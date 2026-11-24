عزّز الاتحاد السعودي حظوظه في بلوغ دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق انتصاراً مهماً على ضيفه باختاكور الأوزبكي بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة، ليضع حداً لتداعيات خسارته أمام العين الإماراتي في الجولة الماضية، ويعيد ترتيب أوراقه في سباق التأهل عن منطقة الغرب.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن مؤقتاً، محققاً انتصاره الثاني في النسخة الحالية من البطولة، مقابل تعادل، وخسارتين، ليبقي مصيره في المنافسة قائماً قبل خوض الجولات الثلاث المتبقية من مرحلة الدوري، التي لا تزال تحمل 9 نقاط متاحة أمام الفريق.

وجاء الانتصار الاتحادي بفضل بداية مثالية للمواجهة، بعدما افتتح مهند الشنقيطي التسجيل في الدقيقة السابعة، قبل أن يعزز المهاجم جورج إلينيخينا تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 47، ليحافظ الفريق على تقدمه حتى صافرة النهاية، ويخرج بشباك نظيفة.

وعلى الصعيد الفني، أظهر الاتحاد فاعلية هجومية رغم تفوق باختاكور نسبياً في الاستحواذ على الكرة بنسبة 51 في المائة، إذ سدد الفريق السعودي 17 كرة، منها 6 على المرمى، مقابل 13 تسديدة للفريق الأوزبكي، بينها تسديدتان فقط على المرمى.

وتكتسب الجولات الثلاث المقبلة أهمية كبيرة للاتحاد، في ظل تقارب النقاط بين الفرق المتنافسة على بطاقات التأهل، إذ يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في منطقة الغرب إلى دور الـ16، بعد خوض كل فريق ثماني مواجهات في مرحلة الدوري.

ووفقاً للحسابات الواردة، فإن وصول الاتحاد إلى النقطة الـ13، عبر تحقيق انتصارين في مبارياته الثلاث المتبقية، سيكون مؤشراً قوياً على اقترابه من التأهل، بينما قد يضعه الوصول إلى 10 أو 11 نقطة أمام حسابات أكثر تعقيداً، ترتبط بنتائج المنافسين المباشرين، ومعايير كسر التعادل، دون أن يمثل أي من هذه الأرصدة ضماناً حسابياً للعبور.

وتصل أهمية المواجهة المقبلة أمام الوصل الإماراتي، المقررة في السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في دبي، إلى مستوى مضاعف، كون الفريق الإماراتي أحد المنافسين المباشرين على بطاقات التأهل، حيث يملك 6 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد.

وسيمنح الفوز في هذه المواجهة الفريق الاتحادي فرصة رفع رصيده إلى 10 نقاط، وتوسيع الفارق مع أحد منافسيه المباشرين، إلى جانب تخفيف الضغوط قبل الجولتين الأخيرتين من مرحلة الدوري.

ولا تتوقف طموحات الاتحاد، المتوج باللقب الآسيوي مرتين، عند تجاوز مرحلة الدوري، بل تتطلع جماهيره إلى استعادة حضوره القاري، والمنافسة على اللقب الذي غاب عن خزائنه منذ عام 2005.

وبين الانتصار المهم على باختاكور وصعوبة المواجهات المتبقية، تبدو حظوظ الاتحاد قائمة في بلوغ الأدوار الإقصائية، إلا أن المحافظة على موقعه بين الثمانية الأوائل تتطلب استمرار النتائج الإيجابية، وتجنب التعثر في الجولات الحاسمة، حتى لا يجد نفسه أمام حسابات معقدة في الجولة الأخيرة.