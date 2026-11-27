رجلٌ يخرج إلى الخشبة في هيئة أميرة، مرتدياً الكيمونو (اللباس التقليدي الياباني)، ومغيّراً صوته وخطواته وإيماءاته. قد تبدو الصورة غريبة لمن يشاهد الكابوكي للمرة الأولى، لكن وراءها تقليد مسرحي تشكّل عبر قرون: الرجال وحدهم يؤدون الأدوار، نسائية كانت أم رجالية، والمفارقة أن النساء هن من بدأن هذا الفن، قبل أن يُمنعن من الظهور على خشبته.

في مطلع القرن الـ17، ظهرت إيزومو نو أوكوني في مدينة كيوتو، وقدّمت مع فرقتها رقصات ومشاهد قصيرة في الأماكن العامة. كان ذلك في عصر إيدو، حين أخذت المدن تستقر وتتسع بعد سنوات من الحروب الداخلية، وازداد بحث سكانها عن الترفيه.

ناكامورا كازوتارو أحد أبرز مؤدي الأدوار النسائية في أسلوب كاميغاتا (الشرق الأوسط)

لاقت عروض أوكوني شعبية كبيرة، وتبعتها فرق نسائية أخرى، لكن السلطات حظرت أداء النساء عام 1629، بدعوى حماية الأخلاق والنظام العام. وحين انتقل الأداء إلى الفتيان الصغار، مُنعوا هم أيضاً، ثم استقر الكابوكي على الرجال البالغين، ونشأ تخصص «الأوناغاتا» للممثلين الذين يؤدون الشخصيات النسائية.

في العروض المسرحية، لا يقتصر التحول على الثياب أو المكياج؛ فالأداء النسائي أسلوب مسرحي يتطلب ضبط الحركة والنبرة والإيماءة، ويتوارثه الفنانون بالتدريب والممارسة. كما يتداخل التمثيل مع الرقص والموسيقى والديكور، فيما تمنح المؤثرات الحية المشاهد إيقاعاً خاصاً؛ فقد يتطاير الماء من بركة على الخشبة، فيتحول المشهد إلى لوحة متحركة.

ناكامورا كازوتارو، أحد أبرز مؤدي الأدوار النسائية في أسلوب كاميغاتا، الذي نشأ في كيوتو وأوساكا، يعرف هذا الفن من داخله؛ فقد وُلد في عائلة كابوكي، وظهر على المسرح طفلاً عام 1991، ثم حمل اسم «ناكامورا كازوتارو الأول» في أول ظهور رسمي له عام 1995.

يقول ناكامورا، في حديث حضرته «الشرق الأوسط» في إحدى غرف التدريب على هذا الفن بالمسرح الوطني في طوكيو، إن الكابوكي، على امتداد تاريخه البالغ نحو 400 عام، مُنع أحياناً لأسباب سياسية، لكنه استمر لأنه «ليس مجرد فن ترفيهي»، ولأن الحكومة اليابانية حرصت على صونه بعد هزيمة البلاد في الحرب العالمية الثانية.

في عام 2014، تولى كازوتارو رئاسة مدرسة أزوما للرقص الياباني، باسم أزوما توكيو. وقد أدى أدواراً نسائية بارزة، كما خاض تجربة تبديل 7 شخصيات، رجالية ونسائية، في عرض واحد.

وفي رده على سؤال عن اقتصار هذا الفن على الرجال، أرجع كازوتارو ذلك إلى ظروف تاريخية، موضحاً أن المجتمع كان مقسماً إلى طبقات، من الساموراي والمزارعين والتجار إلى العاملين في مجال الترفيه، الذين كانوا في أدنى السلم الاجتماعي. وأضاف أن مكانة الرجل كانت أعلى من مكانة المرأة، ولم يكن مسموحاً لها بالظهور آنذاك.

المدخل الرئيسي للمسرح الوطني في العاصمة اليابانية طوكيو (الشرق الأوسط)

ويقدّر كازوتارو عدد ممثلي الكابوكي اليوم بنحو 300 فنان، مشيراً إلى أن قرابة 100 منهم ورثوا المهنة داخل عائلاتهم. وتظل العائلة الفنية طريقاً مهماً للتعلم؛ إذ يبدأ بعض الأطفال التدريب والتمثيل في سن مبكرة، كما حدث معه. لكن الإرث العائلي ليس الطريق الوحيد؛ فبيانات منشورة عن معهد المسرح الوطني الياباني تشير إلى وجود 293 ممثلاً عام 2025، بينهم 99 خريجاً من برنامج تدريب ممثلي الكابوكي.

أما التحدي الأبرز، في رأيه، فهو توسيع قاعدة الجمهور. ويقول إن رواد العروض غالباً ما ينتمون إلى الفئتين العمريتين في الخمسينات والستينات، وإن بعض الشباب يرون الكابوكي فناً قديماً ورسمياً. لكنه يعتقد أن «خلق الفرصة لمشاهدة هذا الفن هو الأهم؛ فالخطوة الأولى تتيح تطوير الاهتمام». ويشير إلى أن جمهوراً أجنبياً متزايداً بات يحضر العروض، مع توفير تسهيلات لغوية تساعده على متابعة الحكايات.

مرّ الكابوكي بمراحل من الازدهار والتراجع؛ ففي زمن الطفرة الاقتصادية اليابانية، حظيت الفنون الترفيهية بإقبال أكبر، بينما أثّرت التحولات التقنية بعد عام 2010، ثم جائحة «كورونا»، في العروض وأعداد الحضور، بحسب ناكامورا.

لذلك، يتطلع كازوتارو إلى صيغ جديدة للتعريف بهذا الفن، من بينها العروض الخارجية. وفي هذا السياق، أوضح أنه زار جناح السعودية في «إكسبو اليابان»، وأبدى رغبته في زيارة المملكة، متحدثاً عن احتمال تقديم عرض في «إكسبو» المقبل بالرياض عام 2030، ولافتاً إلى أن نقل إنتاج الكابوكي يتطلب تجهيزات كبيرة وأزياء مكلفة.

بين حركاته الموروثة ومحاولاته للوصول إلى جمهور جديد، يرى كازوتارو أن بقاء الكابوكي لا يعتمد على حفظ تقاليده وحده، بل على إتاحة الفرصة للناس لمشاهدته؛ فالمشاهدة، كما يقول، هي البداية.