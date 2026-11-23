يتطلع النصر السعودي إلى استعادة توازنه ومصالحة جماهيره، عندما يستقبل السد القطري، الثلاثاء، على ملعب «الأول بارك» في العاصمة الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، في حين يخوض القادسية السعودي اختباراً صعباً أمام مضيفه شباب الأهلي الإماراتي على استاد راشد في دبي، في مواجهة مباشرة بين فريقين يتنافسان على مراكز المقدمة.

وتكتسب المباراتان أهمية كبيرة مع دخول مرحلة الدوري النصف الثاني من مشوارها، واقتراب الفرق من حسم مواقعها في سباق التأهل إلى دور الـ16؛ إذ يسعى النصر إلى الاقتراب من فرق المقدمة، في حين يتطلع القادسية إلى تجاوز منافسه الإماراتي في جدول الترتيب، ومواصلة حضوره القوي في مشاركته القارية.

جانب من وصول السد القطري للرياض (نادي السد)

وفي الرياض، يدخل النصر مواجهة السد وسط رغبة في تجاوز آثار خسارته الأخيرة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري السعودي، وهي النتيجة التي أوقفت سلسلة انتصاراته المحلية، ووضعت الفريق أمام اختبار جديد لقدرته على الاستجابة السريعة والعودة إلى طريق الانتصارات.

وكان النصر قد تقدم في تلك المواجهة بهدف مبكر سجله نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يقلب الأهلي النتيجة بثلاثة أهداف، ليصبح الفريق العاصمي مطالَباً بإظهار رد فعل مختلف على المستوى القاري.

ويحتل النصر المركز السابع في ترتيب منطقة الغرب برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، بعدما حقق انتصارين مقابل خسارة واحدة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة؛ ما يمنحه فرصة لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وكان النصر قد استهل مشواره القاري بخسارة ثقيلة أمام العين الإماراتي بأربعة أهداف دون مقابل، لكنه نجح في تجاوز تلك البداية سريعاً، بتحقيق انتصارين متتاليين، كان آخرهما الفوز على باختاكور الأوزبكي بستة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت مواجهة باختاكور تألق البرتغالي جواو فيليكس، الذي سجل هدفين وأسهم في صناعة هدفين آخرين؛ ليؤكد حضوره المؤثر في الخط الأمامي للنصر، الذي يعوّل على قوته الهجومية لتحقيق انتصاره الثالث في البطولة.

وسيمنح الفوز الفريق السعودي فرصة رفع رصيده إلى تسع نقاط، وتعزيز موقعه بين الأندية المتنافسة على بطاقات التأهل، في وقت يسعى فيه إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتجاوز منافس يمر بظروف صعبة.

لكن النصر سيكون مطالَباً بالحذر من السد، الذي يحمل ذكريات إيجابية من آخر زيارة له إلى ملعب الفريق السعودي في البطولة القارية، بعدما نجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

مدرب النصر خلال التحضيرات (نادي النصر)

وكان السد آخر فريق يتمكن من هزيمة النصر على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة؛ وهو ما يمنح المواجهة بُعداً إضافياً، خصوصاً أن الفريق القطري يتطلع إلى تكرار ذلك الإنجاز لإنعاش آماله في المنافسة.

ويعيش السد بداية متعثرة في النسخة الحالية، إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد نقطتين فقط من أربع مباريات، بعدما تعادل مرتين وتلقى خسارتين، دون أن يتمكن من تحقيق أي انتصار.

وكان الفريق القطري قد خرج بالتعادل السلبي أمام الأهلي السعودي في الجولة الماضية، وهي نتيجة لم تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب؛ لتزداد حاجته إلى تحقيق انتصاره الأول قبل الدخول في المراحل الحاسمة من المنافسة.

ويدرك السد أن العودة بنتيجة إيجابية من الرياض قد تمنحه دفعة مهمة في سباق التأهل، في حين سيؤدي أي تعثر جديد إلى زيادة صعوبة مهمته، في ظل المنافسة على المراكز الثمانية الأولى.

وفي دبي، تتجه الأنظار إلى استاد راشد، الذي يحتضن مواجهة شباب الأهلي الإماراتي والقادسية السعودي، في لقاء يجمع صاحبَي المركزَين الرابع والخامس، ولا تفصل بينهما سوى نقطة واحدة.

ويدخل شباب الأهلي المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد تسع نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة، في حين يأتي القادسية خامساً برصيد ثماني نقاط، بعدما حقق انتصارين وتعادلين، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم في البطولة.

ويأمل الفريق الإماراتي في استعادة انتصاراته عقب خسارته أمام الهلال السعودي بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي أوقفت بدايته القوية في المسابقة، وأبعدته عن ملاحقة العين المتصدر بصورة مباشرة.

ويعوّل شباب الأهلي على سجله المميز في المباريات التي يخوضها على أرضه؛ إذ لم يتعرض للخسارة في آخر ست مواجهات استضافها ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، محققاً أربعة انتصارات وتعادلين.

ولا تتوقف قوة الفريق الإماراتي عند نتائجه، بل تمتد إلى صلابته الدفاعية أمام جماهيره، بعدما حافظ على نظافة شباكه في مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه، في أطول سلسلة من نوعها يحققها فريق إماراتي في البطولة.

غير أن القادسية يدخل المواجهة بثقة كبيرة، بعدما حقق انتصاراً عريضاً على الغرافة القطري بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الرابعة، في مباراة أبرزت قدراته الهجومية، وعززت طموحاته في المنافسة على مراكز المقدمة.

ويأمل القادسية، بقيادة مدربه الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، في مواصلة نتائجه الإيجابية، مستفيداً من التوازن الذي أظهره الفريق بين الجانبين الهجومي والدفاعي؛ إذ لم تستقبل شباكه سوى ثلاثة أهداف خلال مبارياته الأربع الأولى.

ويمنح الفوز القادسية فرصة رفع رصيده إلى 11 نقطة، وتجاوز شباب الأهلي في جدول الترتيب، والاقتراب بصورة أكبر من فرق الصدارة، في حين يتطلع الفريق الإماراتي إلى استثمار عاملَي الأرض والجمهور للوصول إلى النقطة الثانية عشرة. وتبدو المواجهة مرشحة لصراع فني بين القوة الهجومية التي أظهرها القادسية في الجولة الماضية، والصلابة الدفاعية التي يتمتع بها شباب الأهلي على ملعبه، في اختبار قد تكون له انعكاسات مباشرة على ترتيب فرق المقدمة.