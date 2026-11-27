في واقعة يصعب تصديقها، أُعلنت وفاة امرأة بريطانية داخل سيارة إسعاف، قبل أن تستعيد وعيها لاحقاً داخل مشرحة أحد المستشفيات، في حادثة وصفتها المحكمة بأنها بالغة القسوة والإيلام.

وكانت أوليف مارتن، البالغة من العمر 54 عاماً، قد نُقلت إلى مستشفى دارلينغتون التذكاري شمال شرقي إنجلترا، بعدما تدهورت حالتها الصحية. وأُعلنت وفاتها خلال وجودها في سيارة الإسعاف، لكنها أفاقت داخل المشرحة، قبل أن تفارق الحياة لاحقاً في المستشفى يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وفقاً لصحيفة كرونيكل لايف البريطانية.

وخلال جلسة تمهيدية للتحقيق في الوفاة، أشار الطبيب الشرعي كريسبين أوليفر إلى وجود أوجه قصور في الرعاية الطبية التي تلقتها مارتن قبل وصولها إلى المستشفى. واستعرض تقريراً طبياً أفاد بأن فرص نجاتها كانت ضئيلة للغاية عند العثور عليها.

وتطالب أسرة الراحلة باستجواب الطبيب الذي أعد التقرير خلال التحقيق النهائي، للتأكد من فحص جميع جوانب الرعاية الطبية التي تلقتها، وفهم الظروف التي أدَّت إلى إعلان وفاتها، قبل اكتشاف أنها لا تزال على قيد الحياة.

ومن المقرَّر استئناف التحقيق مطلع عام 2027، بمشاركة شهود من الشرطة وهيئة إسعاف شمال شرقي إنجلترا، بينهم المسعفون الذين تعاملوا مع الحالة، ومسؤولون طبيون سيعرضون نتائج المراجعة والدروس المستفادة.

وكانت الأسرة قد نعتها في بيان مؤثر، ووصفتها بأنها أم طيبة، محبوبة، ومتفائلة، ظلَّت روحها الإيجابية حاضرة في حياة كل مَن عرفها.

وتتابع هيئة الرقابة على جودة الرعاية الصحية القضية، بانتظار النتائج النهائية للتحقيق، لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية.