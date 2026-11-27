يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى أن يصبح أكثر البنوك المركزية الكبرى في العالم هيمنةً للرجال، مع مغادرة رئيسته كريستين لاغارد منصبها في فبراير (شباط) المقبل، في مفارقة لافتة بالنسبة إلى مؤسسة أمضت سنوات في تعزيز التوازن بين الجنسين. وسيؤدي رحيل لاغارد، التي كثيراً ما دافعت عن تعزيز تمثيل المرأة، وزميلتها في المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، إلى بقاء امرأة واحدة فقط بين أعضاء مجلس المحافظين البالغ عددهم 27 عضواً، لتتراجع نسبة التمثيل النسائي إلى نحو 3.7 في المائة. ولا تقتصر تداعيات هذا الاختلال على الصورة المؤسسية للبنك، إذ تشير دراسات إلى أن التنوع داخل لجان السياسة النقدية يسهم في توسيع نطاق النقاشات، والحد من التفكير الجماعي، وقد يؤثر أيضاً في طبيعة الاستجابة للضغوط التضخمية. وقالت ستيفاني يون كورتان، عضو لجنة البرلمان الأوروبي المعنية بالإشراف على البنك المركزي الأوروبي، إن مؤسسة تؤثر قراراتها في حياة 350 مليون أوروبي لا يمكنها تجاهل نصف المواهب المتاحة، مؤكدة أن الوضع الحالي بعيد عما ينبغي تحقيقه، دون المطالبة بالمساواة العددية بأي ثمن، وفق «رويترز». وأظهر تحليل أجرته «رويترز»، وشمل 20 بنكاً مركزياً رئيسياً، أن النساء يشغلن نحو 28 في المائة من مقاعد الهيئات العليا لصنع السياسة النقدية. وفي بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي ترأسه ميشيل بولوك، تشغل النساء 6 مقاعد من أصل تسعة، بينما تتمتع النساء أيضاً بأغلبية في الهيئات المعنية بصنع السياسة النقدية في نيوزيلندا وبريطانيا. وفي البنك المركزي السعودي، تشغل امرأة واحدة مقعداً في مجلس إدارة يضم 8 أعضاء، بما يعادل 12.5 في المائة، وهي نسبة تتجاوز حتى التمثيل النسائي الحالي في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الذي يبلغ نحو 7.4 في المائة. ومن المتوقع أن تصبح الفرنسية لورانس بون، المرشحة لخلافة شنابل، المرأة الوحيدة في مجلس المحافظين بداية من فبراير المقبل.

التنوع وأثره في السياسة النقديةوتشير الأبحاث إلى أن تركيبة لجان صنع السياسة النقدية قد تؤثر بصورة ملموسة في آليات عملها وقراراتها؛ فقد خلصت دراسة تناولت 3 عقود من مداولات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن اللجان الأكثر توازناً بين الجنسين أجرت مناقشات أوسع، ودرست نطاقاً أكبر من القضايا، وأبدت استعداداً أكبر لمراجعة الآراء السائدة وتحديها، كما توصل باحثون من جامعة «بوكوني» الإيطالية وكلية «ترينيتي» في دبلن، بعد دراسة قرارات السياسة النقدية في 90 دولة بين عامي 2001 و2017، إلى أن الهيئات التي تضم نسبة أعلى من النساء تميل إلى اتخاذ مواقف أكثر تشدداً عند تسارع التضخم. وقال دافيدي روميلي، الأستاذ في كلية «ترينيتي» وأحد معدي الدراسة، إن النساء العاملات في مجال يهيمن عليه الرجال قد يشعرن بضغوط لإثبات أن وجودهن في لجان السياسة النقدية لن يؤدي إلى تبني سياسات أكثر تساهلاً. وأضاف أن النساء المعروفات بمواقفهن المؤيدة للتشديد النقدي قد يحظين أيضاً بفرص أكبر للتعيين في مجالس البنوك المركزية، في إطار جهود تعزيز مصداقية تلك المؤسسات. وأظهرت دراسات أخرى في أوروبا والولايات المتحدة أن توقعات النساء للتضخم تميل إلى أن تكون أعلى من توقعات الرجال، ويرجع ذلك جزئياً إلى تعرضهن بصورة أكبر لتغيرات أسعار المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية.

كريستين لاغارد مع مجموعة من قادة أوروبا في اجتماع بالعاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ب)

التعيينات الوطنية تعمق الاختلال

ورغم جهود البنك المركزي الأوروبي لتعزيز التنوع داخل صفوفه، فإن قدرته على التحكم في تركيبة أعلى هيئاته لصنع القرار تظل محدودة؛ فخلال فترة رئاسة لاغارد، وضع البنك أهدافاً لزيادة تمثيل المرأة، ورفع تدريجياً نسبتها بين الموظفين والقيادات الإدارية. وتشغل النساء حالياً نحو 40 في المائة من المناصب الإدارية العليا، بينما تستحوذ على نحو نصف التعيينات والترقيات، بحسب البنك، الذي امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات، لكن العقبة الرئيسية تكمن في آلية تشكيل مجلس المحافظين، إذ يشغل 21 مقعداً من أصل 27 محافظو البنوك المركزية الوطنية، الذين تعينهم دول منطقة اليورو بصورة منفردة. وعلى مدى نحو 3 عقود، لم تشغل سوى امرأة واحدة عضوية مجلس المحافظين بصفتها محافظة لبنك مركزي وطني، وهي القبرصية كريستالا يورغادجي. وفي المقابل، حافظ المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، المؤلف من 6 أعضاء تختارهم حكومات منطقة اليورو بصورة جماعية بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي، على تمثيل نسائي أفضل نسبياً. ورغم أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك حق الاعتراض على التعيينات، فإنه انتقد مراراً ضعف التنوع داخل البنك، بينما تعتزم يون كورتان ونواب آخرون استغلال جلسات التعيين المقبلة لمطالبة الحكومات بتقديم قوائم مرشحين أكثر توازناً بين الجنسين. تراجع التمثيل على السلم الوظيفي، وتعكس هيمنة الرجال على قيادة البنك المركزي الأوروبي تحدياً أوسع يتعلق بمحدودية تمثيل النساء في المناصب الاقتصادية العليا. وتقدر مبادرة «المرأة في الاقتصاد» أن النساء يشغلن نحو ربع المناصب القيادية في مراكز الأبحاث الاقتصادية والأقسام الجامعية والشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الدولية، بينما لا تتجاوز نسبتهن نحو امرأة واحدة بين كل سبعة من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية. وقالت ماريا ديميرتزيس، الأستاذة في معهد الجامعة الأوروبية، إن أعداد الرجال والنساء الذين يلتحقون بدراسة الاقتصاد في الجامعات متقاربة، لكن تمثيل النساء يتراجع تدريجياً خلال مراحل المسار المهني. ومع ذلك، تظهر مؤشرات على تحسن محتمل، إذ عينت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا نساء في مناصب نواب محافظي البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة، بينما تضاعف عدد النساء اللواتي يشغلن مواقع الأعضاء البدلاء في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خلال فترة رئاسة لاغارد. لكن أبحاثاً تناولت البنوك المركزية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهرت أن احتمال تعيين امرأة لخلافة امرأة أخرى أكبر من احتمال تعيينها لخلافة رجل، ما يجعل المكاسب المحققة في التمثيل النسائي عرضة للتراجع سريعاً عند مغادرة القيادات النسائية، كما يتضح في حالة لاغارد وشنابل.