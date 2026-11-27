كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة لوند السويدية أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تحسّن وظائف الرئة وكفاءة التنفس لدى المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن، فضلاً عن تعزيز لياقتهم البدنية.

وأوضح الباحثون أن نتائج الدراسة أظهرت فوائد للتمارين الرياضية على مستوى الممرات الهوائية الدقيقة في الرئة، وهي فوائد لم تتمكن اختبارات التنفس التقليدية من رصدها بوضوح، وفق نتائج الدراسة المنشورة الخميس في دورية «Respiratory Research».

ويُعد الانسداد الرئوي المزمن من الأمراض التنفسية واسعة الانتشار؛ إذ يصيب أكثر من 400 مليون شخص حول العالم، ويتسبب في مشكلات صحية متعددة، أبرزها ضيق التنفس والسعال وتراجع وظائف الرئة.

وفي ظل عدم توافر علاجات قادرة على إصلاح الأضرار التي يُحدثها المرض في أنسجة الرئة، تركز برامج إعادة التأهيل الرئوي على تخفيف الأعراض وتحسين القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، فضلاً عن تعزيز جودة حياة المرضى.

وشملت الدراسة 62 مريضاً بالانسداد الرئوي المزمن، تراوحت حالاتهم بين الخفيفة والشديدة، وشاركوا في برنامج تدريبي استمر 12 أسبوعاً، بمعدل 3 جلسات أسبوعياً، منها جلستان ضمن مجموعات صغيرة تحت إشراف اختصاصي علاج طبيعي، وجلسة ثالثة في المنزل.

وجمع البرنامج بين تمارين لتعزيز اللياقة القلبية والتنفسية وتقوية العضلات، مع تعديل شدة التدريبات بما يتناسب مع القدرات البدنية والحالة الصحية لكل مريض.

وقبل بدء البرنامج وبعد انتهائه، خضع المشاركون لفحوص لتقييم وظائف الرئة، شملت اختبار قياس التنفس التقليدي، إلى جانب تقنية حديثة تقيس الخصائص الميكانيكية للرئتين أثناء التنفس الطبيعي الهادئ، وتتيح تقييم مقاومة الممرات الهوائية ومرونة أنسجة الرئة.

وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في وظائف الممرات الهوائية الطرفية، التي تؤدي دوراً مهماً في إيصال الهواء إلى مناطق تبادل الغازات داخل الرئتين، في حين كانت التغيرات التي رصدتها اختبارات قياس التنفس التقليدية محدودة أو غير ملحوظة.

وأشار الباحثون إلى أنهم فوجئوا بوضوح التحسن الذي كشفت عنه التقنية الحديثة، مؤكدين أن الاعتماد على الفحوص التقليدية وحدها لم يكن كافياً لاكتشاف هذه التغيرات ذات الأهمية السريرية، وهو ما يبرز أهمية استخدام أدوات تقييم أكثر حساسية لرصد فوائد برامج إعادة التأهيل الرئوي.

وامتدت فوائد البرنامج إلى اللياقة البدنية للمشاركين؛ إذ تمكنوا بعد انتهائه من قطع مسافة إضافية بلغ متوسطها 28 متراً خلال اختبار المشي لمدة 6 دقائق، كما ارتفع عدد مرات الانتقال من وضع الجلوس إلى الوقوف بمعدل 2.5 مرة خلال اختبار مدته دقيقة واحدة.

وكان التحسن في الأعراض أكثر وضوحاً لدى المرضى الذين عانوا أعراضاً أشد في بداية الدراسة، رغم تفاوت استجابتهم للتمارين.

ويرجّح الباحثون أن النشاط البدني يسهم في تحسين توزيع الهواء داخل الرئتين، وتعزيز تهوية المناطق التي لا يصل إليها الهواء بكفاءة، فضلاً عن تأثيره المحتمل في بنية أنسجة الرئة ومرونتها.

وأكد الباحثون أن النتائج تعزز أهمية التمارين الرياضية ضمن برامج إعادة التأهيل الرئوي، مشددين على ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لفهم الآليات البيولوجية المسؤولة عن هذا التحسن.