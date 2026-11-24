كشف مسح حديث أن نحو خُمس الشركات اليابانية التي تستقطب خريجين جدداً للوظائف المكتبية والإدارية يعتزم تقليص أعداده مع توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حسبما أفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية اليوم (الثلاثاء).

وفي المقابل، يتباين أثر الذكاء الاصطناعي باختلاف القطاعات؛ إذ تتفوق الشركات الراغبة في زيادة توظيف الخريجين الجدد في مجالي تكنولوجيا المعلومات والعمل اليدوي على تلك التي تعتزم خفض التوظيف فيهما، حسبما أفادت شركة «مينافي» لخدمات الموارد البشرية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت الشركات التي يتوقع تراجع توظيف الخريجين الجدد بها إلى أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على إنجاز المهام المبتدئة يُعدان من أبرز العوامل الدافعة لهذا التوجه.

وأُجري المسح خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، بمشاركة 1667 شركة من قطاعات متعددة، من بينها 114 شركة مدرجة.

ومن بين الشركات التي توظّف خريجين للوظائف المكتبية والإدارية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل، يعتزم 19.6 في المائة منها تقليص أعداد الخريجين الجدد، مقابل 79.2 في المائة يتوقع الإبقاء على المستويات الحالية دون تغيير، ويخطط 1.2 في المائة منها لزيادة التوظيف.