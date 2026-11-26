راهنت المخرجة بوه سي تينغ بكل ما تملك للإضاءة على الواقع الأليم في مستشفيات قطاع غزة، وذلك من خلال فيلمها الطويل الأول «أميركان دكتور» أو «طبيب أميركي»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

سبق لتينغ العمل صحافية في «نيويورك تايمز»، وتولِّي مسؤولة إنتاج الأفلام الوثائقية في قناة «الجزيرة»، لكنها تركت عملها في استوديو كبير واستعانت بمدخراتها الشخصية وجمعت تبرعات لإخراج أول فيلم وثائقي طويل لها.

يتناول الفيلم قصة ثلاثة أطباء أميركيين تطوّعوا لتقديم الرعاية للفلسطينيين في غزة، وهم جرّاح العظام من أصول يهودية مارك بيرلموتر، وجراح الإصابات من أصول زرادشتية فيروز سيدوا، وطبيب الطوارئ من أصول فلسطينية ثائر أحمد.

ومن خلال لقطات صوّرها مخرجون محليون ومسعفون في الميدان، ينقل الفيلم المشاهدين إلى داخل غرف العمليات والمستشفيات التي تعاني من ضغط هائل، والتي تعرضت لضربات إسرائيلية، مسلطاً الضوء على الظروف القاسية، ونقص الإمدادات، والقرارات الصعبة التي يواجهها هؤلاء الأطباء الثلاثة وزملاؤهم الفلسطينيون.

وقالت تينغ، الأميركية من أصل ماليزي، في مقابلة مع «رويترز»: «حذّرني كثير من أصدقائي ذوي النوايا الحسنة قائلين إذا صنعتِ هذا الفيلم، فاعلمي أنك تدمرين مسيرتك المهنية في مجال السينما التجارية».

وأضافت: «قلت لنفسي: بصفتي دافعة ضرائب، فأنا أساهم في تمويل ما يحدث في فلسطين، لذا، إذا كان ثمن ذلك هو تدمير مسيرتي المهنية، فليكن... سأضع كل ما لديّ في هذا العمل. قد يكون هذا آخر فيلم أصنعه، ولا بأس في ذلك».

واتفق فريق عمل تينغ منذ البداية على إنجاز الفيلم، الذي صُوِّرت أحداثه في الفترة ما بين عيد الميلاد 2024 وعيد الميلاد 2025، بسرعة قياسية، بهدف عرضه قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وسعياً من تينغ لإيجاد مدخل يلامس مشاعر الجمهور ويتيح لها تسليط الضوء على دور الولايات المتحدة في حرب غزة، رأت أن «كل شخص لديه طبيب خاص، وكل منا مر بتجربة دخول غرفة عمليات أو قسم طوارئ في مرحلة ما من حياته».

وقالت: «كان القصد من العنوان أن يكون تمويهاً، ليكون مثل حصان طروادة، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث يخشى الناس كثيراً الحديث عن فلسطين وغزة. قلت لنفسي: لنختر عنواناً لا يثير أي جدل على الإطلاق».

وتضيف: «جاء الناس لمشاهدة فيلم طبيب أميركي ولم يكن جزء كبير من الجمهور يدرك طبيعة الفيلم، لكنهم، حين شاهدوه، اطلعوا على حقيقة ما يجري في فلسطين».

من خان يونس إلى واشنطن

يُظهر الفيلم سيدوا وبيرلموتر وهما يعملان في قسم الجراحة بمستشفى ناصر في خان يونس، الذي يخدم نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة، ويتتبع جهود أحمد للحصول على تصريح للعودة إلى غزة.

ويشاركون أيضاً في أنشطة مناصرة، فيتحدثون إلى الصحافيين، ويلقون كلمات في مؤتمرات، ويتوجهون إلى العاصمة واشنطن للقاء سياسيين.

يقول أحمد إنهم لم يكونوا يتطلعون لمحاولة إقناع المشرعين بدعم المساعدات الطبية الإنسانية، لكنهم وجدوا ذلك أمراً ضرورياً.

ويضيف: «إنهم يدلون بأصوات تؤدي مباشرة إلى إسقاط القنابل على زملائنا في فلسطين، لذا من الضروري أن يدركوا مدى تورطهم، وأنهم يجب أن يخضعوا للمساءلة».

وزعزعت الحملة الإسرائيلية في غزة الدعم الذي كانت تحظى به إسرائيل في الولايات المتحدة لعقود من الحزبين الرئيسيين.

ويقول مسؤولون في مجمع مستشفى ناصر إنه تعرّض لقصف الجيش الإسرائيلي سبع مرات على الأقل منذ اندلاع الحرب في غزة.

وكان الجراح رزق أبو شعيرة، الذي يظهر في فيلم «طبيب أميركي»، قد قُتل في غارة جوية إسرائيلية على مستشفى ناصر قبل أسبوعين. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قيادياً كبيراً في حركة «حماس»، متهماً المسلحين باستخدام مجمع المستشفى للتخطيط لهجمات، وهو ما نفته الحركة.

ويكفل القانون الدولي الحماية للمستشفيات، لذا تُعد مهاجمتها أو استخدامها لأغراض عسكرية انتهاكاً لهذا القانون.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في مقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني منذ 2023، وتسبب في أزمة جوع، وأدى إلى نزوح جميع سكان القطاع، ودفع كذلك باحثين ولجان تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى وصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية.

ومن جانبها، بررت إسرائيل أفعالها بأنها تأتي في إطار الدفاع عن النفس، وذلك عقب هجوم شنته عناصر مسلحة بقيادة حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أدى إلى مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة.

وكانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) أعلنت هذا الأسبوع أن فيلم «طبيب أميركي» المعروض حالياً في دور السينما في بريطانيا وآيرلندا مؤهل للمنافسة على جوائز الأوسكار.