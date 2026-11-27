قدّرت الحكومة العراقية، الجمعة، الأضرار الناجمة عن تصدير نفط إقليم كردستان خارج القنوات الاتحادية بأكثر من 100 مليار دولار خلال الفترة بين عامَي 2008 و2025، في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعمه جهود رئيس الوزراء علي الزيدي لوقف تهريب النفط وبسط سلطة الدولة وإنهاء الفساد وإخضاع جميع الأسلحة لسيطرة الحكومة.

ويأتي الموقف الأميركي في ظل تصعيد حكومي في ملف إدارة الثروة النفطية والمنافذ الحدودية، وبعد قرارات أصدرها الزيدي الثلاثاء الماضي تضمنت تسلّم هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية جميع المنافذ في إقليم كردستان، وحصر الموافقة على تصدير النفط ومشتقاته بوزارة النفط الاتحادية.

وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي لوكالة الأنباء العراقية، إن ديوان الرقابة المالية أثبت أن الأضرار الناجمة عن تصدير نفط الإقليم بعيداً عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تجاوزت 100 مليار دولار خلال 17 عاماً.

وأضاف أن عمليات إغلاق المنافذ ومسك الحدود الدولية تستهدف المهربين، وأن الملاحقة القانونية ستشمل أي طرف يثبت تورطه في هدر الثروة النفطية، مؤكداً أن تصدير النفط خارج شركة «سومو» يعد تهريباً ما دامت إيراداته لا تدخل خزينة الدولة.

ولم يوضح العبودي تفاصيل احتساب مبلغ الأضرار أو طبيعة الخسائر التي يتضمنها، وما إذا كان الرقم يشمل الإيرادات النفطية غير المحولة إلى الخزينة الاتحادية، أم أضراراً أخرى مرتبطة بعمليات التصدير.

المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي خلال مؤتمر صحافي بالنجف في 17 نوفمبر 2026 (واع)

ترمب يدعم الزيدي

وفي موقف لافت، أعلن ترمب، الجمعة، دعمه جهود الزيدي في بسط سلطة الدولة في أنحاء العراق ووقف تهريب النفط، فضلاً عن إنهاء الفساد وإخضاع جميع الأسلحة للسيطرة الحصرية للدولة.

وقال ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشال»، إنه يدعم جهود رئيس الوزراء العراقي لبناء «عراق موحد ومزدهر وقوي، يتخذ قراراته السياسية بنفسه».

ومن المفترض أن يمنح الموقف الأميركي زخماً سياسياً للتحركات الحكومية في ملفات تتجاوز الخلاف النفطي مع إقليم كردستان، ما قد يفتح لإعادة تنظيم مراكز النفوذ والقرار الأمني والاقتصادي في البلاد.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن يوم 14 يوليو 2026 (رويترز)

ورقة كردية موحدة

في موازاة الإجراءات الحكومية، تتجه القوى الكردية الرئيسية إلى المشاركة في الحوار الوطني المرتقب في بغداد مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بورقة موحدة، في خطوة قد تتيح إعادة فتح الملفات الخلافية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أساس تفاوضي.

وقال ماجد شنكالي، النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن الحزبين الرئيسيين؛ الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، سيحضران الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

وأضاف شنكالي لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد الكردي سيقدم ورقة موحدة تمثل الإقليم بوصفه كياناً دستورياً، مع وجود اختلافات في بعض التفاصيل.

وأشار إلى أن القوى الكردية تعتزم مناقشة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الزيدي، بما فيها بيان القيادة العامة للقوات المسلحة وقرارات المحكمة الاتحادية، معتبراً أن التطورات الأخيرة أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الحزبين الرئيسيين، رغم الخلافات السياسية القائمة بينهما.

وقال إن هناك «نية حقيقية هذه المرة للوصول إلى حل والتفاهم حول خريطة طريق حقيقية لتطبيق الدستور»، مشيراً إلى الحاجة إلى تشريع قوانين ظلت موضع خلاف أو تأخير، بينها قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد وإدارة الجمارك.

ويأتي الإعلان عن الورقة الموحدة بعد فترة من الانقسام السياسي بين الحزبين الكرديين، في وقت تواجه فيه العلاقة بين بغداد وأربيل اختباراً جديداً بفعل القرارات الاتحادية المتعلقة بالنفط والمنافذ الحدودية.

معبر إبراهيم خليل الحدودي بين العراق وتركيا عند مشارف مدينة زاخو في دهوك بالعراق يوم 24 نوفمبر 2026 (رويترز)

مشروع المعارضة

لكن الموقف الكردي لا يبدو موحداً بالكامل على مستوى القوى السياسية؛ فقد طرح نواب من المعارضة الكردية، خلال لقائهم الزيدي، مشروعاً يتضمن خريطة طريق لمعالجة الخلافات، في حين أعلن مقرر حركة «الموقف الوطني» علي حمه صالح أن المشروع سيُعرض على الأطراف الرسمية الأخرى تمهيداً لإجراء حوار بشأنه.

وتضم القوى التي طرحت المشروع «الموقف الوطني» والاتحاد الإسلامي الكردستاني وجماعة العدل الكردستانية. ولم يصدر موقف رسمي من حكومة الإقليم أو الحزبين الرئيسيين بشأن مبادرة المعارضة.

وفي بيان عن لقاء الزيدي مع الوفد الكردي، قال مكتبه إن رئيس الوزراء شدد على أن هناك أطرافاً تريد زج الكرد في أزمة تهريب النفط لحماية نفوذها ومصالحها من الملاحقة القانونية، مضيفاً أن الجيش العراقي، الذي يضم مختلف المكونات، سينتشر على الحدود وليس داخل المدن.

وأكد الزيدي، بحسب البيان، تفهم حكومته خصوصية الإقليم، مشيراً إلى أن إيرادات كردستان ينبغي ألا تذهب إلى جماعات محددة، بل أن توزع على العراقيين.

اختبار العلاقة بين بغداد وأربيل

وفي انتظار الحوار المرتقب، زار الرئيس العراقي نزار أميدي محافظة النجف، الجمعة، والتقى مسؤولين محليين، قائلاً إن البلاد تقف على أعتاب «مرحلة تصويبية تصحيحية طال انتظارها»، وإن الجهود المشتركة نجحت في تجنيب العراق الانجرار إلى الصراع.

ولم تتضح صلة الزيارة المباشرة بملف الخلاف بين بغداد وأربيل، خصوصاً أن جدولها المعلن لم يتضمن لقاءات مع المرجعية الدينية أو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويرى الباحث في الشؤون القانونية والسياسية أمير الدعمي أن مبادرة مجلس القضاء الأعلى للحوار الوطني تمثل فرصة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤسسات الاتحادية وإقليم كردستان على أساس الشراكة الدستورية والمصلحة الوطنية.

وقال الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن أهمية المبادرة تتجاوز معالجة الخلاف بين بغداد وأربيل؛ لأنها تطرح مسألة إدارة الاختلافات السياسية وفق الدستور والقانون، بدلاً من تحولها إلى أزمات وطنية.

في المقابل، يرى الباحث السياسي فلاح المشعل أن الهدف من الحوار هو إبلاغ الجانب الكردي بضرورة الالتزام بالقرارات والتوجهات الصادرة عن بغداد، مشيراً إلى أن استخدام تعبير «المركزية» بدلاً من «الاتحادية» في بيان المحكمة الاتحادية يحمل دلالات سياسية.

وأضاف المشعل لـ«الشرق الأوسط» أن توجهات الزيدي تستهدف تثبيت سلطة الحكومة المركزية، بدعم أميركي وتأييد من دول الجوار، وإنهاء تعدد مراكز السلطة في العراق، بما يشمل نفوذ الفصائل المسلحة.