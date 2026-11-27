أظهرت بيانات مكتب العمل الألماني، الصادرة الجمعة، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بأكثر من المتوقع على أساس معدل موسمي خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، ليتجاوز الحاجز المهم سياسياً البالغ 3 ملايين عاطل.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل، بعد التعديل وفق العوامل الموسمية، بمقدار 9 آلاف شخص ليصل إلى 3.025 مليون، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى زيادة قدرها 4 آلاف فقط.
وقال كلاوس فيستيسن، كبير اقتصاديي منطقة اليورو في شركة «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «لا تزال سوق العمل هشة خلال الربع الرابع، بما يتماشى مع ضعف الطلب المحلي في الربع الثالث، ولا سيما الاستثمار».
وظل معدل البطالة المعدل موسمياً مستقراً عند 6.4 في المائة، دون تغيير عن مستواه في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال دانيال تيرتسينباخ، عضو مجلس الإدارة الإقليمي للوكالة الاتحادية للعمل: «إن التعافي الاقتصادي الطفيف لم يؤدِّ إلى انتعاش سوق العمل في نوفمبر»، مضيفاً أن الاتجاهات المسجلة خلال الأشهر الماضية لا تزال مستمرة.
وكان الاقتصاد الألماني قد نما بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثالث، وهي نسبة أقل من التقديرات الأولية، وفقاً للبيانات الصادرة الأربعاء.
من جانبه، قال مارك شاتنبرغ، الاقتصادي لدى «دويتشه بنك ريسيرش»: «لا توجد تقريباً أي مؤشرات على انتعاش الخريف. وفي أفضل الأحوال، تواصل سوق العمل الألماني التحرك في نطاق جانبي».
ومن دون احتساب التعديلات الموسمية، انخفض إجمالي عدد العاطلين عن العمل بمقدار 19 ألف شخص إلى 2.936 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ2.955 مليون في أكتوبر.
وأوضح مكتب العمل أن هذا التراجع يعكس انتهاء الزيادة الموسمية المعتادة في التوظيف خلال فصل الخريف. وكان إجمالي عدد العاطلين عن العمل، وفق الأرقام غير المعدلة موسمياً، قد ظل دون حاجز 3 ملايين منذ سبتمبر (أيلول).
وقال شاتنبرغ إن البطالة تراجعت في نوفمبر، كما يحدث عادة في هذا الوقت من العام، لكن الأرقام تسجل زيادة طفيفة مجدداً عند استبعاد العوامل الموسمية.
وفي المجمل، بلغ عدد الوظائف الشاغرة المسجلة لدى مكتب العمل 646 ألف وظيفة في نوفمبر، بزيادة قدرها 23 ألف وظيفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.