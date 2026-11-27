في الهند، حيث لا تخلو حفلات الزفاف من مظاهر البذخ والاحتفالات الصاخبة، يبدو أن أحد السياسيين قرر تجاوز كل ما هو مألوف، بعدما دعا نحو 400 ألف شخص إلى حفل زفاف ابنته، في مناسبة تحولت إلى ما يُشبه المهرجان الشعبي، بتجهيزات غير عادية، كان من بينها 6 منصات لهبوط المروحيات، و500 طاهٍ، ونصف مليون قطعة من الحلوى التقليدية.

أنانت سينغ (إنستغرام)

وحسب صحيفة «الغارديان»، أقام أنانت سينغ، النائب في ولاية بيهار (إحدى أفقر الولايات الهندية)، احتفالاً الأربعاء الماضي، بمناسبة زفاف ابنته شيفانغي سينغ من ريشيكيش كومار، طالب الماجستير في إدارة الأعمال بجامعة ولاية جورجيا في مدينة أتلانتا الأميركية.

واستقبل منزل العائلة في قرية ناداوا هذا العدد الهائل من المدعوين، إذ يمتد على مساحة تقارب 2.5 هكتار. وتولى مئات الطهاة إعداد وليمة ضمت أصنافاً متنوعة من المطبخ الهندي، بينها أطباق الكباب والكاري، استُخدم في إعدادها نحو طن من لحم الضأن، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن أحد المقربين من سينغ.

زفاف في الهند يستقبل 400 ألف ضيف (إنستغرام)

ولم يكن الطعام وحده عنوان الاحتفال؛ فقد وصل العريس في موكب يضم 151 سيارة، مرتدياً نظارة شمسية وملوحاً بوشاح برتقالي، فيما كانت سيارة «لاند روفر ديفندر» من بين الهدايا المقدمة إليه. وزُين المكان بكميات ضخمة من الزهور المستوردة من الصين، وأضاءت الألعاب النارية سماء القرية احتفالاً بالمناسبة.

لكن حجم الحفل انعكس أيضاً على الطرق المحيطة، التي شهدت ازدحاماً خانقاً، واضطر أحد المدعوين إلى الاستعانة بجرار زراعي لعبور الحقول وتجاوز طوابير السيارات.

أما المفاجأة الأكثر غرابة، فتمثلت في الاستعاضة عن الموسيقى وعروض الرقص بسباق للخيول، رُصدت للفائز فيه سيارة دفع رباعي. لكن الأمور لم تسر كما خُطط لها، إذ تسلق بعض الحاضرين الأشجار وأبراج الكهرباء لمتابعة السباق، ما أثار الفوضى ودفع المنظمين إلى إلغائه في اللحظات الأخيرة.

لقطة من الزفاف (إنستغرام)

وسينغ شخصية سياسية مثيرة للجدل، فقد انتُخب 5 مرات في الجمعية التشريعية لولاية بيهار، وتواجهه 28 قضية جنائية معلقة، تشمل اتهامات بالقتل ومحاولة القتل والابتزاز والخطف، وفقاً لـ«جمعية الإصلاحات الديمقراطية»، وهي منظمة هندية غير حكومية. وينفي سينغ ارتكاب أي مخالفات.

وعندما سُئل عن ضخامة الاستعدادات قبل الزفاف، لم يُبدِ استغراباً، مشيراً إلى أنه سبق أن أقام احتفالاً مماثلاً عند زواج ابنته الكبرى.

ويأتي هذا الزفاف مع انطلاق موسم الأعراس في الهند، الذي يُتوقع أن يشهد نحو 5.2 مليون حفل زفاف في مختلف أنحاء البلاد حتى 15 ديسمبر (كانون الأول).