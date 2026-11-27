لم تكن بطاقات عيد الميلاد في بريطانيا خلال العصر الفيكتوري دائماً تحمل صور أشجار مزينة، وأطفال ملائكيين، وثلوج وأجواء دافئة. فبعضها اختار طريقاً أكثر غرابة، مزج الفكاهة بالعبث، وقدم مشاهد غير مألوفة، من ضفادع ترتكب جرائم إلى جنيات تحتفل بقتل الجرذان، في صور تبدو أقرب إلى حكايات الخيال السوداء منها إلى تهاني الأعياد، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وتعيد مجموعة من البطاقات التاريخية، نشرتها مؤسسة «إنغلش هيريتدج»، إحياء جانب غريب من احتفالات عيد الميلاد في القرن التاسع عشر، حين كانت المنافسة بين الناشرين تدفعهم إلى ابتكار تصاميم غير تقليدية لجذب المشترين.

في القرن التاسع عشر وقبل أن تصبح بطاقات عيد الميلاد «الاحتفالية» أمراً معتاداً كان الناس في العصر الفيكتوري يتبادلون بطاقاتٍ مثيرة للاهتمام للغاية (academy.of.art.history) (إنستغرام)

في إحدى البطاقات، يظهر طائر «روبن» الشهير، المرتبط بأجواء عيد الميلاد، ملقى على الأرض كأنه ضحية جريمة، بينما يحمل طائر آخر سكيناً وشوكة، واقفاً فوق ديك رومي في مشهد ساخر. وفي بطاقة أخرى، تظهر ضفدعة مقتولة بخنجر، فيما يهرب ضفدع يرتدي سترة وسروالاً حاملاً كيساً من المسروقات. أما الأكثر غرابة، فتجمع جنيات حول نار يحتفلن بقتل جرذ، في مشهد يمزج عالم الحكايات الخيالية بالعنف غير المتوقع.

(academy.of.art.history) (إنستغرام)

ويعود انتشار هذه الرسوم إلى منتصف القرن التاسع عشر، مع تطور الطباعة وانتشار خدمات البريد، حين تحولت بطاقات الأعياد إلى صناعة تنافسية، دفعت الناشرين إلى البحث عن صور لافتة، حتى لو كانت عبثية أو صادمة.

وتعكس هذه البطاقات أيضاً تقاليد الشتاء الأوروبية القديمة، التي لم تقتصر على البهجة، بل حملت حكايات عن الظلام والموت والخوف والتجدد. وهكذا، تكشف بطاقات عيد الميلاد الفيكتورية أن الاحتفال الذي ارتبط لاحقاً بالدفء والمحبة، كان يحمل في بعض زواياه صوراً أكثر غرابة وجرأة مما نتخيل.