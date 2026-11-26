العراق يغلق معبرين حدوديين في إقليم كردستان مع سوريا وإيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346077-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
العراق يغلق معبرين حدوديين في إقليم كردستان مع سوريا وإيران
عناصر من الجيش العراقي (رويترز)
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن قوات حرس الحدود العراقية أغلقت معبرين مع سوريا وإيران كانا يخضعان لإدارة حكومة إقليم كردستان، وذلك في إطار تحرك بغداد لفرض مزيد من السيطرة على الإقليم شبه المستقل. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد قوات حرس الحدود قوله إنه جرى إغلاق معبر الوليد مع سوريا ومعبر بشته مع إيران، وكلاهما يقع ضمن الأراضي التي تديرها حكومة إقليم كردستان.
تأتي عمليات الإغلاق هذه عقب قرار أصدرته أعلى محكمة في العراق، أمس الأربعاء، ويسمح لبغداد بنشر قوات اتحادية على جميع الحدود الدولية، ومنها الواقعة ضِمن إقليم كردستان.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أصدر، يوم الثلاثاء، توجيهات للسلطات الاتحادية بتولّي إدارة المعابر التي كانت تخضع لسيطرة حكومة إقليم كردستان، وهو إجراء يندرج ضمن مسعى أوسع من جانب بغداد لتعزيز سيطرتها المركزية على الأصول الاستراتيجية، ومنها حقول النفط التي تسيطر عليها قوات الأمن الكردية.
إحباط سوري عراقي لتهريب 400 ألف حبة كبتاغون آتية من لبنان
المواد المخدرة التي ضبطتها إدارة مكافحة المخدرات السورية في دمشق 26 نوفمبر (مكافحة المخدرات)
أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا، بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، عملية تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة، كانت آتية من لبنان ومتجهة إلى دول الجوار.
وأسفرت العملية عن ضبط 400 ألف حبة من مادة الكبتاغون، والقبض على ثلاثة من أفراد الشبكة المتورطة، هم «ج.س»، و«ع.س»، و«س.س».
وقال بيان إدارة مكافحة المخدرات، اليوم (الخميس)، إن المضبوطات صُودرت، وأُحيل الموقوفون على القضاء لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهم.
وتتواصل جهود وزارة الداخلية وإدارة مكافحة المخدرات لمكافحة تجارة المخدرات والتصدي لهذه الآفة، وتجفيف منابعها وتعزيز الاستقرار في مختلف المحافظات.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت مستودعاً في محافظة طرطوس، يستخدم لتخزين المواد المخدرة، وداهمته بالتزامن مع محاولة نقل الشحنة وتغيير موقع تخزينها.
وأسفرت العملية عن ضبط نحو 2.3 مليون حبة من مادة الكبتاغون، والقبض على اثنين من المتورطين، عقب عمليات متابعة دقيقة، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية.
وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف مسارات الإمداد وامتدادات الشبكة، وملاحقة بقية أفرادها وتقديمهم إلى العدالة.
وأكدت الوزارة استمرار جهود إدارة مكافحة المخدرات لتعقّب شبكات الاتجار وتفكيك بنيتها، وقطع طرق إمدادها، والحدّ من انتشار هذه الآفة وحماية المجتمع من مخاطرها.
من جهة أخرى، ثمّن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، الأربعاء، الأحكام القضائية الرادعة الصادرة عن القضاء المختص بحقّ عدد من المدانين بجرائم الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأكّد البابا أن هذه الأحكام جاءت تتويجاً للعمل الميداني والتحقيقي المتواصل، الذي تنفذه إدارة مكافحة المخدرات، في إطار ملاحقة الشبكات الإجرامية وتفكيكها.
وأكد وزير الداخلية أنس خطاب أن إتلاف نحو 400 مليون حبة كبتاغون وكميات ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة مؤخراً، يعكس نهجاً متواصلاً يجمع بين المكافحة الأمنية والتوعية والوقاية، وصولاً إلى حماية المجتمع وصون أمنه وصحته.
وقال خطاب، عبر منصة «إكس»، الاثنين: «تعد الكميات التي أتلفت اليوم من أكبر الكميات المتلفة منذ التحرير، جرى ضبطها خلال عمليات أمنية متفرقة خلال الفترة الماضية».
وأكّد أن إدارة مكافحة المخدرات تواصل تنفيذ عملياتها لضبط المواد المخدرة وملاحقة المتورطين في تصنيعها وتهريبها، بالتوازي مع حملاتها التوعوية الهادفة إلى الحدّ من انتشار هذه الآفة وتعزيز الوعي بمخاطرها.
وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أن الكميات المتلفة شملت 400 مليون حبة كبتاغون، و12.2 طناً من مادة الحشيش، و2.3 طن من نبتة الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، إضافةً إلى 5.4 ملايين حبة مخدرة، فضلاً عن وسائل وأدوات مرتبطة بطرق تهريب المواد المخدرة وإخفائها ونقلها وتصنيعها، ومواد كيميائية مستخدمة في ذلك. وتم إتلاف الكميات على دفعات وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، وبإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة.
يشار إلى أن قيادة أمن البادية أحبطت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، في 21 من الشهر الحالي، محاولتي تهريب شحنتين من المواد المخدرة عبر البادية الجنوبية.
محكمة استئناف فرنسية تؤيد أمراً قضائياً بمصادرة أصول رياض سلامةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346081-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
محكمة استئناف فرنسية تؤيد أمراً قضائياً بمصادرة أصول رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان حينها رياض سلامة يتحدث خلال مقابلة في بيروت يوم 23 نوفمبر 2021 (رويترز)
أيدت محكمة استئناف في فرنسا، اليوم الخميس، أمراً أصدره القضاء الفرنسي بمصادرة أصول الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في إطار تحقيق في قضية «الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة» المرتبطة بلبنان، وفق ما أفاد مصدر قضائي «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتبلغ قيمة الأصول المصادَرة في المملكة المتحدة وبلجيكا، والمرتبطة بسلامة ونجله نادي عبر شركتين، 37 مليون يورو، وفق مصدر مطّلع على الملف.
وصدرت بحق الحاكم السابق (1993-2023)، المحتجَز في مستشفى لبناني، مذكرة توقيف دولية منذ مايو (أيار) 2023. ويُشتبه في أنه كوّن ثروة عقارية ومصرفية ضخمة في أوروبا والولايات المتحدة من طريق اختلاس مبالغ من الأموال العامة اللبنانية بتواطؤ مع جهات عدة.
وفي المجموع، وُجّهت اتهامات رسمية لعشرة أطراف في هذه القضية؛ منها «إتش إس بي سي برايفت بانك سويس»، وهي شركة تابعة للمجموعة المصرفية البريطانية العملاقة، ويُشتبه في أنها ساعدت الحاكم السابق على اختلاس نحو 330 مليون دولار من مصرف لبنان.
وخلال جلسة مغلقة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نددت النيابة العامة بـ«شبكات مالية بالغة التعقيد، تمكَّن سلامة وعائلته والمقربون منه من الاستفادة منها إلى حد كبير»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبناءً عليه، استنتج الادعاء أن رياض سلامة وشقيقه رجا هما «العقلان المدبران والفاعلان الرئيسيان» في عمليات الاختلاس وتبييض الأموال الهادفة إلى التغطية على الأصول، وذلك على حساب الشعب اللبناني وبلاده الغارقة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وقال محامي مصرف لبنان، فيليكس دو بيلوي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن تأييد عمليات الحجز «سيساعد مصرف لبنان على استرداد الأموال التي اختلسها رياض سلامة والمقرّبون منه. هذه الأموال يجب أن تعود إلى الشعب اللبناني».
من جهتهما، قال محاميا منظمة «شيربا» لمكافحة الفساد و«تجمّع ضحايا الأعمال الاحتيالية والإجرامية في لبنان»، وليام بوردون وفينسان برينغارت، إن «تأييد أمر مصادرة (الأصول) يؤكد مدى جدية الاتهامات وتبعاتها وثقلها الرمزي».
وأشاد إيمانويل داوود، المحامي الذي يمثل الدولة اللبنانية في القضية، بموافقة غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف على اختصاص القضاء الفرنسي فيما يتعلق بحجز «ممتلكات خارج فرنسا»، وهي «ستة عقارات في المملكة المتحدة وعقاران في بلجيكا، فضلاً عن حساب مصرفي».
وفي أكتوبر، طعن محامو سلامة، أمام محكمة الاستئناف في باريس، في اختصاص القضاء الفرنسي بمصادرة أصول له في الخارج.
وقال محاموه؛ وهم بيار أوليفييه سور وكلارا جيرار-رودريغيز وصوفيا بوغرين، إنهم يعتزمون الطعن «مجدداً أمام محكمة التمييز».
العراق يغلق معبرين حدوديين في إقليم كردستان مع سوريا وإيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346077-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
العراق يغلق معبرين حدوديين في إقليم كردستان مع سوريا وإيران
عناصر من الجيش العراقي (رويترز)
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن قوات حرس الحدود العراقية أغلقت معبرين مع سوريا وإيران كانا يخضعان لإدارة حكومة إقليم كردستان، وذلك في إطار تحرك بغداد لفرض مزيد من السيطرة على الإقليم شبه المستقل. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد قوات حرس الحدود قوله إنه جرى إغلاق معبر الوليد مع سوريا ومعبر بشته مع إيران، وكلاهما يقع ضمن الأراضي التي تديرها حكومة إقليم كردستان.
تأتي عمليات الإغلاق هذه عقب قرار أصدرته أعلى محكمة في العراق، أمس الأربعاء، ويسمح لبغداد بنشر قوات اتحادية على جميع الحدود الدولية، ومنها الواقعة ضِمن إقليم كردستان.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أصدر، يوم الثلاثاء، توجيهات للسلطات الاتحادية بتولّي إدارة المعابر التي كانت تخضع لسيطرة حكومة إقليم كردستان، وهو إجراء يندرج ضمن مسعى أوسع من جانب بغداد لتعزيز سيطرتها المركزية على الأصول الاستراتيجية، ومنها حقول النفط التي تسيطر عليها قوات الأمن الكردية.