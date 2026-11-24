كشفت مصادر في نادي الفتح لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات يقودها المسؤولون في النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة التسجيل الشتوية، في ظل رغبة المدرب المغربي جمال السلامي في إجراء تغييرات على عناصر الفريق، لمساعدته على تجاوز الوضع الراهن والابتعاد عن شبح الهبوط.

وبحسب المصادر، حدَّد السلامي عدداً من الأسماء الأجنبية للتعاقد معها خلال الفترة الشتوية، مع طلب استبدال أكثر من عنصر حالي في الفريق، إلى جانب التعاقد مع 3 أسماء جديدة على الأقل، تشمل لاعباً في متوسط الدفاع، وآخر في مركز الظهير الأيسر، إضافة إلى مهاجم صريح أو لاعب يجيد اللعب خلف المهاجمين.

في المقابل، تسعى إدارة الفتح إلى الوصول لحلول مناسبة لتلبية احتياجات المدرب، مع الأخذ في الاعتبار الجانب المادي والتكلفة المالية للصفقات الجديدة، حيث تفضل إعارة أكثر من لاعب محلي، خصوصاً في مركزَي الظهيرين، وقصر التعاقدات الأجنبية على لاعب واحد فقط.

وتتحرك الإدارة في هذا الإطار تجاه إدارات عدد من الأندية التي عقدت معها صفقات مؤخراً، بهدف استعادة خدمات لاعبين انتقلوا من الفتح ولم يحصلوا على فرص مشاركة كبيرة مع فرقهم الحالية، ومن بينهم سالم النجدي لاعب النصر، ومحمد الصرنوخ لاعب الهلال، في ظل تعزز فرص مشاركتهما مع الفتح ومعرفتهما بأجواء النادي، بما قد يسهم في سرعة انسجامهما.

وتبقى التكلفة المالية للإعارات ورواتب اللاعبين الحالية عاملاً حاسماً في إتمام هذه التحركات، إلى جانب موافقة الأجهزة الفنية في الأندية المعنية على الاستغناء عن اللاعبين حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

وكان السلامي قد أبدى استغرابه من رحيل عدد من الأظهرة عن الفريق، ومن بينهم سعيد باعطية الذي يلعب حالياً للأهلي، في وقت يعاني فيه الفتح من ضعف واضح في هذا المركز وعدم وجود حلول مناسبة لمعالجة الخلل.

وتأتي هذه التحركات في وقت يستعد فيه الفتح لمرحلة مهمة من منافسات الدوري، إذ يواجه الرياض ضمن مباريات الجولة الـ13، بعد فترة توقف خاض خلالها مباراتين وديتين، كسب الأولى أمام الجيل بهدفين، والثانية أمام الخليج بـ5 أهداف مقابل هدف، في إطار استعداداته للمرحلة المقبلة.