغة تجسد الأمل والإصرار على مواصلة البحث عن الأعمال المسروقة وإعادتها إلى مكانها الأصلي.

وقال أنتوني أموري، خبير سرقات الأعمال الفنية، الذي يشغل منذ 21 عاماً منصب مدير الأمن وكبير المحققين في متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر: «إنها علامة على الأمل. نحن نؤمن بأن هذه الأعمال ستعود إلى مكانها يوماً ما»، مضيفاً: «إنها تذكير بأن هذا المتحف هو المكان الوحيد الذي ينبغي أن توجد فيه هذه الأعمال المسروقة».

وتُقدّر القيمة الحالية للمجموعة الفنية المسروقة بنحو مليار دولار، وفقاً لجيفري كيلي، المحقق السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، الذي أمضى 22 عاماً في قيادة جهود المكتب لحل القضية، التي وصفها بأنها أكبر جريمة سرقة ممتلكات منفردة في تاريخ الولايات المتحدة.

وعلى مدى أكثر من 36 عاماً، لم يُعثر على أي من الأعمال الفنية المسروقة، كما لم يُوجَّه الاتهام إلى أي شخص بارتكاب الجريمة. ومع ذلك، لا تزال القضية من أكثر الألغاز الجنائية إثارة في التاريخ الحديث، وحاضرة بقوة في الذاكرة العامة، كما تحولت إلى نموذج مرجعي مقلق تستند إليه التحقيقات الحديثة، لا سيما مع تصاعد جرائم سرقة الأعمال الفنية التي اتسم بعضها بالعنف، واحتلت عناوين الأخبار في أنحاء أوروبا.

وقال كيلي، مؤلف كتاب عن التحقيق في سرقة متحف غاردنر بعنوان «13 هارباً مثالياً» (Thirteen Perfect Fugitives): «إن العالم يعشق قصص سرقات الأعمال الفنية، كما يتضح من الاهتمام بما تتناوله الأخبار أخيراً، بدءاً من سرقة متحف اللوفر، وصولاً إلى عمليات السرقة التي شهدتها متاحف مختلفة في أنحاء أوروبا خلال الفترة الأخيرة. الناس يحبون هذه القصص».

وفي ليلة 17مارس (آذار) 1990، كانت مدينة بوسطن غارقة في أجواء الاحتفالات بعيد القديس باتريك، بينما كانت قوات الشرطة موزعة على نطاق واسع في أنحاء المدينة، ومنشغلة بتأمين الاحتفالات والتعامل مع البلاغات الأمنية.

وقبيل الساعة الواحدة والنصف صباحاً بقليل من يوم 18مارس، وصل رجلان يرتديان زي شرطة بوسطن إلى المدخل المخصص للعاملين في المتحف، وقرعا جرس المناوبة الليلية، بحسب رواية كيلي.

وأبلغ الرجلان حارس الليل بأنهما حضرا استجابة لبلاغ عن اضطراب داخل المبنى. وفي الداخل، وجد الحارس ريتشارد «ريك» أبات نفسه أمام قرار سيصبح لاحقاً واحداً من أكثر اللحظات إثارة للتدقيق في تاريخ عملية السرقة الشهيرة.

وقال أبات في مقابلة حصرية مع شبكة «سي إن إن» عام 2013: «كان الرجلان يقفان أمامي مرتديين القبعتين والمعطفين والشارتين الرسميتين، وكان مظهرهما يوحي بأنهما شرطيان بالفعل؛ لذلك ضغطت على زر فتح الباب، وأدخلتهما المتحف».

وعلى الرغم من أن تعليمات المتحف كانت تمنع السماح بدخول أشخاص بهذه الطريقة، فتح أبات الباب للرجلين، لتبدأ بذلك واحدة من أكثر عمليات السطو الفني غموضاً في التاريخ.

وبمجرد دخولهما، طلب الرجلان من الحارس استدعاء زميله للانضمام إليهما. وعندما وصل الحارس الثاني، أبلغ الشرطيان الزائفان الحارسين بأنهما قيد الاعتقال، ثم كبّلاهما بالأصفاد، واستخدما الشريط اللاصق لتقييدهما، قبل اقتيادهما إلى قبو المتحف واحتجازهما هناك.

وهكذا تمكن الرجلان من السيطرة على الحارسين في الدقائق الأولى من العملية، فاتحين الطريق أمام سرقة 13 عملاً فنياً من مقتنيات المتحف، في عملية لم تُكشف ملابساتها بالكامل حتى اليوم.