أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا، بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، عملية تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة، كانت آتية من لبنان ومتجهة إلى دول الجوار.

وأسفرت العملية عن ضبط 400 ألف حبة من مادة الكبتاغون، والقبض على ثلاثة من أفراد الشبكة المتورطة، هم «ج.س»، و«ع.س»، و«س.س».

وقال بيان إدارة مكافحة المخدرات، اليوم (الخميس)، إن المضبوطات صُودرت، وأُحيل الموقوفون على القضاء لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهم.

وتتواصل جهود وزارة الداخلية وإدارة مكافحة المخدرات لمكافحة تجارة المخدرات والتصدي لهذه الآفة، وتجفيف منابعها وتعزيز الاستقرار في مختلف المحافظات.

توقيف أحد أفراد مهربي شاحنة الكبتاغون الآتية من لبنان الخميس (إدارة مكافحة المخدرات)

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت مستودعاً في محافظة طرطوس، يستخدم لتخزين المواد المخدرة، وداهمته بالتزامن مع محاولة نقل الشحنة وتغيير موقع تخزينها.

وأسفرت العملية عن ضبط نحو 2.3 مليون حبة من مادة الكبتاغون، والقبض على اثنين من المتورطين، عقب عمليات متابعة دقيقة، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف مسارات الإمداد وامتدادات الشبكة، وملاحقة بقية أفرادها وتقديمهم إلى العدالة.

وأكدت الوزارة استمرار جهود إدارة مكافحة المخدرات لتعقّب شبكات الاتجار وتفكيك بنيتها، وقطع طرق إمدادها، والحدّ من انتشار هذه الآفة وحماية المجتمع من مخاطرها.

من جهة أخرى، ثمّن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، الأربعاء، الأحكام القضائية الرادعة الصادرة عن القضاء المختص بحقّ عدد من المدانين بجرائم الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وأكّد البابا أن هذه الأحكام جاءت تتويجاً للعمل الميداني والتحقيقي المتواصل، الذي تنفذه إدارة مكافحة المخدرات، في إطار ملاحقة الشبكات الإجرامية وتفكيكها.

وأكد وزير الداخلية أنس خطاب أن إتلاف نحو 400 مليون حبة كبتاغون وكميات ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة مؤخراً، يعكس نهجاً متواصلاً يجمع بين المكافحة الأمنية ‏والتوعية والوقاية، وصولاً إلى حماية المجتمع وصون أمنه وصحته.‏

إتلاف كميات ضخمة على دفعات من المواد المخدرة التي ضبطتها إدارة مكافحة المخدرات خلال عمليات أمنية متفرقة في سوريا (إدارة مكافحة المخدرات)

وقال خطاب، عبر منصة «إكس»، الاثنين: «تعد الكميات التي أتلفت اليوم من أكبر الكميات المتلفة منذ التحرير، جرى ضبطها خلال عمليات أمنية متفرقة خلال الفترة الماضية».

وأكّد أن إدارة مكافحة المخدرات تواصل ‏تنفيذ عملياتها لضبط المواد المخدرة وملاحقة المتورطين في تصنيعها وتهريبها، بالتوازي مع حملاتها التوعوية الهادفة إلى الحدّ من انتشار هذه الآفة وتعزيز الوعي بمخاطرها.

مواد ضبطتها إدارة مكافحة المخدرات في سوريا خلال عمليات أمنية متفرقة معدة للإتلاف (إدارة مكافحة المخدرات)

وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أن الكميات المتلفة شملت 400 مليون حبة كبتاغون، و12.2 طناً من مادة الحشيش، و2.3 طن من نبتة الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، إضافةً إلى 5.4 ملايين حبة مخدرة، فضلاً عن وسائل وأدوات مرتبطة بطرق تهريب المواد المخدرة وإخفائها ونقلها وتصنيعها، ومواد كيميائية مستخدمة في ذلك. وتم إتلاف الكميات على دفعات وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، و‏بإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة.

يشار إلى أن قيادة أمن البادية أحبطت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، في 21 من الشهر الحالي، محاولتي تهريب شحنتين من المواد المخدرة عبر البادية الجنوبية.